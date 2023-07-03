«Только сделали себе хуже». Рублёв — о прошлогоднем скандале с русскими на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в первом круге Уимблдона-2023 обыграл Макса Пёрселла в трёх партиях, после чего ответил на вопросы журналистов. В частности, ему задали вопрос о том, совершили ли организаторы ошибку, не пустив российских теннисистов на турнир в прошлом году.

«Конечно, нервничал. Но приспособился к условиям и закончил матч на хорошем уровне»

— Рад, что выиграл в трёх сетах. Вначале было тяжеловато, потому что тренировочные корты отличаются от игровых. Потребовалось немало времени, чтобы почувствовать ритм и начать играть более чисто, потом разыгрался.

— После прошлого года приятнее вернуться и выигрывать?

— Конечно, очень рад вернуться после прошлогоднего, потому что я же в целом мало играл на Уимблдоне. То травмы, то пандемия, а потом нас забанили. Так что очень рад вернуться в Лондон и выступать на одном из лучших турниров. Приятно было сегодня победить.

— Вы говорили, что трава вас напрягает. Но так не кажется!

— Посмотрим, посмотрим (улыбается).

— Вы нервничали?

— Конечно, нервничал. В первом матче всегда так, не знаешь, чего ожидать. И корт не такой, как тренировочный, это добавляет стресса. И сегодня был ветер, а во время матча все эти детали вызывают стресс. Но я рад, что смог приспособиться к этим условиям и закончить матч на хорошем уровне.

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы почувствовать себя комфортно?

— Когда он сделал брейк во втором сете, со счёта 4:1 я почувствовал, что начал лучше принимать подачи, лучше чувствовать условия. Я продолжал проигрывать на его подачах, потому что он хорошо играл, но я уже вошёл в игру и чувствовал, что всё уже зависит от меня.

Даже если бы я проиграл этот сет, то всё равно уже чувствовал себя более стабильно на приёме и более уверенно на подаче. В концовке я смог сделать брейк при 5:3, и всё пошло хорошо. Я хорошо сыграл гейм, а он плохо, всё сложилось идеально для меня. Со счёта 5:4 я почувствовал, что полностью контролирую матч.

— Вы показываете лучшие результаты на траве, особенно в Галле в последние годы. Сравните травяные корты, насколько они отличаются?

— В Галле трава более быстрая, на Уимблдоне медленнее, можно играть больше длинных розыгрышей, принимать больше подач. Сегодня я играл на третьем корте, трава там быстрее, чем на тренировочных, потому что она повыше. Этот корт чуть побыстрее тренировочных.

— Более медленные корты должны играть вам на руку?

— Да, поэтому когда я начинаю тренироваться на Уимблдоне, то говорю себе: хорошо, что тут корты помедленнее. Чувствую, что могу играть длинные розыгрыши, что могу лучше принимать подачи. Да, похоже, на Уимблдоне совсем другие условия, чем на других травяных турнирах.

«Они только сделали себе хуже»

— Чувствуете, что в России теннис и Уимблдон в частности остаётся популярным, что люди смотрят теннис? Сегодня трибуны создали очень доброжелательную атмосферу, вас это обнадёживает?

— Все «Шлемы» — особенные турниры, и Уимблдон тоже. Мы играли в 11 утра, в понедельник, и пришли полные трибуны, это всегда приятно. Ведь в это время все обычно работают.

Надеюсь, что в моей стране люди смотрят всё больше и больше тенниса, что он становится популярнее. Но я думаю, это зависит от результатов каждого игрока, потому что в какой-то момент мы хорошо играли, и всё становилось всё лучше.

Помню, во времена Кафельникова и Сафина я смотрел вообще всё о теннисе. Надеюсь, сейчас у людей то же самое.

— Думаете, Уимблдон совершил ошибку, забанив россиян в прошлом году?

— Мы разговаривали и, думаю, могли бы найти решение. Если мы действительно хотим помогать и делать то, что будет лучше для тенниса, для людей, то были варианты получше, чем просто бан. Потому что в конечном итоге это ничего не изменило. Они только сделали себе хуже.

Были варианты намного лучше для всех. Для Уимблдона получить все выгоды от всех акций, но что есть, то есть. Теперь мы здесь, и я очень этому рад.

— Вы, кажется, сочувствуете обеим сторонам СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»). Думаете, выступление здесь – это шанс прояснить этот момент? Многим поэтому интересно, как у вас складываются дела.

— Болельщикам да, надеюсь (улыбается). Но если честно, не знаю. Я ясно обозначил свою позицию и сделал это много раз.

— Ваш партнёр в парах Денис Молчанов, к сожалению, не смог быть здесь в этом году. Вы поддерживаете контакт?

— Да, поддерживаю. Я его видел в Баня-Луке. У нас всё отлично.

— Знаете, чем он сейчас занимается на Украине?

— Кажется, он переехал в Хорватию. Потому что я знаю, что он тренируется в Загребе. Думаю, он больше времени проводит там.