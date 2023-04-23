Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича

В воскресенье, 23 апреля, в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) состоялся финальный матч турнира ATP-250, в котором сошлись российский теннисист Андрей Рублёв и серб Душан Лайович. Рублёв получил на турнире второй номер посева, а первый номер достался 22-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу. Существовала немалая вероятность, что именно они и выйдут в финал, повторив таким образом прошлый год. В 2022-м аналогичный турнир проходил в Белграде, и россиянин одолел серба, выиграв третий сет со счётом 6:0.

В этот раз Рублёв свою часть задачи выполнил, а вот Джокович подкачал. Именно Лайович, 70-я ракетка мира, остановил титулованного соотечественника в четвертьфинале — 6:4, 7:6 в пользу Душана. Похоже, Новак выступал не в оптимальных кондициях — это можно предположить, основываясь на том, что он уже снялся с «Мастерса» в Мадриде. Лайович же, воодушевлённый победой над Джоковичем, в полуфинале одержал волевую победу над ещё одним сербом Миомиром Кецмановичем и принялся готовиться к финалу с Рублёвым. У Андрея таких сильных соперников в сетке не было. Хуан Пабло Варильяс, Дамир Джумхур, Алекс Молчан — никто из них и не входит в мировую элиту и даже не близок к ней. Неудивительно, что по пути к решающему матчу Рублёв не проиграл ни одного сета.

Для 32-летнего Лайовича финал Баня-Луки стал третьим в карьере на уровне ATP. До этого он дважды добирался до решающих матчей, причём оба раза — на грунте в 2019 году. И если на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл, то на менее статусном мероприятии в Умаге одержал победу. Именно тогда серб добился высшего достижения в карьере — 23-е место в рейтинге ATP.

Что говорили перед финалом

Президент ФТР Шамиль Тарпищев называл Рублёва фаворитом решающего противостояния. «Рублёву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него. Не было сверхсложных: он их всех давит за счёт темпа и класса. В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублёв играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Вице-президент организации Алексей Селиваненко подчеркнул важность того, что Рублёв приехал в Баня-Луку на победной волне, впервые в карьере выиграв «Мастерс» — в Монте-Карло. «Очевидно, что после такой важной для Андрея победы на «Мастерсе» в Монте-Карло он находится на эмоциональном подъёме. При этом свои матчи в Боснии он выигрывает на мастерстве! Выиграет ли он очередной финал? Загадывать что-то в теннисе — дело неблагодарное, его любят в том числе за его непредсказуемость», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Как ни странно, в личных встречах перевес был на стороне Лайовича — 1-0 (2-0 с учётом челленджеров). В 2016 году он победил Рублёва в 1/16 финала турнира серии «челленджер» в Биелле (Италия) — 6:4, 7:6 (9:7). В 2019-м Душан взял верх в 1/8 финала того самого победного для себя турнира в Умаге — 6:4, 6:3. Несмотря на это, серб понимал, что фаворит нынешнего финала — Рублёв. «У нас с Андреем нет секретов. Думаю, он наш фаворит. Он играет в лучший теннис в своей жизни. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я надеюсь, что смогу насладиться матчем в финале. Обычно мне нравится играть в финале, поэтому я надеюсь на хороший матч», — цитирует Душана пресс-служба ATP.

Первый сет начался с того, что Рублёв вышел на тройной брейк-пойнт. Однако Лайович сумел выпутаться из этой ситуации. А в длинном четвёртом гейме (шесть раз было «ровно») россиянин спас четыре брейк-пойнта, а вот пятый не смог — так серб повёл 3:1 с брейком. В оставшейся части этой партии соперники уверенно брали свою подачу, и сет закончился со счётом 6:3 в пользу Душана.

Во втором сете Рублёву уже некуда было отступать. Понимая это, россиянин собрался — и повёл 3:0 с брейком. Во втором гейме Андрей со второй попытки реализовал тройной брейк-пойнт. Однако следующие три гейма остались за сербом, который в пятом гейме использовал единственный брейк-пойнт, — так счёт стал 3:3. Затем теннисисты держали подачу, а в 10-м гейме Рублёв попытался переломить тенденцию — и преуспел! Россиянин использовал первый же сетбол на приёме и забрал партию — 6:4.

В решающем сете первый брейк сделал Лайович. Серб под ноль взял третий гейм на подаче Рублёва, после чего тот сорвал злость на ракетке. После этого Душан взял свою подачу, уйдя с брейк-пойнта, и повёл 3:1. Более того, на этом Лайович не остановился и ещё раз взял подачу соперника, с третьей попытки использовав брейк-пойнт. Далее серб выиграл гейм на подаче, и ситуация стала критической для Рублёва — 1:5. В седьмом гейме россиянин взял свою подачу, а в восьмом отыграл один брейк, использовав первый же брейк-пойнт. Увы, повторить трюк Андрею не удалось: гейм на подаче он взял, а дальше Душан успешно подал на матч, с третьей попытки реализовав матчбол, — 6:3, 4:6, 6:4.

Таким образом, Рублёву не удалось завоевать второй титул подряд. Серия побед россиянина оборвалась на отметке в восемь матчей. Отдыхать теннисистам особо некогда, ведь уже на следующей неделе стартует «Мастерс» в Мадриде. К сожалению, на нём не будет ни Джоковича, ни другого 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, ни молодой звезды итальянского тенниса Янника Синнера, но титул от этого не становится менее ценным. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».

Мадрид-2023. Мужчины. Список участников