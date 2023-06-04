«Она просто хочет, чтобы её обсуждали». Топ-теннисистка со скандалом снялась с «РГ»-2021

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака ждёт рождения дочери в июне или июле этого года. Экс первая ракетка мира собирается вернуться на корт в сезоне-2024 и выиграть ещё восемь ТБШ до конца карьеры. Амбициозная цель, которую 25-летней японке будет крайне сложно достичь.

Возможно, Осака сумеет удивить и проявит себя наилучшим образом после выхода из декрета. Рождение дочери должно смягчить характер Наоми и помочь стать лучше в одном из ключевых элементов успеха теннисистов на корте – психологической устойчивости. С этим у Наоми ранее наблюдались проблемы, что особенно сильно проявилось на «Ролан Гаррос» — 2021. Осака самовольно снялась с турнира, спровоцировав бурное обсуждение в спортивной среде.

Осака отказалась общаться с журналистами, хотя ей никогда не задавали острых вопросов

Конец сезона-2020 и первая половина 2021-го – пока что лучший отрезок в карьере Наоми Осаки. Японка победила на US Open и Australian Open, стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира и лидером мнений благодаря активной социальной позиции.

Наоми рассчитывала продлить ударную поступь на «Ролан Гаррос», выиграв третий «Шлем» кряду. К сожалению, в Париже Осака запомнилась не своим ярким выступлением на корте.

Наоми Осака на «Ролан Гаррос» — 2021 Фото: Julian Finney/Getty Images

За несколько дней до начала «РГ»-2021 Осака сделала неожиданное заявление о том, что по ходу французского мэйджора не станет общаться с журналистами.

«У меня часто возникало ощущение, что люди вообще не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Оно особенно сильно, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас часто сажают и задают вопросы, которые уже не раз задавали, или вопросы, которые сеют в нас сомнения. И я не буду тратить время на людей, которые во мне сомневаются.

Я видела много видео, на которых спортсмены плачут во время пресс-конференций после поражений. По-моему, это все равно что бить лежачего, и я не понимаю, зачем это нужно. Моё решение не направлено против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, с большинством у меня хорошие отношения. Но если организации считают, что могут пугать нас штрафами и игнорировать психическое состояние главных действующих лиц своих мероприятий, то я только посмеюсь. Надеюсь, значительная сумма, на которую меня оштрафуют, пойдёт благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем.

Это 100% не направлено против «Ролан Гаррос» или даже непосредственно представителей прессы. Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем», — объясняла своё решение Осака.

Изначально бойкот СМИ со стороны Осаки не спровоцировал бурную дискуссию. Хотя официальные лица выразили пусть и сдержанное, но неприятие позиции Наоми.

«Общение с прессой — обязательство, которое профессионалы имеют перед спортом и болельщиками», — говорилось в пресс-релизе WTA.

«Это большая проблема для журналистов, для неё самой и для тенниса в целом. Я считаю это огромной ошибкой. По-моему, это недопустимо. У нас существуют правила, и мы будем придерживаться их, принимая решения о штрафах. Я считаю, что таким образом она вредит теннису, который мы все вместе пытаемся продвигать», — заявил глава Федерации тенниса Франции (FFT) Жиль Мореттон.

Жиль Мореттон (справа) изначально критиковал Наоми Осаку Фото: Adam Pretty/Getty Images

Теннисисты в основном высказывались в нейтральном ключе. Многие говорили слова поддержки Наоми, хотя в целом не понимали суть претензий японки, ведь журналисты никогда не задавали ей острых вопросов. Медиа уважали спокойствие, скромность и наивность Осаки, не пытались провоцировать её на какие-либо резкие действия.

За пропуск пресс-конференции на «Ролан Гаррос» предусмотрен штраф до $ 20 тыс. Не проблема для Наоми, которая только за последний год заработала $ 55 млн. Казалось, что суета вокруг позиции Осаки ограничится только штрафами, но всё сложилось куда скандальнее.

