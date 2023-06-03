«Я не могла находиться на корте». Что стало причиной сенсационного снятия фаворитки «РГ»?

В субботу, 3 июня, в Париже завершится третий круг второго в сезоне турнира «Большого шлема». В этот день свои матчи в женском одиночном разряде проведут две российские теннисистки – Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Организаторами турнира планировалось, что открывать расписание сегодняшнего дня на центральном корте Филиппа Шатрье будет посеянная здесь под четвёртым номером Елена Рыбакина.

Соперницей 23-летней уроженки Москвы, выступающей в профессиональном туре за Казахстан, должна была стать испанка Сара Соррибес-Тормо, занимающая только 132-е место в мировом рейтинге. Вне всяких сомнений, Елена была однозначным фаворитом матча, но буквально за несколько минут до появления на корте появилась информация о снятии Рыбакиной с французского мэйджора. Причиной отказа одной из главных фавориток турнира от продолжения борьбы стала вирусная болезнь.

«Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня то же самое. В таких кондициях тяжело играть. Я готова далеко не на 100%. Температура, головная боль, плохой сон. Я начала чувствовать эти симптомы после второго круга. Мне не повезло, постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне.

Да, я ходила к врачу, и мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила. Я два дня плохо спала, был жар, головная боль. Мне трудно выступать, бегать, даже просто дышать. На корте я не могу находиться больше 10 минут.

После второго матча мне внезапно стало плохо. Конечно, я пила лекарства – как только самочувствие ухудшилось, я выпила всё, что могла. Но организму нужно время. К тому же я много играла. Сейчас мне нужно несколько дней покоя», — подробно прокомментировала Рыбакина вынужденное завершение борьбы в столице Франции.

После снятия Рыбакиной с «Ролан Гаррос» – 2023 её несостоявшаяся соперница по матчу третьего круга Соррибес-Тормо без борьбы прошла в следующую стадию турнира, где теперь будет ждать победительницу матча с участием россиянки Александровой, которая сегодня сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Примечательно, что отказ Рыбакиной стал далеко не первым снятием на этом соревновании. Только в женской сетке в разных стадиях турнира по неспортивным причинам досрочно завершали борьбу черногорка Данка Ковинич, американка Лорен Дэвис и итальянка Камила Джорджи. Каждая из этих девушек выходила на корт, но в ходе своих матчей приходила к решению о снятии с турнира.

А вот посеянная на турнире под третьим номером американка Джессика Пегула свой матч доиграла до конца, но, судя по её состоянию, вполне могла этого и не делать. Ещё одна фаворитка французского мэйджора накануне без единого шанса проиграла бельгийке Элисе Мертенс (1:6, 3:6), а на послематчевой пресс-конференции объяснила своё разгромное поражение пищевым отравлением, которое она подхватила в Париже.

«Точно не знаю, что именно причинило вред. У меня были улитки, потому что я их люблю, но и другие люди, которые были со мной, их ели. Также я заказала рыбу. Возможно, она была не лучшего качества. Меня тошнило всю ночь, я не могла нормально выспаться. Это случилось вскоре после прибытия в Париж. Я пропустила тренировки 31 мая и 1 июня, это было ужасно. На протяжении двух дней я была как зомби. Я почти ничего не могла сделать, у меня была постоянная тошнота и кислотный рефлюкс. Я не ела, потому что боялась что-либо есть. Аппетита не было. Это продолжалось четыре-пять дней, но я не могла отлежаться в постели, у меня была куча дел», — приводит слова Пегулы BBC.

Таким образом, по далеко не теннисным причинам за два последних дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде остался сразу без третьей и четвёртой сеяных турнира. 23-летнюю Рыбакину в этой ситуации особенно жалко, ведь в Париже она боролась за лучший результат в карьере на этом соревновании. Победительница Уимблдона-2022 и финалистка Открытого чемпионата Австралии – 2023 ранее в Париже особо не блистала и никогда не доходила дальше четвертьфинала (2021).

И в этом году она уже повторила свой прошлогодний результат (третий круг), а её дальнейшая сетка максимально благоволила к тому, чтобы уж как минимум повторить личный рекорд, а то и превзойти его, ведь во Францию Елена приехала в хорошем расположении духа после титула, завоёванного в Риме. Но теперь с мечтой о покорении Парижа Рыбакиной придётся обождать ещё как минимум год.