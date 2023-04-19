Даже Циципас признал ошибку! Рублёв готов к рывку на вершину после Монте-Карло?

Победа Андрея на «Мастерсе» впечатлила весь теннисный мир. А грек взял назад свои слова про скудные инструменты.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершился волевой победой россиянина Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне. 25-летний уроженец Москвы проиграл первый сет и уступал со счётом 1:4 в третьей партии, но всё же добился итогового успеха – 5:7, 6:2, 7:5. Триумф шестой ракетки мира в Монако стал действительно знаковым в его карьере. Андрей впервые выиграл «тысячник» (до этого были две неудачи в финалах турниров подобной категории), а также стал всего лишь шестым отечественным спортсменом, побеждавшим на «Мастерсах» в одиночном разряде. Путь к долгожданному титулу выдался действительно непростым: Рублёв одержал две подряд волевые победы над своими соперниками и стал первым игроком после Новака Джоковича на «Мастерсе» в Париже в 2021-м, которому удалось провернуть подобного рода камбэки на турнирах ATP-1000. Нельзя и не упомянуть достижения Хольгера: сейчас 19-летняя звезда датского тенниса уступает лишь Карлосу Алькарасу по числу выходов в финалы соревнований в мужском туре в качестве тинейджера (9 против 12).

Такая невероятная и знаковая победа Рублёва над Руне не могла остаться незамеченной в теннисном сообществе. «Это пример морально-волевой победы Андрея! Были какие-то проблемы, что-то не получалось, Руне играл потрясающе. Казалось, в концовке не спасти этот матч, но Андрей молодец! За счёт опыта и хладнокровия смог выстоять и завершить матч в свою пользу», — сказала многократная чемпионка турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в интервью «Чемпионату».

«Первый большой титул Рублёва в карьере! Матч не смотрел. Но мы все его поздравляем! Первый титул серии «Мастерс» — безусловно, успех», — отметил чемпион Олимпийских игр 2000 года Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату».

От успеха 25-летнего уроженца Москвы не остались в стороне и его коллеги по спортивному цеху. Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой в Монако на родном языке россиянина. «Молодец», — написал серб на русском языке в своих социальных сетях.

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас также не остался в стороне и написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!»

Немецкий теннисист Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Восхищён успехом Андрея и шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер: «Меня всегда впечатляли его навыки успешно выполнять фирменные удары на любой поверхности», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин в социальных сетях под фото Рублёва с трофеем оставил эмодзи «аплодисменты».

Прямо в теннисном клубе Монако Рублёва поздравили с победой гонщики «Формулы-1» Пьер Гасли и Шарль Леклер.

Пьер Гасли (второй слева), Андрей Рублёв и Шарль Леклер (крайний справа) Фото: ATP TOUR

Однако самую заметную реакцию россиянин получил от грека Стефаноса Циципаса. Пятый номер мировой классификации признался, что допустил ошибку, критикуя Андрея Рублёва за его игру на Итоговом турнире в минувшем сезоне. Тогда Стефанос позволил себе острое высказывание в пренебрежительном тоне сразу после поражения от россиянина в туринском трёхсетовике. В ноябре 2022 года Циципас заявил, что Рублёв обыграл его за счёт «скудного набора инструментов, которыми обладает». Теперь же, после победы Рублёва на «тысячнике» в Монте-Карло, двукратный финалист «Шлема» обратился к Андрею с извинениями.

«Думаю, он тот, кто заслужил эту победу <…> У него как игрока есть много инструментов. В прошлом я совершил ошибку – сказал глупые вещи после поражения в нашем недавнем матче. Тогда мой разум был где-то на другой планете. Я уверен, что он определённо сложный соперник и может играть против кого угодно. Он способен играть на любом покрытии, силён везде. Прекрасно такое видеть: он продолжает становиться лучше и толкает нас совершенствоваться», –— приводит слова Циципаса Tennis TV.

Андрей Рублёв и Стефанос Циципас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кто знает, может быть, триумф 25-летнего уроженца Москвы в Монако вдохновит его к рывку на теннисную вершину.