В первом раунде «Ролан Гаррос» — 2018 Осака обыграла румынку Патрисию-Марию Циг (6:4, 7:6). После матча Наоми дала интервью экс-теннисисту Фабрису Санторо на корте, но отказалась общаться с журналистами в зале для пресс-конференций. Таким образом она выполняла своё обещание игнорировать работников СМИ. Японку оштрафовали на $ 15 тыс., что было вполне ожидаемым исходом её демарша. Но одними лишь финансовыми взысканиями теннисные чиновники не ограничились.

Все четыре турнира «Большого шлема» выпустили совместное заявление о поведении японки. В нём они сообщили, что руководство «Ролан Гаррос» пыталось наладить диалог с Осакой, чтобы выяснить суть её претензий и продумать пути их решения. Попытка оказалась безуспешной. В заявлении ТБШ говорилось, что общение с журналистами — обязанность игроков, предусмотренная правилами. Осаке вынесли предупреждение — в случае повторного нарушения правил санкции к ней могли быть тяжелее, вплоть до дисквалификации с турнира. Также не исключалось проведение расследования, в результате которого возможны более значительные штрафы и дисквалификация с других «Шлемов».

«Гнев — это нехватка понимания. Перемены доставляют людям дискомфорт», — написала Осака в соцсетях после принятых в её отношении мер.

Наоми Осака и Фабрис Санторо Фото: Julian Finney/Getty Images

Пост Осаки в ответ на санкции чиновников не выглядел резким. Тем удивительнее стала новость о том, что перед матчем второго раунда с румынкой Аной Богдан Осака сообщила о снятии с «Ролан Гаррос».

«Когда я выпустила свой пост несколько дней назад, я не намеревалась оказаться в такой ситуации и не думала, что это возможно. Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе. Я не хотела никого отвлекать и принимаю то, что выбрала неидеальный момент и могла четчё сформулировать свой посыл. Что ещё важнее, я бы никогда не стала умалять значение психического здоровья и просто так бросаться этим термином.

После US Open — 2018 у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться. Все, кто со мной знакомы, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги. Хотя теннисная пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу отдельно извиниться перед всеми классными журналистами, которых могла обидеть), у меня нет природной предрасположенности к публичным выступлениям, и я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа. Я очень нервничаю, и мне тяжело идти на контакт.

В Париже я уже чувствовала себя уязвимой, уже испытывала тревогу и думала, что будет правильнее позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции. Я предварительно об этом объявила, потому что действительно считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть. Я отдельно написала турниру письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, потому что «Шлемы» – это напряжённые мероприятия. Сейчас я возьму перерыв, но, когда момент будет правильным, я очень хочу обсудить с турами, как мы можем улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков. Надеюсь, у вас всё хорошо, вы себя бережёте. Всех люблю, и увидимся, когда увидимся», – заявила Осака.

Реакция на снятие Осаки

Осаку в спортивном мире в основном поддержали. Одними из первых это сделали звёзды НБА Стефен Карри, Кайри Ирвинг и Дэмьен Лиллард, гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, фигуристка Кейтлин Уивер. Среди коллег японки преобладала нейтрально положительная риторика. Солидарность с Наоми выразили Серена Уильямс, Винус Уильямс, Новак Джокович, Энди Маррей, Паула Бадоса, Анастасия Павлюченкова, Слоан Стивенс, Софья Кенин, Гаэль Монфис и ряд других игроков, Хотя в теннисном сообществе звучали и голоса против Наоми.

«Я уважаю её решение, но общение с журналистами – это часть нашей работы. У меня никогда не было ощущения, что меня выставляют в плохом свете. Благодаря медиа мы известны по всему миру и получаем очень хорошие деньги. Наоми делает много хорошего – например, привлекает внимание к вопросам неравенства. Но, с другой стороны, мне иногда кажется, что она просто хочет, чтобы её обсуждали», — заявила швейцарка Белинда Бенчич.

«Если ты не можешь работать с медиа, профессиональным теннисистом быть очень сложно. Без прессы тур не сможет существовать, призовых не будет, спонсоров не будет. Да, никому не нравится общаться с журналистами, но это часть работы. Этому нужно учиться. И разве это давление? По-моему, давление – это когда тебе нечего есть, когда тебе нужно кормить семью, а ты сидишь без работы. Или когда у тебя серьёзная травма. Разве это не более серьёзное давление? А ей 23 года, она здоровая, богатая, семья в порядке. Где здесь, мать его, давление?» — сказал семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер.

