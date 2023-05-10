Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рим-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Павлюченкова вышла на Свёнтек, почему Шевченко во втором круге

Павлюченкова вышла на первую ракетку мира Свёнтек. Расписание, расклады, сетки Рима
Александр Насонов
Павлюченкова вышла на первую ракетку мира Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии
А Александр Шевченко внезапно прошёл во второй круг как лаки-лузер.

В среду, 10 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин начались, а у женщин закончились матчи первого круга. В играх принимали участие пятеро представителей России, но обо всём по порядку.

Материалы по теме
«Не выиграл тут ни одного матча». Медведев нацелился поправить ужасную статистику в Риме
«Не выиграл тут ни одного матча». Медведев нацелился поправить ужасную статистику в Риме

Итоги второго дня. 10 мая, среда

В мужской сетке на корт сегодня выходил лишь один россиянин. Роман Сафиуллин, который ранее успешно выступил в квалификации, в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона — 6:4, 6:3. Во втором раунде его соперником станет другой американец, куда более сильный — Себастьян Корда. Это сын чемпиона Australian Open — 1998, экс второй ракетки мира Петра Корды. Именно Корда-младший на AO-2023 нанёс поражение Даниилу Медведеву. Из других матчей выделим уверенную победу трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринки над Ильёй Ивашко и проход во второй круг Грегуара Баррера, который вышел на Карена Хачанова. Ну а россиянин Александр Шевченко, который не смог пройти квалификацию, прошёл во второй круг как лаки-лузер. В нём он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Материалы по теме
Александр Шевченко прошёл во второй круг «Мастерса» в Риме в качестве лаки-лузера
Рим-2023. Мужчины. Турнирная сетка
Мужчины. Первый круг
Вавринка (Швейцария) — Ивашко (Беларусь) — 6:2, 6:4
Бублик (Казахстан) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3
Энди Маррей (Британия) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 6:4, 4:6, 6:4
Грегуар Баррер (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 6:3

Подробнее.
Материалы по теме
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме
Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме

У женщин победу одержала финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова, которая разгромила итальянку Сару Эррани — 6:1, 6:1. Во втором круге Павлюченкова сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Анна Калинская уверенно расправилась с украинкой Даяной Ястремской — 6:4, 6:2. Во втором круге Калинская сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (25).

Камилла Рахимова в двух сетах проиграла Каролине Муховой, а Варвара Грачёва потерпела поражение в нервном матче с Марией-Камилой Осорио-Серрано. Первый сет Грачёва проиграла на тай-брейке, затем забрала партию 6:1, однако в решающем сете вновь неудачно провела тай-брейк. Также определилась соперница Анастасии Потаповой по второму кругу. Ею стала итальянка Элизабетта Коччаретто.

Рим-2023. Женщины. Турнирная сетка
Женщины. Первый круг
Стивенс (США) — Подороска (Аргентина, SR) — 6:4, 6:1
Осорио-Серрано (Колумбия, Q) — Грачёва (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:4)
Павлюченкова (Россия, SR) — Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1
Коччаретто (Италия) — Дэвис (США) — 6:3, 6:0
Путинцева (Казахстан) — Томова (Болгария, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:0
Цуренко (Украина) — Свитолина (Украина, SR) — 6:4, 6:3
Мухова (Чехия) — Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 7:5
Калинская (Россия) — Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2

Подробнее.

Расписание третьего дня. Интересные матчи четверга, 11 мая

11 мая у мужчин пройдут заключительные матчи первого круга. Российские теннисисты в четверг не играют, зато сразу двое из них узнают соперников по второму кругу. Уго Умбер и Эмиль Руусувуори определят, кому из них играть с Даниилом Медведевым, а сильнейший в паре Стефано Наполитано — Алекс Молчан выйдет на Андрея Рублёва.

Мужчины. Первый круг
12:00 мск. Умбер (Франция) — Руусувуори (Финляндия)
14:00. Нарди (Италия, WC) — Гоффен (Бельгия)
20:00. Наполитано (Италия, Q) — Молчан (Словакия)
21:30. Арнальди (Италия, WC) — Шварцман (Аргентина)

Подробнее.

У женщин начнётся второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки, в том числе вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая сыграет с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Свои матчи проведут сеяные россиянки Вероника Кудерметова (11) и Анастасия Потапова (23), а Анна Блинкова выйдет на корт с украинкой Ангелиной Калининой (30).

Женщины. Второй круг
12:00 мск. Азаренко (Беларусь, 14) — Стивенс (США)
12:00. Парризас-Диас (Испания, LD) — Кудерметова (Россия, 11)
15:00. Калинина (Украина, 30) — Блинкова (Россия)
16:30. Потапова (Россия, 23) — Коччаретто (Италия)
17:00. Таунсенд (США, Q) — Пегула (США, 3)
18:00. Гарсия (Франция, 5) — Богдан (Румыния)
20:00. Кенин (США, SR) — Соболенко (Беларусь, 2)

Подробнее.

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023