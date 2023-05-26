«Так нельзя!» Нешуточные страсти после выхода Серены из декрета на «Ролан Гаррос» — 2018

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» за карьеру. Последний из них – на Australian Open – 2017. Затем Уильямс ушла в декрет, ожидая рождения ребёнка от отношений с американским предпринимателем Алексисом Оганяном.

Серена родила дочь Алексис Олимпию в сентябре 2017 года, а вернулась на корт весной 2018-го. Первым ТБШ Уильямс стал «Ролан Гаррос». Рейтинг Серены сильно просел во время вынужденной паузы. Перед французским мэйджором из-за Уильямс разыгрались нешуточные страсти. Именитой теннисистке не дали посев на ТБШ после выхода из декрета. Многим это решение показалось несправедливым.

Серена опустилась в пятую сотню рейтинга во время декрета

Возвращение Серены Уильямс на корт после рождения ребёнка состоялось 9 марта 2018 года. Американка в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграла казашку Зарину Дияс (7:5, 6:3). Для Уильямс, не игравшей в официальных матчах 404 дня, это была первая победа после Australian Open – 2017. Во втором раунде Серена не без проблем сломила представительницу Нидерландов Кики Бертенс (7:6, 7:5), а на следующей стадии уступила своей сестре Винус (3:6, 4:6). Далее Уильямс приняла участие в «Мастерсе» в Майами, где потерпела поражение от Наоми Осаки (3:6, 2:6) в первом раунде.

Две победы в четырёх матчах — не самый плохой результат на крупных турнирах после длительной паузы. Однако было очевидно, что Серена ещё не готова конкурировать с топовыми соперницами.

Серена Уильямс возобновила карьеру после беременности на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2018 Фото: Jeff Gross/Getty Images

Во время грунтового сезона-2018 Уильямс первоначально планировала сыграть в Мадриде и Риме, но в итоге пропустила оба «Мастерса» и заявилась сразу на «Ролан Гаррос», где в своё предыдущее выступление в 2015-м дошла до финала.

Серена приехала в Париж в статусе 454-й ракетки мира. Правила WTA предоставляли игрокам, возвращающимся после физических проблем, защищённый рейтинг (но не посев) в течение двух лет и не разграничивали травмы и беременность. Проще говоря, теннисистки могли заявляться на турниры по своему рейтингу до беременности, но не сеяться на них. Это означало, что Уильямс с высокой степенью вероятности грозит попадание на очень сильную оппонентку в первом раунде и ранний вылет.

WTA не стала пересматривать свои правила по данному вопросу, что в ситуации камбэка суперзвёдной спортсменки уровня Серены стало предметом бурных дискуссий.

Тогдашняя первая ракетка мира Симона Халеп высказалась за посев молодых матерей.

«Я думала о Серене. Считаю, что её нужно было посеять первой, потому что, когда она ушла в декрет, она была №1. Родить ребёнка – это лучшее, что может с тобой произойти, и никакой спорт не выше этого. Так что я считаю, что ей нужно было сохранить рейтинг, который у неё был тогда, а не просто использовать защищённый для участия в турнирах. Не знаю, на сколько турниров – ну, например, на восемь. И на этих восьми сеять её первой. Это моё мнение», — заявила Халеп.

Халеп поддержала российская теннисистка Мария Шарапова, у которой с Уильямс не всегда были гладкие отношения.

«Я хочу увидеть изменение в правилах по посеву. Теннисистки прилагают невероятные физические и эмоциональные усилия, чтобы вернуться на корт после беременности. Теннис — эгоистичный вид спорта, но когда в твоей жизни появляется ребёнок, то это чувство отходит на второй план, потому что есть что-то гораздо более важное», — сказала Шарапова.

Симона Халеп и Мария Шарапова поддержали Серену Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Руководство «Ролан Гаррос» и WTA оставалось непреклонным. Федерация тенниса Франции (FFT) перед жеребьёвкой турнира подтвердила, что 32 номера посева среди женщин «отражают мировой рейтинг на данный момент». Уильямс могла встретиться с действующей чемпионкой «РГ» Еленой Остапенко, первой ракеткой мира Симоной Халеп или любой другой звездой в первом раунде.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт выразила категорическое несогласие с позицией руководства «Ролан Гаррос».

«Так нельзя! WTA должна защищать игроков. Не только Серену Уильямс, но и других теннисисток, которые могут сыграть с ней на старте турнира. Например, Серена может встретиться с Симоной Халеп уже в первом раунде. Нужно сделать нормальную сетку. Уильямс ведь не просто так ушла из тенниса более чем на год. Если спортсменки вынуждены выбыть из игры по уважительной причине, будь то рождение ребёнка или травма, они должны быть защищены. Необязательно возвращать Серену на первое место в рейтинге, потому что она ушла на перерыв в статусе первой ракетки мира, но нужно найти какую-то золотую середину, когда ситуация станет справедливой для всех», — заявила Эверт.

