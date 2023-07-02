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Спортивные матчи, что смотреть сегодня, 3 июля — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей понедельника: Уимблдон стартует!
Даниил Сальников
10 топ-матчей, которые стоит смотреть 3 июля
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3 июля — большой день тенниса: много наших и звёзд в Лондоне.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:00: Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: удастся ли Аслану Карацеву выиграть первый матч на Уимблдоне?

Аслан Карацев за свою карьеру выигрывал почти на каждом «Шлеме», причём на Australian Open вообще добирался до полуфинала. А вот на Уимблдоне россиянин пока не одержал ни одной победы. Соперником Аслана по первому кругу будет француз Люка Ван Аш, с которым он до этого ни разу не играл. Удастся ли Карацеву пройти во второй круг?

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 13:00: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Макс Пёрселл (Австралия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл

Интрига: удастся ли Рублёву улучшить свой рекорд на Уимблдоне?

Андрей Рублёв — один из самых стабильных теннисистов среди россиян. В частности, он семь раз добирался до 1/4 финала на ТБШ. Но на Уимблдоне подобного результата он ещё ни разу не достиг — лишь раз был в четвёртом круге. Удастся ли Андрею улучшить свой рекорд на турнире? Но для начала надо справиться со стартовым соперником — австралийцем Максом Пёрселлом.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Edward Whitaker-Pool/Getty Images

🎾 13:00: Кристина Бушкэ (Испания) — Камилла Рахимова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Кристина Бушкэ
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: чем завершится дебютный матч Рахимовой на Уимблдоне?

21-летняя Камилла Рахимова сыграла на всех турнирах «Большого шлема», кроме Уимблдона. В дебютном матче россиянка должна встретиться с испанкой Кристиной Бушкэ, с которой они до этого ни разу не играли.

Камилла Рахимова

Камилла Рахимова

Фото: Getty Images

🎾 13:00: Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Ана Богдан
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чего добьётся Самсонова на своём самом удачном пока что «Шлеме»?

15-я ракетка турнира Людмила Самсонова добилась своего наивысшего пока результата на «Шлемах» именно на Уимблдоне. Во время своего единственного выступления на британском мэйджоре в 2021-м россиянка добралась до четвёртого круга. Удастся ли теперь Людмиле превзойти свой результат на удачном для неё «Шлеме»?

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 13:00: Вероника Кудерметова (Россия, 12) – Кайя Канепи (Эстония), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи

Интрига: улучшит ли Вероника Кудерметова свои результаты на Уимблдоне?

12-й номер посева Вероника Кудерметова пока на Уимблдоне не добилась особого успеха. Она лишь раз смогла преодолеть барьер первого круга в 2019 году. Сумеет ли россиянка улучшить свой рекорд на этот раз? Ведь в стартовом матче ей досталась опытная соперница Кайя Канепи, которая дважды добиралась до 1/4 финала Уимблдона.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:00: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Чжу Линь (Китай), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Интрига: сохранит ли Ига Свёнтек лидерство в рейтинге по итогам Уимблдона?

Ига Свёнтек на нынешнем Уимблдоне борется не только за титул, но и за сохранение звания первой ракетки мира. Для этого польской теннисистке надо пройти по сетке как можно дальше. Но для начала надо справиться с китаянкой Чжу Линь.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:30: Педро Качин (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:30 МСК
Педро Качин
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: как начнёт Джокович защиту прошлогоднего титула?

С 2018 года Новак Джокович не проигрывал на Уимблдоне с учётом отменённого в 2020-м турнира из-за ковида. Сейчас он начинает защиту титула. Первым соперником серба будет Педро Качин из Аргентины, с которым они ни разу не играли. Удастся ли Джоковичу сделать первый шаг?

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 16:30: Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Интрига: как пройдёт дебют Романа Сафиуллина на Уимблдоне?

25-летний Роман Сафиуллин готовится к своему дебютному Уимблдону. Его соперником по первому кругу станет опытный испанец Роберто Баутиста-Агут. Чем завершится этот поединок — узнаем совсем скоро.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

🎾 16:30: Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Ник Кирьос (Австралия, 30), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Интрига: одержит ли прошлогодний финалист первую победу в сезоне?

Ник Кирьос на прошлом Уимблдоне добился наивысшего результата на ТБШ в карьере — добрался до финала. Однако в этом сезоне скандальный австралиец не одержал пока ни одной победы. Удастся ли Нику набрать ход? Его первым соперником на Уимблдоне-2023 будет бельгиец Давид Гоффен, у которого Кирьос ведёт 3-1 в личных встречах.

Ник Кирьос

Ник Кирьос

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 16:30: Дарья Касаткина (Россия, 11) — Кэролайн Доулхайд (США), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Интрига: вдохновит ли Дарью Касаткину возвращение в топ-10 рейтинга WTA?

Дарья Касаткина удачно провела подготовительную часть травяного сезона, дойдя до финала турнира в Истбурне. Этот успех помог россиянке вернуться в топ-10 рейтинга WTA. Вдохновит ли Дарью результат в Истбурне на новые подвиги?

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Michael Steele/Getty Images

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