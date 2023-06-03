Хачанов — лучший среди наших мужчин на третьем ТБШ подряд! Итоги дня «Ролан Гаррос»

В субботу на корты Парижа выходили 8 россиян, а в воскресенье матчи проведут ещё две наши девушки — Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В пятницу, 2 июня, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» начался третий круг. Состоялось 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и сразу восемь теннисистов и теннисисток из России. В следующий круг пробились далеко не все. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги шестого дня. 2 июня, пятница

Поклонники российского тенниса ожидали пятницу с большим нетерпением. Ведь в этот день два наших спортсмена проводили поединки третьего круга и в случае успеха сошлись бы в очной встрече в четвёртом раунде. Поначалу всё к этому и шло. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) и Карен Хачанов взяли по два сета у своих соперников, но потом начались проблемы. Третьи сеты они проиграли оба, в четвёртом добрались до тай-брейков. И если Карен смог перебороть непростого австралийца Танаси Коккинакиса и добиться победы в матче, то Рублёв в поединке с итальянцем Лоренцо Сонего проиграл и четвёртую партию, и затем пятую, а с ней и весь поединок. И теперь в воскресенье вместо матча Хачанов – Рублёв будет проходить встреча Карена с Сонего. Ну а Карен третий ТБШ подряд стал лучшим среди российских мужчин. На US Open – 2022 и Australian Open – 2023 он добрался до полуфинала. Интересно, на какой стадии он закончит нынешний «Ролан Гаррос»?

Три других теннисиста из топ-10 посева – Новак Джокович (3), Стефанос Циципас (5) и Карлос Алькарас (1) – прошли дальше без потери сета. Правда, серб на первые две партии потратил почти три часа!

Мужчины. Третий круг



Хачанов (Россия, 11) – Коккинакис (Австралия, WC) – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.

Сонего (Италия) – Рублёв (Россия, 7) – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6, 6:3.

Офнер (Австрия, Q) – Фоньини (Италия) – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4.

Джокович (Сербия, 3) – Давидович-Фокина (Испания, 29) – 7:6, 7:6, 6:2.

Музетти (Италия, 17) – Норри (Великобритания, 14) – 6:1, 6:2, 6:4.

Циципас (Греция, 5) — Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2, 6:3.

Алькарас (Испания, 1) – Шаповалов (Канада, 26) – 6:1, 6:4, 6:2.

Варильяс (Перу) – Хуркач (Польша, 13) – 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2.



Подробнее – Коккинакис (Австралия, WC) – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.Сонего (Италия) –– 5:7, 0:6, 6:3, 7:6, 6:3.Офнер (Австрия, Q) – Фоньини (Италия) – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4.Джокович (Сербия, 3) – Давидович-Фокина (Испания, 29) – 7:6, 7:6, 6:2.Музетти (Италия, 17) – Норри (Великобритания, 14) – 6:1, 6:2, 6:4.Циципас (Греция, 5) — Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2, 6:3.Алькарас (Испания, 1) – Шаповалов (Канада, 26) – 6:1, 6:4, 6:2.Варильяс (Перу) – Хуркач (Польша, 13) – 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2.

У женщин в этот день матчи проводили сразу шесть россиянок, и, как в случае с мужчинами, их состав к концу дня сократился вдвое. В дерби двух Анастасий волевую победу над Потаповой (24) одержала более опытная Павлюченкова, возвращающаяся в строй после травмы. Камилла Рахимова по всем статьям проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. А Анна Блинкова не удержала преимущества в один сет и проиграла в трёх партиях украинке Элине Свитолиной, которая вернулась в тур после рождения дочери.

Кроме Павлюченковой, в четвёртый круг прошли Дарья Касаткина и Элина Аванесян, которая, кстати, стала первым лаки-лузером за последние 30 лет, так далеко забравшейся по сетке ТБШ. Не обошлось в этот день без сенсаций. Третья ракетка мира Джессика Пегула по всем статьям проиграла бельгийке Элисе Мертенс (28).

