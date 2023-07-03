Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в 2022 году играл в финале Уимблдона, прокомментировал своё снятие с турнира в текущем сезоне. Причина отказа спортсмена от соревнований — травма запястья.

«Мне грустно говорить, но в этом году я вынужден сняться с Уимблдона. Я сделал всё возможное, чтобы быть готовым после операции и снова выйти на корты этого турнира. Но я начал испытывать боль в запястье. Рентген показал разрыв связок. Перепробовал всё, у меня просто не было достаточно времени, чтобы справиться с этим. Я вернусь. И, как всегда, ценю поддержку болельщиков», — написал теннисист в социальных сетях.

Напомним, из-за травмы колена Ник Кирьос пропустил первые полгода соревнований текущего сезона. В 2023 году теннисист сыграл только один официальный матч.