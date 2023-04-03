«Новый король Майами». Яркая реакция на четвёртый титул Медведева в сезоне-2023

В Майами (США) завершился второй турнир серии «Мастерс» в сезоне-2023. Участниками решающего матча стали Даниил Медведев и Янник Синнер. Чемпион US Open — 2021 не оставил шансов своему сопернику, обыграв его со счётом 7:5, 6:3, и завоевал уже четвёртый титул в 2023 году.

Стоит отметить, что Даниил после этого триумфа смог установить или закрепить некоторые рекорды. 27-летний уроженец Москвы ещё дальше оторвался от Новака Джоковича по количеству титулов на харде с 2019 года (16 против 14), стал вторым россиянином после Давыденко, бравшим титул Miami Open, догнал Марата Сафина и Александра Зверева по победам на «Мастерсах», а также после победы во Флориде возглавил Чемпионскую гонку АТР. Если говорить о Синнере, то он проиграл свой второй финал из трёх в 2023 году (два поражения были от Медведева). Интересно, что Янника можно назвать «клиентом» Даниила. Счёт личных встреч между теннисистами уже 6-0 в пользу россиянина, а во всех очных дуэлях итальянец взял суммарно лишь три сета.

Победитель Майами-2023 после финала решил похвалить оппонента. «Я хочу поздравить Янника. Как мы слышали с трибун, я думаю, каждый получил наслаждение от его полуфинала с Карлосом (Алькарасом. — Прим. «Чемпионата»). Это было потрясающе. Возможно, мне немного повезло, потому что я уже был в кровати, смотря на то, как ты бегал по корту. Непросто восстановиться после такого матча», — сказал Даниил на корте.

21-летний уроженец Сан-Кандидо, в свою очередь, поздравил соперника с этим успехом и в шутливой форме напомнил ему, что теннисный сезон состоит не только из турниров, которые проходят на хардовом покрытии. «Поздравляю, Даниил. Не только с этим турниром, но и с предыдущими пятью… Теперь начинается грунтовый сезон, так что посмотрим, на что ты способен там», — сказал Янник на корте.

Реакция

Такая яркая и уверенная победа Медведева над Синнером не могла остаться незамеченной.

«Не стоит говорить, что матч получился лёгким. Первый сет был очень напряжённым — Даня проигрывал с брейком. Но он смог перевернуть ход первого сета в свою сторону, сыграл очень грамотно и рационально. Было видно, что за счёт опыта, той комбинационной игры, которая неудобна Синнеру, Дане удалось победить. Плюс у Медведева хорошо работала подача на этом турнире», — заявила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина в интервью «Чемпионату».

Янник Синнер и Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева восхитилась игрой Медведева.

«В финале Даня играл гораздо лучше, чем на протяжении всего турнира. Синнер — очень опасный соперник. Многие говорили после окончания матча, что он безумно устал, потому что провёл трудный матч в полуфинале с Алькарасом. На второй сет его не хватило. Синнер не мог пробить стопроцентную защиту, которую сумел создать Медведев. Все его попытки разрушить защиту Дани были безнадежно упущены. Мне кажется, что это был чемпионский матч Медведева! Во втором сете его преимущество было бесспорным. Уже практически потерял надежду итальянец, что он сможет оказать серьёзное сопротивление нашему игроку», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков также прокомментировал победу своего соотечественника в финале Майами. «Медведев знает, как играть против Синнера. Даня обыграл Янника не только здесь, но и в Роттердаме и на других «Мастерсах». Постоянно его обыгрывает. У Медведева есть уверенность, когда он играет против Синнера. У итальянца есть удары, которые создают большие сложности для многих игроков, но не для Медведева. Даниил всё достаёт — как стенка, возвращает все мячи. И, конечно, Синнера всё это выбивает. Всё было достаточно комфортно для Даниила. Синнер не выдерживал длинных розыгрышей. Я не знаю, как нужно играть, чтобы обыграть сегодняшнего Медведева», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

В соцсетях также отметили успех Даниила.

«Поздравляю Даниила Медведева и Янника Синнера с впечатляющими двумя неделями. Даниил, ты действительно доказываешь, что являешься хардовым специалистом. Янник, я думаю, что третий финал в Майами станет счастливым для тебя», — написал бывший теннисист Джеймс Блэйк.

«Легенда…. ДАНИИЛ», — отметили журналисты из Tennis TV, прикрепив эмоджи короны.

«Новый король Майами», — написали журналисты из Tennis Channel, прикрепив эмоджи пальмы и короны.

Даниил Медведев с трофеем Miami Open Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Очень впечатляет, что Даниил Медведев имеет статистику 6-0 и против Феликса Оже-Альяссима, и против Янника Синнера. Его стабильность на задней линии корта, плоские низкие удары с бэкхенда, чувство корта, как у осьминога, сильная подача, превосходные контрудары с обманчиво агрессивным и безжалостным замыслом оказались слишком сложными», — отметил американский журналист Ванш Вермани с подкаста Tennis And Bagels Podcast.

«Даниил Медведев дружит с хардовыми кортами», — заметил официальный аккаунт US Open.

Лидеры среди действующих теннисистов по количеству побед на «Мастерсах»:

1. Джокович – 38

2. Надаль – 36

3. Маррей – 14

4-5. Зверев и Медведев – по 5

6. Алькарас – 3

7. Циципас – 2.