Женщины. Третий круг



Касаткина (Россия, 9) – Стирнс (США) – 6:0, 6:1.

Мертенс (Бельгия, 28) – Пегула (США, 3) – 6:1, 6:3.

Павлюченкова (Россия, SR) – Потапова (Россия, 24) – 4:6, 6:3, 6:0.

Соболенко (Беларусь, 2) – Рахимова (Россия) – 6:2, 6:2.

Свитолина (Украина, SR) – Блинкова (Россия) – 2:6, 6:2, 7:5.

Стивенс (США) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:2.

Аванесян (Россия, LL) – Таусон (Дания, Q) – 3:6, 6:1, 7:5.

Мухова (Чехия) – Бегу (Румыния, 27) – 6:3, 6:2.



Подробнее – Стирнс (США) – 6:0, 6:1.Мертенс (Бельгия, 28) – Пегула (США, 3) – 6:1, 6:3.– 4:6, 6:3, 6:0.Соболенко (Беларусь, 2) –– 6:2, 6:2.Свитолина (Украина, SR) –– 2:6, 6:2, 7:5.Стивенс (США) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:2.– Таусон (Дания, Q) – 3:6, 6:1, 7:5.Мухова (Чехия) – Бегу (Румыния, 27) – 6:3, 6:2.

Расписание седьмого дня. Интересные матчи субботы, 3 июня

В субботу завершится третий круг в одиночном разряде. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. У мужчин в этой части не осталось россиян после схода с дистанции Даниила Медведева (2) и Аслана Карацева (Q). Среди прочих свои матчи проведут и три оставшихся теннисиста из топ-10 посева – норвежец Каспер Рууд (4), датчанин Хольгер Руне (6) и американец Тейлор Фритц (9).

Мужчины. Третий круг



12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Рууд (Норвегия, 4)

12:00. Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q)

13:30. Чорич (Хорватия, 15) – Этчеверри (Аргентина)

13:30. Харри (Чили) – Гирон (США)

14:15. Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q)

15:30. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9)

17:00. Альтмайер (Германия) – Димитров (Болгария, 28)

21:15. Зверев (Германия, 22) – Тиафо (США, 12)



Подробнее 12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Рууд (Норвегия, 4)12:00. Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q)13:30. Чорич (Хорватия, 15) – Этчеверри (Аргентина)13:30. Харри (Чили) – Гирон (США)14:15. Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q)15:30. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9)17:00. Альтмайер (Германия) – Димитров (Болгария, 28)21:15. Зверев (Германия, 22) – Тиафо (США, 12)

У женщин борьбу в верхней части сетки продолжают россиянки Екатерина Александрова (23) и Мирра Андреева (Q), которым противостоят непростые соперницы – бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14), уже выбившая из сетки Диану Шнайдер из России, и американка Кори Гауфф.

Также за место во второй неделе турнира в субботу поборются чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (4) и двукратная победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (1), а также финалистка Уимблдона и US Open Онс Жабер (7).

Женщины. Третий круг



12:45. Рыбакина (Казахстан, 4) – Соррибес-Тормо (Испания)

14:00. Александрова (Россия, 23) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

14:00. М. Андреева (Россия, Q) – Гауфф (США, 6)

15:30. Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q)

15:30. Коччаретто (Италия) – Пера (США)

15:30. Андрееску (Канада) – Цуренко (Украина)

16:15. Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)

17:30. Данилович (Сербия, Q) – Жабер (Тунис, 7)



Подробнее 12:45. Рыбакина (Казахстан, 4) – Соррибес-Тормо (Испания)14:00.– Хаддад-Майя (Бразилия, 14)14:00.– Гауфф (США, 6)15:30. Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q)15:30. Коччаретто (Италия) – Пера (США)15:30. Андрееску (Канада) – Цуренко (Украина)16:15. Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)17:30. Данилович (Сербия, Q) – Жабер (Тунис, 7)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».