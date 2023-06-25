5 топ-матчей понедельника: наши теннисисты в квале Уимблдона и товарняк «Локомотива»

Посмотреть все события 26 июня в Матч-центре «Чемпионата»

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⚽️ 0:30: «Сантос» — «Фламенго», чемпионат Бразилии, 12-й тур

Интрига: выйдет ли родной клуб Пеле из пике?

Пока подавляющее большинство европейских футбольных лиг встало на летнюю паузу, в Южной Америке сезон в разгаре. В соревновательной программе понедельника обращает на себя внимание противоборство «Сантоса» с «Фламенго». Это, конечно, не «Фла» — «Флу» (дерби «Фламенго» — «Флуминенсе») по принципиальности и накалу, но тоже статусная игра. На пару команды собрали 15 чемпионских трофеев Бразилии (8 — 7) и традиционно входят в топ местной Серии А. Правда, сейчас родной клуб Пеле переживает не лучшие времена: уже девять матчей не побеждает и занимает лишь 11-е место в таблице. Но всё ещё поправимо: турнир только разогнался. А ещё эта пара — одна из самых бескомпромиссных в лиге: на девять последних встреч у них ни одной ничьей! И серьёзный перевес «Фламенго»: семь побед при двух поражениях. Присутствие в рядах гостей Айртона Лукаса — лишний повод последить за «Фламенго». Экс-спартаковец там в полном порядке — уже до сборной дослужился!

В соревновательной программе понедельника обращает на себя внимание противоборство «Сантоса» с «Фламенго» Фото: Wagner Meier/Getty Images

🎾 14:30: Дарья Касаткина (Россия, 9) — Ангелина Калинина (Украина), Истбурн, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выиграет ли Касаткина первый матч на траве?

Первая ракетка России Дарья Касаткина неудачно начала травяной сезон, проиграв в первом круге Берлина соотечественнице Элине Аванесян. Удастся ли Дарье выиграть первый матч в сезоне на этом покрытии теперь уже в Истбурне? Её соперницей по стартовому матчу будет украинка Ангелина Калинина.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Иртыш», товарищеский матч

Интрига: как проявят себя новички «Локомотива»?

Межсезонье — самая нелюбимая пора болельщиков. К счастью, этим летом оно продлится совсем недолго. Уже 15 июля нас ждёт Суперкубок, 21-го стартует Премьер-Лига, а 25-го — Кубок России. Клубы уже вовсю готовятся к новому сезону, а предварительные результаты этой работы можно оценить в контрольных играх. В понедельник такой тестовый матч предстоит лучшей команде весны-2023 в РПЛ — «Локомотиву». Спарринг-партнёр для «разминки» подходящий — серебряный призёр Второй лиги «Иртыш». Особенно интересно будет посмотреть на новичков «Локо», условных и безусловных. Защитники Морозов и Сильянов отлично себя зарекомендовали в аренде в других клубах — соответственно, «Факеле» и «Ростове» — и полны желания наконец-то закрепиться в «Локо». У латераля Самошникова и атакующего хавбека Соколова амбиции наверняка не меньше. Для всей этой компании каждый контрольный матч — важный и значимый. А про мотивацию омичей и говорить излишне: встреча с топом РПЛ — событие для любого маленького клуба.

Особенно интересно будет посмотреть на новичков «Локо» Фото: fclm.ru

🎾 17:30: Маттия Беллуччи (Италия) — Иван Гахов (Россия, 32), Уимблдон — квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Гахов впервые пробиться в основу ТБШ?

Иван Гахов в этом году дебютировал на «Мастерсе» и даже дал бой самому Новаку Джоковичу в Монте-Карло. Теперь 26-летний россиянин попытается впервые пробиться в основу ТБШ. Правда, путь предстоит длинный. Для начала надо справиться с Маттией Беллуччи из Италии. Удастся ли Ивану сделать хотя бы первый шаг?

Иван Гахов Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🎾 17:30: Евгений Донской (Россия) — Томас Барриос-Вера (Чили), Уимблдон — квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Донской вернуться на былые позиции?

Евгений Донской в своё время был 65-й ракеткой мира, побеждал самого Роджера Федерера. Сейчас он откатился далеко в рейтинге и пытается вернуться на былые позиции. В основе Уимблдона россиянин не играл с 2018 года. Сможет ли Евгений пройти всю квалификацию и оказаться в основе?