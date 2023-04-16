Рублёв переиграл 19-летнего Руне в финале Монте-Карло! Россиянин впервые взял «Мастерс»

В воскресенье, 16 апреля, на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, первом грунтовом «Мастерсе» сезона, состоялся финальный матч. До решающей игры добрались россиянин Андрей Рублёв и 19-летний датчанин Хольгер Руне, посеянные пятым и шестым соответственно. Рублёв в полуфинале одержал волевую победу над американцем Тейлором Фритцем (8) — 5:7, 6:1, 6:3. Фритцу, судя по всему, настолько понравилась игра россиянина, что после матча он не только пожал руку сопернику, но и приобнял его. «Давай, выиграй. Выиграй всё. Давай, побеждай», — сказал Фритц, приветствуя Рублёва у сетки после матча.

Фото: Кадр трансляции

Руне же сломил сопротивление итальянца Янника Синнера (7), за которого болели большинство зрителей, — 1:6, 7:5, 7:5. Датчанин оказался в центре скандала. Он пытался заигрывать с публикой, создавал конфликтные ситуации с толпой и своим боксом. И после матча у Хольгера и Янника было весьма холодное рукопожатие у сетки. «Нет, не хочу комментировать», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Сам Руне решил поддержать свой образ плохого парня и заявил, что эпатажное поведение — это плюс для тенниса. «На корте так много энергии. И, я думаю, болельщикам это нравится больше, чем два парня, которые смотрят в землю и ничего не делают», — сказал он на пресс-конференции. Стоит добавить, что оба полуфинальных матча прерывались из-за дождя, так что Рублёв и Руне доказали, что события такого рода не могут выбить их из колеи.

Для Рублёва этот финал стал вторым в 2023 году. В Дубае он уступил в решающем поединке Даниилу Медведеву. Всего это 19-й в карьере финал Андрея — и третий из них на турнирах серии «Мастерс». А вот Руне впервые в сезоне и в шестой раз в карьере добрался до решающей встречи. Несмотря на юный возраст Хольгера, до нынешнего финала он успел уже дважды сыграть с Андреем (1-1). Руне победил в 1/8 финала «Мастерса» в Париже прошлой осенью — на том турнире он обыграл пятерых теннисистов топ-10 подряд, включая Рублёва, и завоевал титул. Андрей взял реванш в сумасшедшем поединке на аналогичной стадии Australian Open — 2023, выиграв со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), хотя Хольгер вёл в решающей партии 5:2 по геймам, а затем 5:0 на тай-брейке, который играется до десяти очков! При этом матчболов у датчанина не было.

Что говорили в преддверии финала

Руне не мог не вспомнить тот зубодробительный матч с Рублёвым на AO. «Конечно, в Австралии мне было совсем не весело играть против Андрея Рублёва, мне не повезло. Мы оба сыграли хороший матч тогда. За предыдущие встречи у нас счёт 1-1, и я надеюсь выйти вперёд в счёте личных встреч и установить 2-1», — сказал датчанин в интервью итальянскому изданию OA Sport.

Рублёв, комментируя предстоящий финал, дал характеристику игре соперника. «Хольгер — парень, который много двигается, и он двигается действительно хорошо. Он на самом деле хорошо разбирается в игре и очень талантлив. У него хорошее чутьё. Он не даёт вам никакого ритма, потому что, как только у него появляется шанс, он пытается делать дропшоты или пытается бить в полную силу и выходит к сетке. У сетки Руне действительно хорош. Так что вам действительно нужно пропустить эти три-четыре удара, чтобы иметь возможность задавать свой ритм и диктовать свой стиль игры», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков остался настолько впечатлён игрой Руне в полуфинале, что назвал датчанина фаворитом финального противостояния с Рублёвым. «Честно говоря, Руне провёл вчера просто великородный матч с Синнером. После первого сета я был уверен в победе итальянца. Но следующие два сета Хольгер сыграл просто выдающимся образом. Он пользовался каждым шансом перейти из обороны в атаку. Наверное, он играет получше Рублёва, норвежец находится в своей лучшей форме. Думаю, что Руне — фаворит на титул сегодня. Андрей уже был в финале Монте-Карло, играл с Циципасом два года назад. Можно сказать, что он любит этот турнир, всегда здесь удачно играет: чувствует мячи, корт и атмосферу. Если даже Рублёв проиграет сегодня, выход финал для него — отличный результат. Этим можно быть довольным. Но нужно биться до конца именно за титул!» — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина выразила надежду, что Рублёву удастся победить. Два года назад Андрей проиграл в финале Стефаносу Циципасу. «Руне — очень неудобный для Рублёва соперник. Последний их матч был особенный. Дело было на Australian Open, тогда на решающем тай-брейке Андрею очень сильно помогла сетка. Хольгер будет очень мотивирован, вспоминая тот самый матч. В плане психологии, конечно, это плюс в пользу Андрея. Он понимает, что недавно уже обыгрывал Руне.

