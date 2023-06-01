«Все знают, что это решение — полная хрень». Азаренко потеряла самоконтроль на «РГ»-2015

Виктория выругалась на корте после грубой судейской ошибки в матче с Сереной Уильямс. За это её ждали штрафные санкции.

Виктория Азаренко имеет баланс личных встреч 5:18 с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс. Не очень приятные цифры для белорусской теннисистки, хоть и получше статистики россиянки Марии Шараповой в противостоянии с Уильямс (2:20). Азаренко считает, что Серена по-особенному настраивалась на матчи с ней и Шараповой.

«Я не знаю, как Серена это делает. Когда она играет против меня или Марии Шараповой, уровень её игры совсем не такой, как когда она играет с некоторыми другими соперницами», – сказала Азаренко.

Это заявление Азаренко сделала после поражения от Уильямс (6:3, 4:6, 2:6) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2015. Во втором сете Виктория потеряла самоконтроль из-за ошибочного решения судья. Эмоциональная реакция белоруски на инцидент в итоге привела к штрафным санкциям WTA.

Эпизод в концовке второго сета не был ключевым, но отчасти повлиял на ход матча Азаренко — Уильямс

Виктория Азаренко переживала на лучший период в карьере в середине 2010-х. Двукратная чемпионка Australian Open и бывшая первая ракетка мира страдала от последствий травмы стопы. Виктория слегка опустилась в рейтинге WTA. На «Ролан Гаррос» — 2015 она получила только 27-й номер посева. Уже в третьем круге её ждала встреча с 1-й ракеткой мира Сереной Уильямс.

Серена считалась фавориткой игры с Азаренко и турнира в целом. Уильямс приехала в Париж с нескрываемым желанием взять реванш за провал годичной давности, когда американка не смогла защитить титул, сенсационно проиграв испанке Гарбинье Мугурусе (2:6, 2:6) во втором раунде. Хотя игра Уильямс на старте турнира вызывала вопросы. Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2015 Серена с трудом прошла 105-ю ракетку мира немку Анну-Лену Фридсам (5:7, 6:3, 6:3), допустив 52 невынужденные ошибки.

«Я знаю, что мой настоящий уровень буквально в сто раз выше того, что я показала сегодня. Моментами я не была уверена, что с такой игрой смогу победить. Уровень, который я показала в этом матче, просто непрофессионален. Но то, что я выиграла даже с такой игрой, конечно, радует», — признавала наличие проблем в своей игре Уильямс.

Серена Уильямс и Виктория Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Clive Mason/Getty Image

За пару недель до «РГ» Азаренко и Уильямс встречались на «Мастерсе» в Мадриде. Серена победила Викторию (7:6, 3:6, 7:6), отыграв тройной матчбол. Американка имела психологическое преимущество, хотя с таким качеством игры как во втором круге с Фридсам ей мало что светило в игре с Азаренко.

Поначалу казалось, что Серена так и не стала лучше после натужной победы над малоизвестной немкой, не входящей в топ-100. Азаренко уверенно провела первый сет, сделала два брейка и достаточно легко забрала партию — 6:3.

Во втором сете Азаренко взяла гейм на подаче Серены при счёте 1:1. Виктория вела 4:2 и была очень близка к победе, но Уильямс нашла в себе силы сделать брейк в решающий момент. Казалось, что дело идёт к тай-брейку, однако партия закончилась раньше. Отчасти из-за неоднозначного решения рефери.

В одном из розыгрышей десятого гейма при счёте 5:4 в пользу Уильямс судья на вышке француз Кадер Нуни «помог» первой ракетке мира. Мяч после удара Азаренко попал в заднюю линию, Серена произвела удар, после чего лайнсмэн прокричал «аут». Мяч после ответа Серены попал в сетку. Судья на вышке отменил решение своего помощника, спустившись и проверив след. Нуни приказал переиграть розыгрыш, хотя по правилам ему следовало засчитать очко Азаренко, так как сигнал от линейного судьи поступил после удара Уильямс.

Виктория Азаренко спорит с судьёй Кадером Нуни Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Азаренко подошла к Нуни и указала на его ошибку. Судья менять решение не стал, после чего Виктория потеряла самоконтроль и прибегла к использованию ненормативной лексики. В конечном счёте Серена выиграла десятый гейм на подаче Азаренко, а с ним и сет – 6:4.