Борис Беккер выступил против Наоми Осаки Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Я не понимаю, почему она не проинформировала организаторов о своих проблемах, когда приехала на турнир. Уверен, она бы нашла понимание и, возможно, решение эмоциональных проблем. Нельзя забывать и её первое заявление, которое стало очень противоречивым из-за обвинительного и нетерпеливого тона. В нём она обвиняла журналистов в бесчувственности и винила их в эмоциональных проблемах некоторых игроков после поражений. Ещё она сказала, что легко заплатит штрафы за игнорирование своих обязательств. Всё это не создавало впечатления человека, который страдает от таких серьёзных эмоциональных проблем. Несомненно, это заявление посеяло сомнения в её мотивах и заставило организаторов принимать меры. Спортсмены элитного уровня не должны требовать к себе особого отношения или умалять усилия всех, кто вовлечён в организацию турнира такого уровня. Они должны понимать, что турнир держится не только на их великолепных выступлениях, но и на всех, кто проделывает невероятную работу по его продвижению», — заявил Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля.

«Большие шлемы» выпустили очередной пресс-релиз. На этот раз более мягкий по отношению к Осаке. Никаких угроз дисквалификацией, а лишь поддержка и обещание работать над изменениями, чтобы у теннисистов не возникало проблем с психическим здоровьем. Президент FFT Жиль Мореттон тоже перестал быть жёстким, как и другие организаторы «Ролан Гаррос».

«Наше главное желание – чтобы Наоми стало лучше. Натали Деши общалась с ней. Она во Флориде, отдыхает с семьёй. Это самое главное», — сказал Мореттон.

Чиновников можно понять. Психологические проблемы Осаки были серьёзнее, чем предполагалось изначально. Теннис вполне мог потерять классную теннисистку, если бы на Наоми оказывалось массовое давление.

Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады в Токио Фото: Clive Rose/Getty Images

Осака отказалась от участия в Уимблдоне-2021, проведя время с семьёй и друзьями. Японка зажгла огонь на домашней Олимпиаде в Токио, начала общаться с журналистами, но на самом турнире выступила неудачно – проиграла Маркете Вондроушовой в третьем раунде.

В сентябре Наоми уступила Лейле Фернандес в третьем раунде US Open, за матч она трижды швыряла ракетки от злости и получила предупреждение за удар мячом в сторону зрителей. Запомнился инцидент на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, когда Осака расплакалась после оскорбительного выкрика болельщицы на трибунах.

В общем, проблемы с психологией Наоми так и не решила. Это было видно по провальным результатам на «Шлемах» в сезоне-2022 – вылет в третьем круге Australian Open, первых раундах «Ролан Гаррос» и US Open. К слову, в Париже она снова общалась с журналистами, заявила о прогрессе в лечении и даже признала, что не лучшим образом повела себя в прошлом году.

«Не буду врать, когда я сюда только приехала, то переживала, что будут люди, которых я обидела. Потому что мне самой не понравилось, как я повела себя в той ситуации. Но в итоге никаких проблем не возникло. Ещё я переживала насчёт этой пресс-конференции. Я знала, что будет много вопросов на эту тему. Не скажу, что я вообще об этом не думаю. Конечно, думаю. И ещё готовлюсь к тому, что может случиться что-то типа того, что было в Индиан-Уэллсе, когда с трибуны начали кричать. Но вообще сейчас у меня всё хорошо. Я начала ходить к психологу и так далее. Если говорить о теннисе в целом, то после «Ролан Гаррос» я играла на US Open, и там для игроков создали пространства и возможность восстанавливать психологическое состояние. Классно, что это вводят», — сказала Наоми.

Последний матч на корте Осака провела в сентябре прошлого года на турнире в Токио. Вот-вот Наоми родит дочь от рэпера Cordae. Появление на свет ребёнка потенциально способно изменить характер японки, в том числе наладить её психическое здоровье. Осака надеется вернуться на корт во время Australian Open – 2024. Возможно, уже на этом турнире зрители увидят прежнюю Наоми – доминирующую и уравновешенную теннисистку, на игру которой не влияют какие-то малозначимые отвлекающие факторы.