Для двух теннисистов это будет тяжелейший финал, но у Андрея есть хорошие шансы выиграть турнир. Явного фаворита точно в этом финале не будет. Шансы на победу, наверное, 50 на 50. Рублёв уже играл в финале Монте-Карло. Сейчас он находится просто в великолепной форме. Два года назад он проиграл здесь Циципасу, теперь пришло время побеждать! Будем болеть за Андрея, желаю ему удачи», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В отчётном финале первым на брейк-пойнт вышел Руне — во втором гейме Рублёв подарил сопернику две двойные ошибки, — но ему не удалось воспользоваться своим шансом. В третьем гейме двойной брейк-пойнт был уже у россиянина, однако датчанин смог выбраться из этой ситуации. А при счёте 2:2 Хольгер взял семь розыгрышей подряд. Вначале он под ноль взял гейм на подаче, а затем заработал тройной брейк-пойнт. Один из них Андрей отыграл, но большего добиться не смог — так счёт стал 4:2 в пользу Руне. Несмотря на провальный отрезок, Рублёв быстро восстановил равновесие. В седьмом гейме россиянин с пятого брейк-пойнта (!) совершил обратный брейк, а восьмой гейм, уже на подаче, взял под ноль — 4:4. В девятом гейме у Андрея был брейк-пойнт после двойной ошибки датчанина, но реализовать скрытый сетбол ему не удалось. А вот в 12-м гейме Хольгер вышел на сетбол и сразу же использовал его — 7:5. Вот так Рублёв проиграл партию, несмотря на превосходство по важным показателям: 15 против 10 по виннерсам и пять против семи по невынужденным ошибкам.

Второй сет Рублёв начал очень хорошо. Россиянин реализовал первый же брейк-пойнт, а потом взял гейм на подаче и повёл 2:0. Был Андрей близок и к тому, чтобы ещё раз взять подачу соперника, но упустил оба брейк-пойнта в третьем гейме. Руне не простил ему этого и в четвёртом гейме со второй попытки реализовал тройной брейк-пойнт — 2:2. После этого Рублёв с досады поругался на линию, плюнул на неё и растёр подошвой кроссовки. Такой выброс эмоций помог россиянину: за следующие четыре гейма он отдал датчанину лишь четыре розыгрыша! Хольгер в этом и сам немного помог сопернику: так, в седьмом гейме он допустил целых две двойные ошибки. А в восьмом гейме Андрей со второй попытки реализовал сетбол на подаче и выиграл партию — 6:2. Здесь перевес Рублёва оказался ещё более явным: по виннерсам — 11:7, по невынужденным — 0:5!

В третьем, решающем сете Руне быстро захватил инициативу и повёл 3:0 с брейком. В упорном втором гейме, по ходу которого счёт «ровно» фиксировали четырежды (притом что началось всё с 40:0 в пользу Рублёва!), он использовал первый же брейк-пойнт. Россиянин попытался отыграться: взяв гейм на подаче, в пятом гейме он упустил два брейк-пойнта — так счёт стал 4:1 в пользу датчанина. Андрей оказался в сложной ситуации, но смог сравнять счёт: в шестом гейме он ушёл с брейк-пойнта, затем отдал лишь очко на чужой подаче (Хольгер подарил сопернику две двойные ошибки), после чего взял гейм на своей подаче — 4:4!

Затем теннисисты взяли по гейму на подаче (оба раза под ноль), а в 11-м гейме Рублёв заполучил двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — помогла очередная двойная от Руне. Вообще, датчанин по ходу гейма настолько расстроился, после того как вколотил смэш в сетку, что с досады выбил мяч на трибуны. За это он получил порцию свиста в свой адрес. Хольгер начал психовать, жестами показывать что-то болельщикам — и выбил ещё один мяч, после чего свист стал совсем уж оглушительным. За это скандалист получил предупреждение.

После этого Рублёв подавал на матч. Андрей заполучил тройной матчбол — и со второй попытки использовал его, поставив точку эйсом, — 5:7, 6:2, 7:5!

Вот так Рублёв завоевал свой главный пока титул в карьере. До этого у него были два поражения в финалах «Мастерсов». Два года назад он проиграл здесь же Стефаносу Циципасу, а в августе 2021-го в Цинциннати — Александру Звереву. Всего же у россиянина стало 13 титулов. В понедельник Андрей останется на шестой строчке в рейтинге ATP, а Руне поднимется на седьмое место. Пока это высшее достижение датчанина. Помимо главного трофея и рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.

На следующей неделе состоятся сразу три турнира ATP. Главный из них — «пятисотник» в Барселоне. Из топовых россиян Каталонию посетит только Карен Хачанов — Даниил Медведев всё же решил сняться с турнира. Рублёв приедет на Открытый чемпионат Сербии, который в этот раз примет Баня-Лука. Год назад Андрей на аналогичном турнире в Белграде победил в финале Новака Джоковича. В этот раз Джокович и Рублёв получили первые два номера посева. Ну а Руне отправится в Мюнхен, где ему предстоит защищать звание чемпиона BMW Open.