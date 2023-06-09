Только Рууд может помешать Джоковичу завоевать 23-й «Шлем»! Итоги дня «Ролан Гаррос»

На грунтовом соревновании «Большого шлема» в Париже в пятницу, 9 июня, состоялись мужские полуфиналы. Зрители ожидали неимоверных сражений – их ожидания оправдались, но лишь частично. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 13-го дня. 9 июня, пятница

В программе дня оказались лишь два одиночных матча. У женщин впервые за турнир был выходной, зато мужчины провели оба полуфинала. Большие ожидания были от встречи первой ракетки мира Карлоса Алькараса с 22-кратным чемпионом «Шлемов». И в целом первые два сета прошли в упорной, красивой и напряжённой борьбе. Теннисисты на них затратили 2 часа 9 минут, а счёт стал равным – 1:1. Но потом оказалось, что Алькарас играл за пределами возможностей. Его организм дал сбой, и тело стало разбивать постоянными судорогами. Испанец не снялся, героически довёл поединок до конца, вот только геймы уже почти все брал только Джокович.

В итоге Новак Джокович вышел в свой 34-й финал на «Шлеме» — 22 из них он выиграл, 11 проиграл, а теперь встретится с Каспером Руудом. Соперник норвежца по другому полуфиналу Александр Зверев на равных боролся только поначалу, но затем инициативу забрал в свои руки норвежец, а под конец и вовсе навесил немцу «баранку». Рууд, таким образом, вышел в свой третий финал ТБШ и второй подряд на «РГ», и только норвежец теперь может помешать звёздному сербу выйти в единоличные лидеры среди мужчин по количеству выигранных «Шлемов», а также вернуться на первую строчку рейтинга ATP по итогам турнира.

Мужчины. 1/2 финала

Джокович (Сербия, 3) – Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Рууд (Норвегия, 4) – Зверев (Германия, 22) – 6:3, 6:4, 6:0.



Подробнее. Джокович (Сербия, 3) – Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.Рууд (Норвегия, 4) – Зверев (Германия, 22) – 6:3, 6:4, 6:0.

В юниорском турнире среди девушек в пятницу прошли полуфиналы с участием трёх россиянок – Алисы Октябрёвой (Q), Анастасии Гурьевой и чемпионки юниорского Australian Open Алины Корнеевой (3), а также перуанки Перес-Аларкон. Увы, но чисто российского финала на получилось. Перуанка остановила Гурьеву, а Корнеева разгромила Октябрёву. В итоге Корнеева второй ТБШ подряд сыграет в финале. На Australian Open она в чисто российском финале разобралась с Миррой Андреевой. Как сейчас будет с Перес-Аларкон?

Девушки. 1/2 финала

Корнеева (Россия, 3) – Октябрёва (Россия, Q) – 6:1, 6:1.

13:30. Перес-Аларкон (Перу, 6) – Гурьева (Россия) – 7:6, 7:5.



Подробнее. – 6:1, 6:1.13:30. Перес-Аларкон (Перу, 6) –– 7:6, 7:5.

Расписание 14-го дня. Интересные матчи субботы, 10 июня

В субботу состоится сразу несколько финалов. Главный из них – в женском одиночном разряде – разыграют прошлогодняя чемпионка и первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также чешка Каролина Мухова, которая даже не попала в посев на нынешнем турнире. Однако благодаря успешному выступлению и серии побед над серьёзными соперницами Каролина уже улучшила свой рекорд в рейтинг-листе WTA – поднялась на 16-е место. А в случае успеха в финале чешская теннисистка ворвётся в топ-10. Но, конечно же, Ига Свёнтек сделает всё, чтобы не отдать главный приз никому.

Женщины. Финал

16:00. Свёнтек (Польша, 1) – Мухова (Чехия)



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Девушки. Финал

12:00. Перес-Аларкон (Перу, 6) – Корнеева (Россия, 3)



Подробнее. 16:00. Свёнтек (Польша, 1) – Мухова (Чехия)12:00. Перес-Аларкон (Перу, 6) – Корнеева (Россия, 3)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».