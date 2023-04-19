Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Реакция лидеров ATP-тура на дебютную победу Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло: Джокович, Циципас, Зверев

Даже Циципас признал ошибку! Рублёв готов к рывку на вершину после Монте-Карло?
Кирилл Вейович
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии
Победа Андрея на «Мастерсе» впечатлила весь теннисный мир. А грек взял назад свои слова про скудные инструменты.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершился волевой победой россиянина Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне. 25-летний уроженец Москвы проиграл первый сет и уступал со счётом 1:4 в третьей партии, но всё же добился итогового успеха – 5:7, 6:2, 7:5. Триумф шестой ракетки мира в Монако стал действительно знаковым в его карьере. Андрей впервые выиграл «тысячник» (до этого были две неудачи в финалах турниров подобной категории), а также стал всего лишь шестым отечественным спортсменом, побеждавшим на «Мастерсах» в одиночном разряде. Путь к долгожданному титулу выдался действительно непростым: Рублёв одержал две подряд волевые победы над своими соперниками и стал первым игроком после Новака Джоковича на «Мастерсе» в Париже в 2021-м, которому удалось провернуть подобного рода камбэки на турнирах ATP-1000. Нельзя и не упомянуть достижения Хольгера: сейчас 19-летняя звезда датского тенниса уступает лишь Карлосу Алькарасу по числу выходов в финалы соревнований в мужском туре в качестве тинейджера (9 против 12).

Материалы по теме
Рублёв переиграл 19-летнего Руне в финале Монте-Карло! Россиянин впервые взял «Мастерс»
Рублёв переиграл 19-летнего Руне в финале Монте-Карло! Россиянин впервые взял «Мастерс»

Такая невероятная и знаковая победа Рублёва над Руне не могла остаться незамеченной в теннисном сообществе. «Это пример морально-волевой победы Андрея! Были какие-то проблемы, что-то не получалось, Руне играл потрясающе. Казалось, в концовке не спасти этот матч, но Андрей молодец! За счёт опыта и хладнокровия смог выстоять и завершить матч в свою пользу», — сказала многократная чемпионка турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в интервью «Чемпионату».

«Первый большой титул Рублёва в карьере! Матч не смотрел. Но мы все его поздравляем! Первый титул серии «Мастерс» — безусловно, успех», — отметил чемпион Олимпийских игр 2000 года Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Могу съесть 45 кусков сашими». Соперники хотели узнать секрет победы Рублёва, он ответил
Истории
«Могу съесть 45 кусков сашими». Соперники хотели узнать секрет победы Рублёва, он ответил

От успеха 25-летнего уроженца Москвы не остались в стороне и его коллеги по спортивному цеху. Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил Андрея Рублёва с победой в Монако на родном языке россиянина. «Молодец», — написал серб на русском языке в своих социальных сетях.

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас также не остался в стороне и написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!»

Немецкий теннисист Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Восхищён успехом Андрея и шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер: «Меня всегда впечатляли его навыки успешно выполнять фирменные удары на любой поверхности», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин в социальных сетях под фото Рублёва с трофеем оставил эмодзи «аплодисменты».

Прямо в теннисном клубе Монако Рублёва поздравили с победой гонщики «Формулы-1» Пьер Гасли и Шарль Леклер.

Пьер Гасли (второй слева), Андрей Рублёв и Шарль Леклер (крайний справа)

Пьер Гасли (второй слева), Андрей Рублёв и Шарль Леклер (крайний справа)

Фото: ATP TOUR

Однако самую заметную реакцию россиянин получил от грека Стефаноса Циципаса. Пятый номер мировой классификации признался, что допустил ошибку, критикуя Андрея Рублёва за его игру на Итоговом турнире в минувшем сезоне. Тогда Стефанос позволил себе острое высказывание в пренебрежительном тоне сразу после поражения от россиянина в туринском трёхсетовике. В ноябре 2022 года Циципас заявил, что Рублёв обыграл его за счёт «скудного набора инструментов, которыми обладает». Теперь же, после победы Рублёва на «тысячнике» в Монте-Карло, двукратный финалист «Шлема» обратился к Андрею с извинениями.

«Думаю, он тот, кто заслужил эту победу <…> У него как игрока есть много инструментов. В прошлом я совершил ошибку – сказал глупые вещи после поражения в нашем недавнем матче. Тогда мой разум был где-то на другой планете. Я уверен, что он определённо сложный соперник и может играть против кого угодно. Он способен играть на любом покрытии, силён везде. Прекрасно такое видеть: он продолжает становиться лучше и толкает нас совершенствоваться», –— приводит слова Циципаса Tennis TV.

Андрей Рублёв и Стефанос Циципас

Андрей Рублёв и Стефанос Циципас

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кто знает, может быть, триумф 25-летнего уроженца Москвы в Монако вдохновит его к рывку на теннисную вершину.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023