Карацев бьётся за полуфинал «Мастерса» — он вернётся в топ-100! Расписание и сетки Мадрида

В четверг на престижном «тысячнике» в столице Испании, кроме Аслана, сыграет и Вероника Кудерметова.

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в среду мужчины провели два первых четвертьфинала, а женщины – два заключительных. В этот день сыграли два представителя России и завершили поединки с разными результатами. Но обо всём по порядку.

Итоги девятого дня. 3 мая, среда

На ATP Masters 1000 в Мадриде в четвертьфинал пробились два россиянина, и один из них играл в среду. Карен Хачанов (10-й номер посева) противостоял действующему чемпиону Мадрида и первой ракетке турнира Карлосу Алькарасу. До этого теннисисты встречались дважды, причём на грунте, и в обоих случаях испанец победил в двух сетах – на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге-2022. На сей раз Хачанову удалось дать бой. Он даже повёл во второй партии – 5:2, но Карлос смог сделать рывок в пять геймов и не допустить россиянина даже до тай-брейка.

В другом поединке Борна Чорич в двух сетах уверенно разобрался с лаки-лузером из Германии Даниэлем Альтмайером. Дальше хорват сыграет с Алькарасом.

Мужчины. 1/4 финала

Алькарас (Испания, 1) – Хачанов (Россия, 10) – 6:4, 7:5.

Чорич (Хорватия, 17) – Альтмайер (Германия, LL) – 6:3, 6:3.

У женщин приятно удивила Вероника Кудерметова (12), которая в трёх сетах переиграла американку Джессику Пегулу (3). Для россиянки это третья победа в сезоне над действующей теннисисткой топ-10, за всю карьеру – 13-я. Кроме того, за этот турнир Вероника победила уже вторую представительницу десятки, чего с ней ранее ещё не случалось. Добавим, что Кудерметова впервые в карьере пробилась в полуфинал WTA-1000 в одиночном разряде.

Соперница Кудерметовой по полуфиналу определилась в поединке первой ракетки мира Иги Свёнтек с хорваткой Петрой Мартич. Польская теннисистка взяла семь первых геймов, и только потом Петра начала брать свои геймы. Но было поздно.

Женщины. 1/4 финала

Кудерметова (Россия, 12) – Пегула (США, 3) – 6:4, 0:6, 6:4.

Свёнтек (Польша, 1) – Мартич (Хорватия, 27) – 6:0, 6:3.

Расписание 10-го дня. Интересные матчи четверга, 4 мая

В четверг у мужчин должны завершиться четвертьфиналы. Будут сыграны два поединка из нижней половины сетки. Победитель квалификации Аслан Карацев, выбивший из турнира лидера российского тенниса Даниила Медведева (2), сразится с китайцем Чжан Чжичжэнем. Теннисисты уже играли один раз – в Астане-2022, и тогда Аслан проиграл. В другом матче встретятся немец Ян-Леннард Штруфф и грек Стефанос Циципас.

Мужчины. 1/4 финала

14:00 мск. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Карацев (Россия, Q)

21:00. Штруфф (Германия, LL) – Циципас (Греция, 4)

У женщин будут полностью сыграны полуфиналы. До этой стадии добралась россиянка Вероника Кудерметова (12), которая сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях победила Ига, причём без потери сета. Правда, все эти встречи прошли на харде – US Open – 2020, Индиан-Уэллс-2021 и Доха-2023. Другую пару составили Мария Саккари (9) и Арина Соболенко (2).

Женщины. 1/2 финала

17:00. Саккари (Греция, 9) – Соболенко (Беларусь, 2)

22:30. Свёнтек (Польша, 1) – Кудерметова (Россия, 12)

Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».