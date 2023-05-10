Александр Шевченко прошёл во второй круг «Мастерса» в Риме в качестве лаки-лузера

Российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге ATP, попал во второй круг «Мастерса», проходящего в Риме (Италия), в качестве лаки-лузера. Ранее спортсмен проиграл в финале квалификации французу Артюру Филу со счётом 3:6, 4:6.

Россиянин попал в основную сетку после того, как 36-я ракетка мира и 29-й сеяный турнира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор снялся с «Мастерса» в Риме. Теперь во втором круге турнира Шевченко сыграет с 40-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Встреча теннисистов пройдёт в пятницу, 12 мая.

22-летний Александр Шевченко является профессионалом с 2018 года. В этом году спортсмен выступал в основных сетках турниров ATP в Дубае на харде, где в первом круге проиграл поляку Хуберту Хуркачу, в Барселоне, где во втором круге потерпел поражение от 18-й ракетки мира Алекса де Минора, и в Мадриде, где в третьем круге уступил третьей ракетке мира из России Даниилу Медведеву.