Крис Эверт Фото: Julian Finney/Getty Images

Дискуссия по поводу посева Серены стала настолько бурной, что к ней подключились совсем не связанные с теннисом люди. Иванка Трамп, мать троих детей и дочь тогдашнего президента США Дональда Трампа, назвала «наказанием» действующий в WTA регламент в отношении теннисисток, возвращающихся из декрета.

«Это просто смешно. Серена Уильямс – великая теннисистка (лучшая в истории!), а теперь ещё и любящая мать. Никто не должен наказываться в своей профессии за то, что стал родителем. WTA необходимо срочно изменить это правило», — сказала Иванка Трамп.

Профессор Паула Макдональд, эксперт по гендерной дискриминации из Технологического университета Квинсленда, призвала WTA начать дискуссию об изменении правил.

«Если женщина идёт в декрет на 12 месяцев, закон позволяет ей вернуться на ту же должность на рабочем месте. Серена Уильямс не защищена трудовым законодательством в теннисе. Это прискорбно. WTA может вынести этот вопрос на обсуждение. Изменение правил должно обсуждаться на совете директоров организации», — заявила Макдональд.

Элизабет Тиндл, известный эксперт по спортивной психологии, тоже вступилась за Уильямс.

«Нужно быстро вернуть Серене высокий рейтинг. Особенно с учётом того, что женщины после родов часто становятся сильнее, как психологически, так и физически», — сказала Тиндл.

Не все теннисистки поддерживали предоставление посева Серене

Существовали и мнения без однозначной поддержки Уильямс. Мэнди Минелла, бывшая 66-я ракетка мира из Люксембурга, примерно в одно время с Сереной вернулась в тур после рождения дочери. Она не считала, что нужно что-то менять.

«Правила нужно оставить без изменений. Я вообще не думаю, что мы обсуждали бы этот вопрос, если бы речь шла не о Серене. Многие теннисистки не играли из-за беременности, и их будет ещё больше. Я не считаю, что нас наказывают за беременность. Для турниров очень важно, чтобы Серена была в сетке, но я не думаю, что сейчас важно, чтобы она была в посеве. Она настолько сильная, что вернётся на вершину, а правила менять не надо. Если её сейчас начать сеять, то она займёт место девушки, которая целый год боролась за посев. Так что это непростая ситуация», – заявила Минелла.

Виктория Азаренко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Другая экс первая ракетка мира, недавно ставшая матерью, белоруска Виктория Азаренко вспомнила собственную ситуацию, когда ей не делали поблажек после декрета.

«Во-первых, я считаю, что, если речь о правиле, то оно должно быть одно для всех. В прошлом году, когда из декрета возвращалась я и меня не посеяли на Уимблдоне, об этом речи не было. Так что если менять правило про посев, то применять его ко всем. Если речь о декретном отпуске, то в WTA об изменении его статуса говорят уже давно. Я член Совета игроков, мы будем и дальше обсуждать этот вопрос. Так что журналистам стоит немного расслабиться, потому что этим вопросом занимаются.

Тем более сама Серена Уильямс не расстроена из-за того, что её не посеяли. Ажиотаж нагнетается извне. Я считаю, что беременность нельзя приравнивать к травме, а теннисисткам должны быть созданы более комфортные условия для возвращения. Это мы обсуждаем, и решение этого вопроса может занять время, потому что нет никакого волшебного решения. Лично у меня нет ответа на этот вопрос. Меня кидает из стороны в сторону, потому что можно смотреть на этот вопрос с разных сторон, и каждая сторона субъективна, а нужна объективность. А объективность – это непросто», — сказала Азаренко.

Случай Серены в конечном счёте привел к изменению правил WTA

Виктория Азаренко весьма чётко подметила, что ажиотаж вокруг посева Уильямс нагнетал кто угодно, но только не сама Серена. Уильямс не хотела говорить об этом. Американка ограничилась лишь одним коротким комментарием, заявив, что отсутствие посева является для неё нормальным и ожидаемым событием.

Перед «Ролан Гаррос» данный вопрос Серену совершенно не беспокоил. Она старалась набрать оптимальную форму, но не забывала и о светских мероприятиях. Пока все обсуждали посев Уильямс в Париже, она с мужем Алексисом Оганяном блистала на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в английском графстве Беркшир.

Серена Уильямс и Алексис Оганян на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Фото: Odd ANDERSEN/Getty Images

Затем Серена приехала в Париж. Во время декрета Уильямс на почве воспитания ребёнка сильно сблизилась с Новаком Джоковичем, которому доверяла проводить время с дочерью.

