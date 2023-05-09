Поклонник Рыбакиной и друг Кирьоса. Кто такой Коккинакис, дебютант «Мастерса» в Риме

Во вторник, 9 мая, стали известны все участники грунтового супертурнира в Риме. В мужском одиночном разряде в основную сетку «Мастерса» впервые попал 27-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис. Новые лица всегда привлекают внимание болельщиков, особенно если это яркие персоны. К таковым можно отнести и Коккинакиса. Познакомимся с ним поближе.

Танаси более успешен не в одиночном разряде, а в парном. И здесь никуда не деться от упоминания его эпатажного соотечественника Ника Кирьоса. Коккинакиса и Кирьоса связывает не только профессия, но и давняя дружба — оба спортсмена, как видно из их фамилий, греческого происхождения. А на мировом уровне впервые они пересеклись ещё по юниорам. Именно эти теннисисты составили финальную пару юниорского Australian Open 2013 года. Причём 17-летний на тот момент Ник был третьим сеяным, а 16-летний Танаси выступал как обладатель уайлд-кард. Старший товарищ оказался сильнее — 7:6 (7:4), 6:3. А уже на юниорском Уимблдоне того же года Коккинакис и Кирьос завоевали титул в парном разряде.

В том же 2013-м Танаси перешёл в профессионалы. Два года спустя он впервые пробился в топ-100, но более существенными успехами похвастаться не мог. В том числе и из-за травм. Особенно тяжёлым в этом плане выдался 2016 год, когда теннисист из-за травмы плеча фактически пропустил едва ли не целый сезон. Впоследствии Коккинакис признал, что сам виноват. Всему виной оказалось тщеславие. Как выяснилось, Танаси травмировал плечо, поднимая тяжести, чтобы увеличить размер бицепса — на фоне тогдашних новостей, что Nike подготовила линейку новых топов без рукавов.

Танаси Коккинакис Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2017 году Коккинакис завоевал свой первый парный титул, выиграв Брисбен в паре с Джорданом Томпсоном. До недавнего времени тот успех так и оставался единственным для Танаси, однако в прошлом году случился прорыв. Сперва теннисист впервые завоевал одиночный титул, причём в своей родной Аделаиде, а затем, уже вместе с Кирьосом, победил в парном разряде на Australian Open. Он и сам не ожидал подобного.

«Невероятное лето. Если вспомнить, через что я прошёл в последние годы, — я не могу просить большего. Та Аделаида была для меня номером один, но это ещё круче. Стать чемпионом ТБШ вместе с другом… Мы знаем друг друга с восьми-девяти лет, добивались чего-то серьёзного вместе, но это невероятно. Мы даже не ожидали этого», — приводит слова Коккинакиса пресс-служба Australian Open.

Танаси добавил, что на фоне всех проблем, связанных с травмами, он склонен был сомневаться в себе. «Я знал, на что способен. Но всегда есть сомнения. Всегда думаешь: а если карьера будет идти не так, как запланировано, если никогда не завоюешь титул? После Аделаиды я сказал команде: что бы ни случилось, если я завтра сломаю колено — всё равно я счастлив. Я завоевал титул, оттолкнувшись ото дна, — титул в своём родном городе, и это просто невероятно. Такой груз упал с плеч».

Ночной марафон с Марреем

В 2022 году Коккинакис и Кирьос завоевали ещё один совместный титул — в Атланте. Однако из последних турниров применительно к Танаси куда больше запомнился другой турнир. Во втором круге Australian Open — 2023 австралиец сражался с трёхкратным чемпионом ТБШ Энди Марреем. Теннисисты вышли на корт вечером, играли всю ночь и закончили за два часа до рассвета. Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5 в матче, который растянулся на 5 часов 45 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории AO. Лишь финал-2012, когда Новак Джокович победил Рафаэля Надаля, шёл дольше — 5 часов 53 минуты.

Танаси Коккинакис Фото: Kelly Defina/Getty Images

Кирьос, конечно, не мог пройти мимо такого драматичного поражения друга. «Я тебя люблю. Не опускай голову. Ты играешь в сумасшедший теннис», — написал Кирьос в социальных сетях. А вот у американки Джессики Пегулы такой матч вызвал смешанные чувства. «Это было долго даже для телевидения, я не знаю, кому это нужно, это то, о чём нужно говорить и что необходимо изменить. Я знаю, что такое случается нечасто, но, когда это происходит, тебе приходится играть следующий раунд через два дня. Это не прибавляет здоровья ни с моральной, ни с физической точки зрения. После чего-то подобного я даже спать не могла», — приводит слова Пегулы Punto de Break. И доля истины в её словах, согласитесь, всё-таки есть.

Поклонник Рыбакиной, Алькараса и НБА

В марте соцсети взбудоражили слова Коккинакиса в адрес чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной. «Рыбакина, похоже, самая милая девушка на свете», — написал Танаси на своей странице в социальной сети. Подписчики посоветовали теннисисту предложить отношения Рыбакиной, но тот лишь отшутился: «Даже не буду пытаться. Расслабьтесь».

Нравится Коккинакису и Карлос Алькарас — как теннисист, разумеется. По словам Танаси, 20-летний Алькарас, у которого уже есть один титул ТБШ, а именно US Open — 2022, способен ни много ни мало перекрыть достижения «Большой тройки»! «Дело не только в том, что у него нет слабых мест, он сам по себе очень энергичный и правильно играет в теннис. Он позитивный парень, который постоянно улыбается. Публика любит смотреть его матчи, потому что у него отличная энергетика. Я тоже люблю и всегда смотрю, когда есть время. Он мощный, играет молниеносно, у него хорошие руки. Я уже несколько лет за ним наблюдаю. Трудно затмить успехи «Большой тройки» и выиграть больше, чем они, но он определённо на это способен, и, думаю, у него будет шанс, если не подведёт здоровье», — цитирует Коккинакиса пресс-служба ATP.

Спортивные интересы Танаси теннисом не ограничиваются. Как и Кирьос, Коккинакис обожает НБА, а своим любимым игроком называет разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, несмотря на скандальную репутацию игрока. «Я слежу за Крисом Полом, где бы он ни играл. Он мой любимый игрок. Пока он не закончит, я буду следить за ним. Я видел, как он играл, когда был моложе, за сборную США и за «Нью-Орлеан». Мне просто нравилось, как он играет. Его далеко не все называли любимым игроком, а я хотел немного отклониться от мейнстрима. Он очень умный игрок», — цитирует Танаси пресс-служба ATP.

Совсем скоро станет известно, кто окажется первым соперником Коккинакиса на «Мастерсе» в Риме. Сам Танаси спокойно относится к грунту, в отличие от того же Кирьоса, который терпеть его не может и в очередной раз пропускает сезон (возможно, Ник впервые за несколько лет сыграет на «Ролан Гаррос», раз уж обещал возлюбленной). «Мастерс» в Риме пройдёт с 10 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».