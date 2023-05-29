Ничего себе! Теннисисты сыграли длиннейший матч в истории на старте «Ролан Гаррос» — 2004

Матчи первого раунда турниров «Большого шлема» редко откладываются в памяти любителей тенниса, но встреча французов Фабриса Санторо и Арно Клемана на «Ролан Гаррос» — 2004 стала исключением из правил.

Санторо понадобилось 6 часов и 33 минуты для победы над соотечественником Клеманом со счётом 6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 16:14. Этот матч стал самым длинным в истории тенниса и оставался таковым до знаменитого 11-часового марафона Джона Иснера и Николя Маю на Уимблдоне-2010.

Матч Санторо — Клеман переносили на день из-за темноты

Фабрис Санторо и Арно Клеман – далеко не последние теннисисты Франции в 2000-х. Тем не менее жребий свёл их уже в первом раунде «Ролан Гаррос» — 2004. 31-летний Санторо занимал 58-е место в рейтинге ATP, 26-летний Клеман – 33-е. Арно считался фаворитом, хотя Фабрис имел преимущество по личным встречам – 3:1.

Фабрис Санторо на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

С самого начала матча на корте имени Сюзан Ленглен развернулась упорная борьба. Санторо забрал две первые партии — 6:4, 6:3, подтверждая тезис, что более высокорейтинговый Клеман является для него удобным соперником. Однако Арно нашёл в себе силы вернуться в игру. Клеман с трудом выиграл третий сет на тай-брейке, после чего более уверенно взял четвёртую партию — 6:3.

Санторо и Клеман провели на корте 4 часа 40 минут, прежде чем в пятом сете при счёте 6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 5:5 матч был перенесён с понедельника на вторник из-за темноты. Казалось, развязка близка и никакого рекорда по продолжительности в этом матче не будет, однако после возобновления встречи теннисисты проводили долгие розыгрыши и упорно брали свою подачу.

При счёте 11:11 Санторо наконец-то удалось сделать брейк. Для победы в матче ему оставалось выиграть гейм на своей подаче. Клеман не пал духом и в ответ классно сыграл на приёме. Счёт снова стал равным — 12:12, эмоциональные качели продолжились.

В 25-м гейме пятого сета Санторо вновь имел возможность получить фору, но не смог реализовать два брейк-пойнта. В итоге дело дошло до счёта 14:13 в пользу Клемана. В 28-м гейме на подаче Санторо Арно заработал матчбол. Ключевой розыгрыш продолжался достаточно долго — подуставшие теннисисты с трудом перебрасывали мяч на сторону соперника. В самый ответственный момент Клеман решил рискнуть и обострить, но попал в сетку. Санторо почувствовал уверенность и забрал важнейший гейм, счёт вновь стал равным — 14:14.

В следующем розыгрыше Санторо идеально сыграл на приёме. Фабрис имел в запасе три брейк-пойнта, реализовал первый же из них и сделал весомую заявку на победу в изнурительном противостоянии.

Но не всё складывалось для Санторо слишком просто. На своей подаче Фабрис уступал 0:40, однако сумел сравнять счёт — 40:40, выиграть ещё одно очко и заработать матчбол. На этот раз Санторо не упустил возможность закрыть игру, обводящим ударом заставив Клемана капитулировать.

Табло после матча Фабрис Санторо – Арно Клеман на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рекорд французов выглядел впечатляюще, но продержался всего шесть лет

Фабрис Санторо и Арно Клеман сражались на корте 6 часов и 33 минуты. Это был самый длинный матч в истории тенниса. Пал рекорд 1982 года, когда американец Джон Макинрой за 6 часов и 22 минуты обыграл шведа Матса Виландера на Кубке Дэвиса. Конечно, Санторо и Клеман также провели наиболее продолжительный матч в истории «Ролан Гаррос». До этого таковым являлось противостояние в четвёртом круге турнира в 1998-м между испанцем Алексом Корретхой и аргентинцем Эрнаном Гуми, когда первый взял верх за 5 часов и 31 минуту.

