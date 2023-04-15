Рублёв одержал волевую победу над американцем в Монте-Карло! Андрей — во 2-м финале сезона

На «Мастерсе» в Монте-Карло пришла пора решающих матчей. В субботу на турнире разыгрывали полуфиналы, а накануне выбыл из борьбы последний чемпион ТБШ, находившийся в сетке, — Даниил Медведев (третий номер посева). Россиянин уступил на стадии 1/4 финала датчанину Хольгеру Руне, и тем самым прервалась победная серия нашего парня, начавшаяся на другом «тысячнике» — Майами, и продлившаяся семь поединков. В тот же день сошёл с дистанции и двукратный чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас (2). Таким образом, в сетке не осталось игроков, завоёвывавших ранее тут главный трофей. А значит, скоро у турнира будет новый чемпион.

Зато в четвёрку лучших сумел пробиться 25-летний Андрей Рублёв (5), который уже играл в 2021 году в финале Монте-Карло. Сейчас он как высоко сеянный пропустил первый круг, а затем последовательно обыграл испанца Хауме Мунара и своего соотечественника Карена Хачанова. Ну а в 1/4 финала Андрею в соперники достался непростой немец Ян-Леннард Штруфф, пробившийся в основу через квалификацию. У Рублёва с ним был положительный баланс предыдущих встреч – 3-2, однако их прошлый поединок как раз на грунте в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2021 остался за Штруффом – немец оказался сильнее в пятисетовом сражении. Поэтому сейчас Андрею было очень важно добиться убедительного реванша. И действительно, первый сет россиянин взял всего за 26 минут – 6:1, а вот во втором развернулась острая борьба, и лишь на тай-брейке Рублёв сломил сопротивление соперника – 7:6 (7:5).

После этого поединка россиянин в целом остался доволен своей игрой: «Я смог показать отличный уровень в матче, за исключением некоторых моментов, когда я начал проявлять эмоции и стал негативным. В конце концов, это был довольно драматичный матч, особенно во втором сете. Но в итоге я смог успокоиться и сыграть хороший тай-брейк, и мне повезло выиграть в двух сетах. Во второй партии я пытался оставаться агрессивным, но он стал играть немного лучше. Он стал играть более агрессивно. Если бы я продолжил давить, он бы начал меня уничтожать, поэтому я должен был как следует бить по мячу».

Соперником Андрея по 1/2 финала стал его ровесник – американец Тейлор Фритц, который кругом ранее выбил из сетки Стефаноса Циципаса (2). Теннисисты хорошо друг друга знают с детства и много раз сражались на корте по разным возрастам. На юниорском уровне Андрей побеждал чаще – 3-1. Поначалу россиянин вёл и на уровне ATP – 2-1, выиграв на Next Gen ATP Finals – 2018 и в Дубае-2021. Однако затем американец одержал три победы подряд на «Мастерсах» в Париже-2021, Индиан-Уэллсе и Цинциннати-2022 и подошёл к Монте-Карло-2023 с преимуществом – 4-2. 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату» оценила шансы Рублёва на выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло: «Трудно сказать, как Рублёв сыграет с Фритцем. Победа Фритца над Циципасом была закономерной. Стефанос не готов. У него, видимо, болит плечо, и он вполсилы тренируется. Это было видно по американскому туру, где он играл неудачно. Мне кажется, что можно рассчитывать, что Рублёв может выйти в финал».

Андрей раньше соперника включился в игру и повёл с брейком – 2:0, но вскоре американцу удалось отыграться – 2:2. Затем последовал ещё обмен брейками – 3:3, после чего теннисисты взяли по одной своей подаче – 4:4, а следом Рублёв переупрямил соперника и с третьего брейк-пойнта забрал его гейм – 5:4. Но подать на партию россиянин не смог – Тейлор тут же отыгрался – 5:5, а затем взял ещё два гейма и с ними всю партию – 7:5 за 48 минут. Отметим 100-процентную реализацию брейк-пойнтов у Фритца в этом сете – четыре из четырёх. Во второй партии Андрей снова повёл с брейком – 2:0, но в четвёртом гейме впервые смог отыграть брейк-пойнт соперника и спасти свою подачу – 3:1. Вдохновлённый этим успехом Рублёв стал брать гейм за геймом и выиграл партию с тремя брейками – 6:1 за 38 минут.

В третьем сете теннисисты по разу взяли чужие подачи, а при счёте 3:2 в пользу россиянина пошёл дождь, который прервал матч почти на два часа. А когда поединок возобновился, Андрей не оставил сопернику ни единого шанса. Сделал брейк, уверенно взял свою подачу – 5:2, не реализовал три матчбола на подаче Фритца, но следом додавил соперника в своём гейме. Волевая победа – 5:7, 6:1, 6:3 за 2 часа 11 минут чистого времени и почти четыре часа с учётом перерыва на дождь.

Вот так Андрей Рублёв сумел справиться со своим неудобным соперником и вышел во второй финал сезона. Напомним, в Дубае он уступил в решающем поединке Даниилу Медведеву. А всего это 19-й в карьере финал Андрея и 3-й из них на турнирах серии «Мастерс». Ну а соперник Рублёва по финалу Монте-Карло определится в поединке Синнер – Руне. «Мастерс» в Монако проходит с 9 по 16 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».