Рублёв опять победил своего «клиента»! Андрей в шаге от возможного финала с Джоковичем

В пятницу, 21 апреля, на турнире ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) проходят четвертьфинальные встречи. Во втором по расписанию матче дня играли российский теннисист Андрей Рублёв, получивший второй номер посева, и любимец местной публики Дамир Джумхур, занимающий 202-е место в мировой классификации. Рублёв, который на минувшей неделе впервые в карьере выиграл «Мастерс», завоевав титул в Монте-Карло, начал путь в Баня-Луке со второго круга, легко победив перуанца Хуана Пабло Варильяса — 6:2, 6:2.

«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на хорошем уровне. Я был агрессивен, весь матч вёл. Очень доволен выступлением. Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное. Hvala», — сказал Рублёв на корте сразу после победы. И добавил, комментируя предстоящий четвертьфинал с Джумхуром: «Мы очень хорошо друг друга знаем. Мы дружим и очень много раз встречались в туре. Были очень драматичные матчи. Посмотрим, что случится. Надеюсь, будет весело».

Джумхур же в первом раунде разгромил британца Лиама Броэди (6:3, 6:0), а во втором переиграл французского ветерана Ришара Гаске (7) — 6:4, 1:6, 7:6. Через месяц боснийцу исполнится уже 31 год. Когда-то теннисист подавал большие надежды, но и близко не реализовал свой потенциал. На его счету три титула на турнирах ATP, причём два из них были добыты в России. В 2017 году Дамир победил в Москве и в Санкт-Петербурге, а в 2018-м первенствовал в Анталье. В том же году ему удалось забраться на 23-ю строчку в рейтинге ATP. С Рублёвым Джумхур ранее играл четырежды, и все встречи остались за россиянином — таким образом, боснийца можно назвать его «клиентом». Правда, в последний раз спортсмены пересекались довольно давно, пять лет назад в Роттердаме.

Первым теннисистом, вышедшим на брейк-пойнты, оказался Рублёв. Однако в долгом третьем гейме россиянин упустил оба своих шанса. А вот Джумхур в шестом гейме с первой попытки реализовал брейк-пойнт и повёл — 4:2. Ответный брейк Андрей совершил в девятом гейме, после чего не без труда (у соперника был сетбол!) взял свою подачу и сравнял счёт — 5:5. На этом Рублёв не остановился: следующий гейм, на приёме, он взял под ноль, а затем со второй попытки реализовал двойной сетбол и забрал партию — 7:5.

Во втором сете теннисисты изрядно помучили друг друга во втором гейме — на подаче Рублёва. Соперник россиянина во что бы то ни стало хотел сделать брейк, но упустил все пять брейк-пойнтов. Счёт «ровно» фиксировался целых 11 раз — вот такой долгий гейм! А в пятом гейме Андрей взял чужую подачу, со второй попытки использовав брейк-пойнт, и это был решающий момент в матче. С этого момента теннисисты уже больше не подбирались к брейк-пойнтам, и матч закончился победой Рублёва — 7:5, 6:3.

Вот так Рублёв вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке — победная серия теннисиста с учётом «Мастерса» в Монте-Карло составляет уже семь матчей — и ещё на шаг приблизился к возможному финалу с 22-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем, посеянным под первым номером. Год назад именно россиянин и серб составили финальную пару на аналогичном турнире, проходившем в Белграде, и тогда Андрей победил Новака, навесив ему «баранку» в решающем сете. Состоится ли новая встреча? Скоро узнаем. Все четвертьфиналы, в котором соперником Джоковича будет его соотечественник Душан Лайович, состоятся сегодня, 21 апреля. Полуфиналы пройдут 22 апреля, финал — 23-го. За всеми событиями следите на «Чемпионате».