10 топ-матчей понедельника: Уимблдон стартует!

3 июля — большой день тенниса: много наших и звёзд в Лондоне.

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🎾 13:00: Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Аслану Карацеву выиграть первый матч на Уимблдоне?

Аслан Карацев за свою карьеру выигрывал почти на каждом «Шлеме», причём на Australian Open вообще добирался до полуфинала. А вот на Уимблдоне россиянин пока не одержал ни одной победы. Соперником Аслана по первому кругу будет француз Люка Ван Аш, с которым он до этого ни разу не играл. Удастся ли Карацеву пройти во второй круг?

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 13:00: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Макс Пёрселл (Австралия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Рублёву улучшить свой рекорд на Уимблдоне?

Андрей Рублёв — один из самых стабильных теннисистов среди россиян. В частности, он семь раз добирался до 1/4 финала на ТБШ. Но на Уимблдоне подобного результата он ещё ни разу не достиг — лишь раз был в четвёртом круге. Удастся ли Андрею улучшить свой рекорд на турнире? Но для начала надо справиться со стартовым соперником — австралийцем Максом Пёрселлом.

Андрей Рублёв Фото: Edward Whitaker-Pool/Getty Images

🎾 13:00: Кристина Бушкэ (Испания) — Камилла Рахимова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится дебютный матч Рахимовой на Уимблдоне?

21-летняя Камилла Рахимова сыграла на всех турнирах «Большого шлема», кроме Уимблдона. В дебютном матче россиянка должна встретиться с испанкой Кристиной Бушкэ, с которой они до этого ни разу не играли.

Камилла Рахимова Фото: Getty Images

🎾 13:00: Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чего добьётся Самсонова на своём самом удачном пока что «Шлеме»?

15-я ракетка турнира Людмила Самсонова добилась своего наивысшего пока результата на «Шлемах» именно на Уимблдоне. Во время своего единственного выступления на британском мэйджоре в 2021-м россиянка добралась до четвёртого круга. Удастся ли теперь Людмиле превзойти свой результат на удачном для неё «Шлеме»?

Людмила Самсонова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 13:00: Вероника Кудерметова (Россия, 12) – Кайя Канепи (Эстония), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Вероника Кудерметова свои результаты на Уимблдоне?

12-й номер посева Вероника Кудерметова пока на Уимблдоне не добилась особого успеха. Она лишь раз смогла преодолеть барьер первого круга в 2019 году. Сумеет ли россиянка улучшить свой рекорд на этот раз? Ведь в стартовом матче ей досталась опытная соперница Кайя Канепи, которая дважды добиралась до 1/4 финала Уимблдона.

Вероника Кудерметова Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:00: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Чжу Линь (Китай), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Ига Свёнтек лидерство в рейтинге по итогам Уимблдона?

Ига Свёнтек на нынешнем Уимблдоне борется не только за титул, но и за сохранение звания первой ракетки мира. Для этого польской теннисистке надо пройти по сетке как можно дальше. Но для начала надо справиться с китаянкой Чжу Линь.

Ига Свёнтек Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:30: Педро Качин (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Джокович защиту прошлогоднего титула?

С 2018 года Новак Джокович не проигрывал на Уимблдоне с учётом отменённого в 2020-м турнира из-за ковида. Сейчас он начинает защиту титула. Первым соперником серба будет Педро Качин из Аргентины, с которым они ни разу не играли. Удастся ли Джоковичу сделать первый шаг?

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 16:30: Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт дебют Романа Сафиуллина на Уимблдоне?

25-летний Роман Сафиуллин готовится к своему дебютному Уимблдону. Его соперником по первому кругу станет опытный испанец Роберто Баутиста-Агут. Чем завершится этот поединок — узнаем совсем скоро.

Роман Сафиуллин Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

🎾 16:30: Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Ник Кирьос (Австралия, 30), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли прошлогодний финалист первую победу в сезоне?

Ник Кирьос на прошлом Уимблдоне добился наивысшего результата на ТБШ в карьере — добрался до финала. Однако в этом сезоне скандальный австралиец не одержал пока ни одной победы. Удастся ли Нику набрать ход? Его первым соперником на Уимблдоне-2023 будет бельгиец Давид Гоффен, у которого Кирьос ведёт 3-1 в личных встречах.

Ник Кирьос Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 16:30: Дарья Касаткина (Россия, 11) — Кэролайн Доулхайд (США), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вдохновит ли Дарью Касаткину возвращение в топ-10 рейтинга WTA?

Дарья Касаткина удачно провела подготовительную часть травяного сезона, дойдя до финала турнира в Истбурне. Этот успех помог россиянке вернуться в топ-10 рейтинга WTA. Вдохновит ли Дарью результат в Истбурне на новые подвиги?