В третьей партии Виктория «поплыла» и не устояла под давлением воспрявшей Серены. Белоруска вела 2:0, но затем отдала 6 геймов подряд. Матч закончился победой Уильямс со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Азаренко и Серена сохранили дружеские отношения, несмотря на судейскую ошибку

На пресс-конференции Азаренко уделила особое внимание судейству в концовке второго сета.

«Все знают, что это решение – полная хрень. Оно было несправедливым, но это часть игры. Это было важное решение? Да. Ключевое решение? Нет. В теннисе нужно ввести повторы. Это нужно сделать. Это настолько очевидно, такие ошибки нельзя допускать на этом уровне. У нас уже есть Hawk-Eye, так что нам нужно ввести повторы. Правило гласит, что судья принимает решение, и я этого не понимаю. Нет никакого смысла кричать на судью, говорить ему гадости. Он своё мнение не поменяет.

Нам с Сереной не нужно мириться. У нас всё нормально, я подарила ей пару моих шортов, потому что они ей очень понравились. Мы обе показывали игру высокого уровня, и она сильно прибавила. Серена много атаковала, её удары попадали прямо в линии. Она не сбавляла в плане агрессии. Оглядываясь назад, мне нужно извлечь из этого урок и, может быть, тоже побольше атаковать. Но мне не кажется, что я что-то сделала не так. Серена провела хороший матч, и нужно отдать ей должное», — заявила Азаренко.

Виктория Азаренко после поражения от Серены Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2015 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Уильямс общалась с журналистами после Виктории. Американка прокомментировала решение судьи, а также поддержала предложение Азаренко по поводу повторов.

«Я была очень разочарована своим последним матчем. Знала, что против теннисистки уровня Азаренко так играть нельзя. Победить будет невозможно. Проиграла первый сет и сказала себе: «Хотя бы играешь лучше, чем во втором круге». Я бы очень легко проиграла, если бы играла так же. Но я, определенно, сыграла лучше – безусловно, это шаг в правильном направлении.

Эпизод в концовке второго сета? В такой ситуации решение принимает судья. Он крикнул, но только в последний момент поднял руку. Так что для меня в этом не было никаких проблем. Я сказала, что не против того, чтобы переиграть розыгрыш. Могу согласиться со словами Виктории насчёт повтора. Чтобы была возможность показать, что у тебя не было заступа. Мы с Викой очень близки. Она меня хорошо знает, я её знаю. Она очень классная девчонка, и я рада, что у нас такие хорошие отношения. Это редкость в туре, и это здорово. За пределами корта мы нормально общаемся, и это классно. И ещё мне очень нравится её наряд. Она подарила мне пару своих шортов после матча, чтобы показать, что у нас всё в порядке», — сказала Уильямс.

Отрадно, что плохая работа судьи не вылилась в конфликт между теннисистками. Уильямс и Азаренко высказывались в адрес друг друга максимально уважительно.

Тем не менее, Азаренко не избежала наказания за вспыльчивость на корте по отношению к рефери. Викторию оштрафовали на $ 7 тыс. за брань. Не такие уж крупные деньги для теннисистки. Проигрыш в матче наверняка вызывал у теннисистки куда большую досаду.

Уильямс в конечном счёте выиграла «Ролан Гаррос» — 2015. Представительницы топ-6 посева Мария Шарапова, Симона Халеп, Петра Квитова, Каролина Возняцки и Эжени Бушар на удивление рано выбыли из борьбы за титул. Шарапова и Квитова дошли до четвёртого раунда, а остальные сошли с дистанции ещё в первом-втором круге. Сетка Серены оказалась довольно лёгкой. После Азаренко Уильямс обыграла молодую соотечественницу Слоан Стивенс, итальянку Сару Эррани, швейцарку Тимю Бачински, в финале одолела чешку Люси Шафаржову.

Азаренко была ближе всего к победе над Уильямс. Оказала ли судейская ошибка определяющее влияние на результат матча? Скорее нет, что признала и сама Виктория. Азаренко следовало воздержаться от ругательств на корте, хотя в какой-то степени её разочарование можно понять. Неприятно, когда непрофессиональная работа рефери становится предметом обсуждения в противостоянии топ-теннисисток.