Уставший Санторо сразу после решающего розыгрыша рухнул на корт и воздел руки к небу, словно благодаря бога за прекращение мук на корте. Он плакал от радости.

«Никто не ждал такого поворота событий. Я думал, что после возобновления матча мы доиграем за 10-15 минут или в крайнем случае за полчаса, поэтому взял с собой только две ракетки и всего литр воды. Куда больше-то? А тут такой марафон… К концу матча я стал волноваться. Одну ракетку я разбил, вторая была на подходе, и, если бы она не выдержала, даже не знаю, что бы я делал. Я не знаю, выиграю ли когда-нибудь ещё что-то. Не знаю, что меня ждёт дальше. Но в одном уверен — эту игру запомню на всю жизнь. И кто бы мог подумать, что в 31 год я в состоянии выдерживать такие нагрузки. Уже завтра меня ждёт следующий матч. Нужно максимально быстро восстановиться. Не берусь предсказывать, смогу ли играть на таком же уровне завтра», — делился эмоциями Санторо.

Арно Клеман на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Арно Клеман достаточно холодно пожал руку Санторо после матча, хотя они долгое время вместе выступали за сборную Франции. Клеману было очень обидно проиграть таким образом, несмотря на фигурирование собственного имени в книге рекордов.

«Честно говоря, мне наплевать. Какой ещё рекорд всех времён? Получу ли я за это медаль? Если я ничего не получу, меня это не волнует. Это не имеет никакого значения», — сказал раздосадованный Клеман.

После победы над Клеманом Санторо на кураже нашёл в себе силы обыграть грузина Ираклия Лабадзе — 6:4, 3:6, 2:6, 6:1, 6:2 — в очередном пятисетовике во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2004. Но затем усталость всё-таки дала о себе знать. В третьем круге Фабрис без шансов проиграл куда менее именитому соотечественнику, не входящему в топ-100 рейтинга Оливье Мути — 0:6, 2:6, 3:6.

В любом случае Санторо остался доволен. Его матч с Клеманом считается лучшим в первых раундах «Ролан Гаррос» за всю историю турнира. Французский мэйджор в 2004 году стал последним до эпохи Короля грунта Рафаэля Надаля. В финале зрителей ждал матч не особо звёздных аргентинцев Гастона Гаудио и Гильермо Кории — 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6. Несмотря на волевую победу Гаудио в пяти сетах, именно встреча Санторо и Клемана на старте турнира стала самым запоминающимся моментом того «Шлема».

Рекорд Макинроя и Виландера по продолжительности теннисного матча держался 22 года, пока его не побили Санторо и Клеман. Казалось, французы продержатся на первом месте очень долго, но в последние годы изнурительные битвы на корте стали нормой. По состоянию на текущий момент матч Санторо – Клеман занимает всего лишь пятое место в историческом рейтинге. Рекорд Фабриса и Арно побили Николя Маю и Джон Иснер, которые на Уимблдоне-2010 определяли победителя 11 часов и 5 минут. Вероятно, именно этот рекорд можно считать «вечным». Санторо и Клемана также превзошли Томаш Бердых/Лукаш Росол и Стэн Вавринка/Марко Кьюдинелли (7 часов и 1 минута на Кубке Дэвиса – 2013), Леонардо Майер и Жоау Соуза (6 часов и 43 минуты на Кубке Дэвиса — 2015), Кевин Андерсон и Джон Иснер (6 часов и 36 минут) на Уимблдоне-2011.

Санторо и Клеман всё ещё удерживают лидерство по длительности матча на «Ролан Гаррос. В 2020 году итальянец Лоренцо Джустино обыграл француза Корентена Муте (0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16) за 6 часов и 5 минут, вплотную приблизившись к Фабрису и Арно. Но теперь в обозримом будущем вряд ли кто-то превзойдёт показатель Санторо и Клемана 19-летней давности, поскольку на турнире в пятом сете ввели тай-брейк до 10 очков при счёте 6:6. А жаль, ведь в этом году Рафаэль Надаль не участвует в «РГ» впервые с 2004-го. И было бы символично, если бы в отсутствие Короля грунта зрители вновь увидели нечто знаковое на парижском корте.