«Обожаю Серену. Она достойна лучших слов и всех превосходных степеней, которые только можно представить. Особенно сейчас, когда она вернулась после рождения Олимпии. Учитывая, сколько всего она и так добилась, она продолжает вкалывать на корте. Это впечатляет и вдохновляет.

Наши с ней дочери родились с разницей в один день, и мы с ней много переписывались в этот период. Она многим делилась со мной и моей женой, и для меня это очень много значит. Я почувствовал с ней настоящую близость. В общем, я её люблю и желаю ей всего самого наилучшего», — утверждал Джокович.

Новак Джокович и дочь Серены Уильямс во время «Ролан Гаррос» — 2018 Фото: Из личного архива Новака Джоковича

В первом круге «Ролан Гаррос» Серене досталась не самая сильная соперница – чешка Кристина Плишкова была обыграна со счётом 7:6, 6:4. Далее Уильямс разобралась с 17-й сеянной Эшли Барти (3:6, 6:3, 6:4) и 11-й ракеткой мира Юлией Гёргес (6:3, 6:4).

В четвёртом раунде Серене предстояло встретиться с Марией Шараповой, но болельщики остались разочарованными. 36-летняя американка снялась с матча из-за травмы руки и проблем с мышцами груди.

На первом «Шлеме» после перерыва Уильямс показала достойный результат. Хотя зрителям она больше запомнилась не яркой игрой, а выступлением в облегающем чёрном костюме женщины-кошки.

«Я называю это catsuit (костюм кошки), вдохновлённый Вакандой, вымышленной страной из фильма «Чёрная пантера». Это действительно весело и удобно. Я всегда хотела быть супергероем и чувствую себя принцессой-воином, когда его надеваю. Комбинезон также помогает мне с кровообращением, нарушенным в результате послеродовых осложнений», — сказала Серена.

Серена Уильямс в костюме женщины-кошки на «Ролан Гаррос» — 2018 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Некоторые люди, включая главу Федерации тенниса Франции Бернарда Джудичелли, сочли этот наряд неприемлемым. «РГ» на следующий год ввёл цензурирование костюмов, эскизы которых теннисистки обязаны отправлять на согласование организаторам перед стартом турнира.

Что касается посева после беременности, то и здесь случай Серены привёл к переменам. На Уимблдоне-2018 Уильямс получила 25-й номер посева, будучи 181-й ракеткой мира. Теннисный подкомитет Всеанглийского клуба по своему усмотрению может корректировать посев в особых обстоятельствах в обход правил WTA. Опять же, американка этого не просила, но организаторы у неё и не спрашивали и исходили из собственных интересов. Больше всего пострадала словачка Доминика Цибулкова, потерявшая посев и не скрывавшая своего недовольства.

«Я имею право и должна быть посеяна на Уимблдоне. Серену ставят впереди меня, я теряю своё место. Считаю, что это несправедливо и так быть не должно. Одно дело – поменять номера посева. Другое – выкинуть кого-то из посева, чтобы поставить туда кого-то другого. Почему я не посеяна, хотя своё место заслужила?» — сокрушалась Цибулкова.

Вскоре защищённый посев для теннисисток после декрета ввёл US Open, который проводится Ассоциацией тенниса США (USTA) и имеет определённую свободу действий без оглядки на позицию WTA.

«Это справедливо. US Open будет пересматривать список сеяных игроков, если в текущем рейтинге участниц роль сыграла беременность. Мы считаем, что это правильный посыл для действующих и будущих игроков. Ты можешь отойти от тенниса, чтобы побыть женщиной и стать матерью, а потом вернуться к своей работе. Это важнее всех деталей», – заявила президент USTA Катрина Адамс.

У WTA не оставалось иного выбора, как что-то менять. Защищённый посев (опять же, не путать с рейтингом) организация не ввела, но поблажки беременным сделала. В декабре 2018-го организация увеличила срок защищённого рейтинга до трёх лет, а количество турниров, на которых действует этот рейтинг – до 12 (было 8). Изменения в правилах действительно назревали, но их приняли только после случая Серены Уильямс, по-настоящему великой и легендарной теннисистки.

После декрета и до завершения карьеры осенью 2022-го Серена не выиграла ни одного «Шлема», хотя четырежды доходила до финала. Уильямс лидирует по победам на ТБШ в «Открытую эру» (23), ей не хватило самую малость до общего рекорда Маргарет Корт (24), которая большую часть мэйджоров завоевала в аматорскую эпоху. Несколько недель назад Уильямс объявила, что ждёт второго ребёнка. Рассеялись даже самые призрачные надежды на очередной камбэк американки, но любителям тенниса вряд ли стоит об этом сильно сожалеть. Уильямс провела долгую и успешную карьеру и теперь заслужила возможность сполна наслаждаться семейной жизнью.