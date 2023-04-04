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Допуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон 2023 года: слова Элины Свитолиной, реакция, подробности

«Надо уважать решение». Неоднозначная реакция Свитолиной на допуск россиян к Уимблдону
Александр Насонов
Ракция Свитолиной на допуск россиян к Уимблдону
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Теннисистка надеется победить игроков, которые возвращаются на травяные корты Британии спустя год.

В последний день марта официально стало известно, что российские и белорусские теннисисты, которые в 2022 году были отстранены от Уимблдона, в сезоне-2023 получат допуск на турнир. Год назад Ассоциация лаун-тенниса (LTA), ответственная за проведение мероприятия, отстранила игроков из России и Беларуси, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. За это Уимблдон лишили рейтинговых очков. Однако в этом сезоне ситуация изменилась.

«Наша позиция по Украине остаётся неизменной. Тем не менее в прошлом году российские и белорусские теннисисты играли в нейтральном статусе [на других турнирах]. Принимая во внимание эти факты, мы решили, что все российские и белорусские игроки и члены их команд, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете. Это соответствует указаниям правительства Великобритании. Соблюдение заявлений о нейтралитете будет контролироваться. Также запрещено использовать флаги, символику и другие атрибуты в поддержку России, Беларуси или боевых действий на Украине», — говорится в заявлении LTA.

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Что про это говорят

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала с уважением относиться к решению LTA. Напомним, 28-летняя Свитолина, которая совсем недавно вернулась в тур после рождения ребёнка, — бывшая третья ракетка мира, победительница Итогового турнира 2018 года, двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бронзовый призёр Олимпиады-2020. «Ну, это их решение. Мы должны уважать его. Так что да, теперь пришло время вернуться на площадку и надрать кому-нибудь зад (смеётся)», — сказала теннисистка в интервью Tennis Channel.

Так что же хотела сказать украинская спортсменка? С одной стороны, между строк легко читается, что, если бы всё зависело от неё, россиян и белорусов на турнире, скорее всего, не было бы. В то же время у Элины и мыслей нет бойкотировать Уимблдон в случае присутствия там игроков из России и Беларуси. И такая позиция вполне понятна. Бойкоты ещё ни к чему хорошему не приводили, а если тебе не нравятся какие-то игроки — выходи и обыгрывай их, выбивай их из сетки. Этим позиция Свитолиной в выгодную сторону отличается от мнения двукратной чемпионки Уимблдона чешки Петры Квитовой.

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Квитова встала на сторону Украины, причём сделала это в радикальной манере. Она не приняла решения LTA. «Меня беспокоит положение украинского народа и их игроков. Понимаю, что в прошлом году Уимблдону было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что россиян нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже. Я немного на стороне украинцев во всём этом. На Олимпиаде россиян быть точно не должно. Я считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил», — сказала Квитова на одной из пресс-конференций во время турнира в Майами.

Соотечественники Свитолиной восприняли новость не столь спокойно. Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин выразил сожаление по поводу решения LTA. «Конечно, мы об этом сожалеем. Это шаг назад от того, что было сделано в прошлом году, но обстоятельства не изменились. СВО продолжается в том же русле», — цитирует Зукина «Большой теннис Украины». А Министерство иностранных дел Украины и вовсе призвало Великобританию не выдавать визы российским теннисистам. «Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия СВО? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу России и Беларуси. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях.

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А что сказали в России?

Российский теннисный мир поддержал решение LTA о возвращении допуска россиянам и белорусам. «Для меня ожидаемо, что российских теннисистов допустят на Уимблдон. У меня не было ни малейших сомнений, что так и будет», — сказал двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату».

Первая ракетка России Даниил Медведев выразил надежду, что ему наконец-то удастся дойти по крайней мере до четвертьфинала. «Я всегда говорил, что люблю этот турнир. Это единственный турнир «Большого шлема», где я ещё не был в четвертьфинале. И это удивительно, учитывая, что есть «Ролан Гаррос». И мне хотелось бы выступить лучше. Постараюсь изменить ситуацию. Это прекрасный турнир, прекрасный «Шлем». Очень рад, что мне удастся сыграть там в 2023-м», — сказал Медведев на одной из пресс-конференций во время турнира в Майами.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Al Bello/Getty Images

Чемпионка Уимблдона 2022 года уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, также назвала решение верным. «Они играли в таком (нейтральном) статусе все остальные турниры. Единственным турниром «Большого шлема», куда не допускали этих игроков, был Уимблдон. Я думаю, если продолжать играть без флагов, то допуск теннисистов — это верное решение», — сказала Рыбакина на одной из пресс-конференций во время турнира в Майами.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россияне для допуска не должны подписывать никакие декларации. «Новость о допуске на Уимблдон-то хорошая, но есть одно «но». Организаторы же хотят, чтобы что-то подписали. Я считаю, что уже подписано всё, что можно. В правилах ATP и WTA всё написано, включая правила матча, поведение игрока и даже интервью: что игрок может говорить, а что — нет. Больше игроки вообще ничего не должны подписывать», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Уимблдон 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, в женском — Елена Рыбакина.

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