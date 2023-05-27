Явный беспредел. Российскую теннисистку арестовали в Париже во время «Ролан Гаррос» — 2021

Яну Сизикову подозревали в договорняке. Ей потребовалось более двух лет, чтобы доказать свою невиновность.

В 2021 году на «Ролан Гаррос» произошла скандальная ситуация — российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в столице Франции в разгар турнира «Большого шлема» по подозрению в договорных матчах.

Сизикова недолго пробыла в парижской тюрьме, но пережила много неприятных моментов. Теннисистка столкнулась с явным беспределом французских правоохранителей. В конечном счёте Яна доказала, что все обвинения в её адрес были клеветой. Хотя случилось это не так уж быстро – прокуратура Парижа закрыла дело Сизиковой только в апреле этого года. Вспоминаем о громком скандале двухлетней давности.

3 июня 2021 года Сизикову задержали в Париже после того, как она с Екатериной Александровой проиграла парный матч австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович (1:6, 1:6) в первом раунде «Ролан Гаррос». Теннисистку взяли под стражу, как только она вышла с сеанса массажа.

Сизиковой вменяли «спортивную коррупцию» и «сговор с целью мошенничества», а если говорить простыми словами – участие в договорняке. Внимание следователей привлёк матч первого круга осеннего «Ролан Гаррос» — 2020, в котором Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынкам Кристине-Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7, 4:6). Были зафиксированы подозрительные ставки на эту игру. В частности, в пятом гейме второго сета при счёте 2:2 на подаче Сизиковой пошёл большой поток денежных сумм (несколько сотен тысяч евро в разных конторах), поставленных на то, что россиянка и американка проиграют это очко. Яна допустила двойную ошибку на первой подаче. Далее Сизикова и Бренгл проиграли два розыгрыша, счёт стал 0:40. Россиянка снова сделала двойную ошибку, гейм остался за румынками.

Россиянка отрицала все обвинения. С помощью русского переводчика она объясняла французам, что в теннисе любой игрок, даже самый лучший, может допустить двойную ошибку на подаче. Яна не входила в элиту своего вида спорта, занимая 765-е место в одиночном рейтинге WTA и 101-е – в парном. На момент ареста она выиграла один титул WTA (турнир в Лозанне) в паре с соотечественницей Анастасией Потаповой и заработала € 170 тыс. призовых. Подобное объяснение брака на корте выглядело более чем логичным, поскольку даже суперзвёзды тенниса порой допускают более десятка двойных ошибок за игру…

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко вскоре подтвердил информацию Le Parisien о задержании Сизиковой и объяснил, почему дело дошло до ареста.

«Насколько я понимаю, информация о задержании Сизиковой соответствует действительности. Но от первоисточника информации пока нет, до Яны дозвониться не могу. Насколько мы понимаем, это продолжение той истории, которая началась ещё в октябре. Разбирательство идёт по инициативе французских правоохранительных органов, а не спортивных организаций, поэтому трудно что-то комментировать. Мы не владеем документами, не знаем деталей. Федерацию тенниса России никак не уведомляли о задержании Сизиковой, потому что французские правоохранительные органы взаимодействуют с государством, а не со спортивными федерациями. Разбирательство идёт не по линии спортивных организаций», — заявил Селиваненко.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что подозрения в адрес Сизиковой возникли из-за жалобы одного из игроков.

«Моя позиция – защищать своих после появления документов. Предпосылки для её задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», – сказал Тарпищев.

Яна Сизикова Фото: Getty Images for AYS Sports Marketing

4 июня Сизикову после долгих допросов освободили из-под стражи, где она пробыла около суток. Адвокат теннисистки Фредерик Бело заявил, что его подзащитная подаст жалобу на клевету.

«В прошлом году, когда Яна наткнулась на какие-то слухи в интернете от итальянского блогера, который говорил о договорных матчах, о сделанных денежных ставках, она немедленно обратилась в WTA. У неё была встреча в WTA, она объяснила, что именно произошло, что её тревожило. WTA сказала, что проведёт расследование. Но с тех пор Яна не получала никаких новостей от WTA, она приехала во Францию в этом году… Когда она была задержана во время «Ролан Гаррос» в условиях, которые описывает пресса, она была очень шокирована.

Никаких улик у неё не нашли – ни при ней, ни в комнате её отеля. Они забрали для изучения её мобильный телефон и планшет. Если бы там было что-то, что её обвиняло или, наоборот, оправдывало, у полицейских появились бы доказательства. Но, судя по тому, что она мне рассказала, ничего подобного не было. К ней не обращались ни букмекеры, ни посредники, ни кто бы то ни было. Её имя всплыло в интернете, и потом полицейские решили это проверить. Теперь, я думаю, мы подадим жалобу на клевету – против неизвестного лица, как говорят у нас, «против Х». Потому что мы не знаем, кто её обвиняет. Но очевидно, что это клевета и диффамация», – заявил Бело.

Обвинения в адрес Сизиковой действительно были очень серьёзными. «Спортивная коррупция» и «мошенничество в составе организованной группы» — по этим статьям теннисистке грозило заключение на срок от пяти до десяти лет и различные штрафы на сотни тысяч евро.

Сизикова сумела благополучно покинуть столицу Франции после освобождения. Через месяц Яна подала жалобу в прокуратуру Парижа на клевету в её адрес, как и обещал адвокат. Ушло немало времени на полное отбеливание собственного имени. После двух с половиной лет расследования прокуратура Парижа окончательно закрыла уголовное дело Сизиковой 11 апреля 2023 года, посчитав, что расследование не может продолжаться, так как события, вменяемые теннисистке, не могут быть установлены.

Летом прошлого года Сизикова в интервью «Чемпионату» рассказала, как перенесла задержание в Париже.

«Мыслей было много. Опять же, сказать мне было им нечего, потому что по факту чего мне бояться? Это, скорее, был страх за всю общую ситуацию: думать о том, что меня могли отстранить — нет, такого не было. Просто не за что. Благодаря семье это прошло быстрее, чем ожидалось. Но даже сегодня мне говорить об этом очень тяжело. Чтобы я перестала обо всём думать, потребовалось больше полугода. Если честно, даже напрягаюсь, когда много незнакомых людей вокруг корта — не очень комфортно себя чувствую. Нужно время, это защитная реакция», — заявила Сизикова.

Сизикова планирует принять участие в «Ролан Гаррос» — 2023 после пропуска турнира в прошлом году. Теннисистка доказала свою правоту и возвращается в Париж. Стереть из памяти неприятный инцидент с арестом не удастся, но всё худшее для Яны уже осталось в прошлом.