Рублёв выиграл первый матч после титула в Монте-Карло: Андрей идёт к финалу с Джоковичем

В четверг, 20 апреля, на турнире ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) заканчиваются матчи второго круга. В 2022 году Открытый чемпионат Сербии проходил в Белграде, столице страны, однако в этом сезоне турнир перенесли. Первые два номера посева получили 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв, которые как раз и составили прошлогоднюю финальную пару. В тот раз Рублёв оказался сильнее Джоковича, повесив ему «баранку» в решающем сете — 6:2, 6:7, 6:0. На текущем турнире серб уже вышел в третий круг, обыграв во втором раунде француза Люку Ван Аша — 6:7, 6:3, 6:2.

А вот россиянин начал борьбу только сегодня. На минувшей неделе Рублёв завоевал свой пока что главный титул в карьере. Андрею наконец-то покорился «Мастерс». В финале «тысячника» в Монте-Карло российский спортсмен оказался сильнее 19-летнего датского вундеркинда Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Рублёв впечатлил даже Стефаноса Циципаса, который обычно за словом в карман не лезет. Ранее Циципас нелестно отзывался об игре Рублёва, однако теперь изменил мнение. «Думаю, он тот, кто заслужил эту победу. Он тот, кто находится под пристальным вниманием из-за того, что он делает. У него как у игрока есть много навыков. И я совершил ошибку в прошлом: сказал действительно жалкие вещи после поражения в недавнем матче с ним. Тогда мой разум был где-то на другой планете. Я уверен, что он определённо сложный соперник и может играть против кого угодно. И хорошие новости для Рублёва: он способен играть на любом покрытии, он силён везде. И такое видеть здорово, знаешь: он продолжает становиться лучше и толкает нас совершенствоваться тоже», — приводит слова Циципаса Tennis TV.

А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что Рублёв, вместо того чтобы отдохнуть немного в преддверии «Ролан Гаррос», заявился на ещё один турнир. «Я бы на месте Рублёва не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции. Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу, — пять турниров подряд играть, сколько можно? Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В соперниках у Рублёва по сегодняшнему матчу оказался мало кому известный перуанец Хуан Пабло Варильяс, 92-я ракетка мира. Он не может похвастаться хоть сколько-нибудь значимыми достижениями на уровне ATP. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом, но это не должно было стать проблемой для россиянина, объективно игрока более высокого класса. За весь первый сет Рублёв ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам. Сам же Андрей в первом же гейме взял чужую подачу, с третьей попытки реализовав брейк-пойнт, а в пятом гейме сделал ещё один брейк. В восьмом гейме Рублёв использовал первый же сетбол — 6:2.

Второй сет начался с того, что Варильяс взял гейм на подаче, однако затем Рублёв включился и выиграл пять геймов подряд, причём на отрезке из 16 очков (со второго по пятый гейм) россиянин выиграл 14. После этого теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, и Андрей, под ноль взяв последний гейм, зафиксировал убедительную победу — 6:2, 6:2.

Вот так Рублёв вышел в четвертьфинал, где его соперником станет Дамир Джумхур из Боснии, получивший уайлд-кард на турнир. Во втором круге Джумхур оказался сильнее ветерана французского тенниса Ришара Гаске (7) — 6:4, 1:6, 7:6. Андрей — единственный россиянин, оставшийся в сетке Баня-Луки. Ранее из турнира выбыл Роман Сафиуллин, который в первом круге в двух сетах проиграл сербу Ласло Джере. Турнир завершится 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».