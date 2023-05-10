Павлюченкова вышла на первую ракетку мира Свёнтек. Расписание, расклады, сетки Рима

В среду, 10 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин начались, а у женщин закончились матчи первого круга. В играх принимали участие пятеро представителей России, но обо всём по порядку.

Итоги второго дня. 10 мая, среда

В мужской сетке на корт сегодня выходил лишь один россиянин. Роман Сафиуллин, который ранее успешно выступил в квалификации, в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона — 6:4, 6:3. Во втором раунде его соперником станет другой американец, куда более сильный — Себастьян Корда. Это сын чемпиона Australian Open — 1998, экс второй ракетки мира Петра Корды. Именно Корда-младший на AO-2023 нанёс поражение Даниилу Медведеву. Из других матчей выделим уверенную победу трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринки над Ильёй Ивашко и проход во второй круг Грегуара Баррера, который вышел на Карена Хачанова. Ну а россиянин Александр Шевченко, который не смог пройти квалификацию, прошёл во второй круг как лаки-лузер. В нём он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Материалы по теме Александр Шевченко прошёл во второй круг «Мастерса» в Риме в качестве лаки-лузера

Мужчины. Первый круг

Вавринка (Швейцария) — Ивашко (Беларусь) — 6:2, 6:4

Бублик (Казахстан) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3

Энди Маррей (Британия) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 6:4, 4:6, 6:4

Грегуар Баррер (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 6:3



Подробнее. Вавринка (Швейцария) — Ивашко (Беларусь) — 6:2, 6:4Бублик (Казахстан) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)— Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3Энди Маррей (Британия) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 6:4, 4:6, 6:4Грегуар Баррер (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 6:3

У женщин победу одержала финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова, которая разгромила итальянку Сару Эррани — 6:1, 6:1. Во втором круге Павлюченкова сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Анна Калинская уверенно расправилась с украинкой Даяной Ястремской — 6:4, 6:2. Во втором круге Калинская сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (25).

Камилла Рахимова в двух сетах проиграла Каролине Муховой, а Варвара Грачёва потерпела поражение в нервном матче с Марией-Камилой Осорио-Серрано. Первый сет Грачёва проиграла на тай-брейке, затем забрала партию 6:1, однако в решающем сете вновь неудачно провела тай-брейк. Также определилась соперница Анастасии Потаповой по второму кругу. Ею стала итальянка Элизабетта Коччаретто.

Женщины. Первый круг

Стивенс (США) — Подороска (Аргентина, SR) — 6:4, 6:1

Осорио-Серрано (Колумбия, Q) — Грачёва (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4)

Павлюченкова (Россия, SR) — Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1

Коччаретто (Италия) — Дэвис (США) — 6:3, 6:0

Путинцева (Казахстан) — Томова (Болгария, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:0

Цуренко (Украина) — Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:3

Мухова (Чехия) — Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 7:5

Калинская (Россия) — Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2



Подробнее. Стивенс (США) — Подороска (Аргентина, SR) — 6:4, 6:1Осорио-Серрано (Колумбия, Q) —— 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4)— Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1Коччаретто (Италия) — Дэвис (США) — 6:3, 6:0Путинцева (Казахстан) — Томова (Болгария, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:0Цуренко (Украина) — Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:3Мухова (Чехия) —— 6:4, 7:5— Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2

Расписание третьего дня. Интересные матчи четверга, 11 мая

11 мая у мужчин пройдут заключительные матчи первого круга. Российские теннисисты в четверг не играют, зато сразу двое из них узнают соперников по второму кругу. Уго Умбер и Эмиль Руусувуори определят, кому из них играть с Даниилом Медведевым, а сильнейший в паре Стефано Наполитано — Алекс Молчан выйдет на Андрея Рублёва.

Мужчины. Первый круг

12:00 мск. Умбер (Франция) — Руусувуори (Финляндия)

14:00. Нарди (Италия, WC) — Гоффен (Бельгия)

20:00. Наполитано (Италия, Q) — Молчан (Словакия)

21:30. Арнальди (Италия, WC) — Шварцман (Аргентина)



Подробнее. 12:00 мск. Умбер (Франция) — Руусувуори (Финляндия)14:00. Нарди (Италия, WC) — Гоффен (Бельгия)20:00. Наполитано (Италия, Q) — Молчан (Словакия)21:30. Арнальди (Италия, WC) — Шварцман (Аргентина)

У женщин начнётся второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки, в том числе вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая сыграет с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Свои матчи проведут сеяные россиянки Вероника Кудерметова (11) и Анастасия Потапова (23), а Анна Блинкова выйдет на корт с украинкой Ангелиной Калининой (30).

Женщины. Второй круг

12:00 мск. Азаренко (Беларусь, 14) — Стивенс (США)

12:00. Парризас-Диас (Испания, LD) — Кудерметова (Россия, 11)

15:00. Калинина (Украина, 30) — Блинкова (Россия)

16:30. Потапова (Россия, 23) — Коччаретто (Италия)

17:00. Таунсенд (США, Q) — Пегула (США, 3)

18:00. Гарсия (Франция, 5) — Богдан (Румыния)

20:00. Кенин (США, SR) — Соболенко (Беларусь, 2)



Подробнее. 12:00 мск. Азаренко (Беларусь, 14) — Стивенс (США)12:00. Парризас-Диас (Испания, LD) —15:00. Калинина (Украина, 30) —16:30.— Коччаретто (Италия)17:00. Таунсенд (США, Q) — Пегула (США, 3)18:00. Гарсия (Франция, 5) — Богдан (Румыния)20:00. Кенин (США, SR) — Соболенко (Беларусь, 2)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».