«Если не остановишь матч, я остановлю сам». Медведев не успел дожать неудобного француза

Даниил Медведев никогда не скрывал, что соскучился по выступлению на Уимблдоне. Напомним, в прошлом году российских и белорусских теннисистов не допустили до турнира, в результате чего теннисное руководство приняло решение не начислять рейтинговые очки спортсменам за выступление на этом турнире. В этом году организаторы Уимблдона наконец-то одумались.

«По разным причинам меня могли принять не так здорово, как приняли. Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему, или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: «Ладно, вот так сюрприз».

Во время матча всё было как обычно, болельщики старались помочь Артуру, завести его. Но я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь ответить им тем же, если можно так сказать. Надеюсь, что смогу. Не выходить из себя, не быть эгоистичным ребёнком на корте. Иногда со мной бывает», – заявил Даниил после победы в первом круге над местным теннисистом Артуром Фери.

Следующим соперником россиянина стал неудобный для него француз Адриан Маннарино.

Почему неудобным? Дело в том, что счёт личных встреч — 4-2 в пользу Маннарино (3-1 на траве, 1-0 на Уимблдоне). В последний раз они играли совсем недавно, во втором круге Хертогенбосха. Три недели назад Адриан победил со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Отметим, что Маннарино — один из 17 теннисистов, которым Медведев уступает по личным встречам. А тех, с кем Даниил как минимум пять раз играл и при этом уступает в личном противостоянии, всего восемь. Помимо Маннарино, в эту восьмёрку входят, например, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Даниилу нужно было очень сильно постараться, чтобы справиться с Маннарино и не вылететь со «Шлема» уже во втором круге. Что, безусловно, для теннисиста такого уровня полный провал.

Нервозность матча чувствовалась с первых геймов. Маннарино – левша, играть с такими теннисистами всегда сложно. В первом сете ключевым стал седьмой гейм, в котором Даниил сделал важный брейк. На решающем розыгрыше пошёл Маннарино к сетке и неплохо сыграл с лёта, но Медведеву удался острый обводящий кросс с форхенда, с которым Адриан не справился. Последний гейм сета Медведев тоже выиграл, сделав брейк при счёте 5:3.

Главное, что выстоял Медведев в напряжённой борьбе в первой половине партии, после чего прибавил, начав играть более цепко и нестандартно, а Маннарино стал допускать больше ошибок. Статистика сета: 10/12 у Даниила, 7/11 у Адриана по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Даниил Медведев не успел обыграть Адриана Маннарино Фото: Patrick Smith/Getty Images

Во втором сете Медведев начал громить соперника и вёл 5:0, однако затем расслабился и едва за это не поплатился. Однако россиянин вовремя собрался и при счёте 5:3 взял свою подачу. Кстати, Маннарино периодически прихрамывал и держался за ногу. Видимо, какое-то повреждение его беспокоило.

Статистика сета следующая: 8/4 у Даниила, 6/10 у Адриана по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

В третьем сете постепенно начинало темнеть, поэтому теннисисты могли не успеть доиграть встречу. Освещение есть только на кортах с крышей, а на втором – нет. Так оно и случилось. При счёте 4:4 встречу остановили, при этом сам Медведев настоял на таком решении. Кстати, восьмой гейм на своей подаче Даниил проиграл вчистую, в результате чего сам обратился к судье на повышенном тоне, что играть в сумерках опасно. Ещё и физио вызвал Даниил. «Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — заявил судье Даниил.

В итоге после обсуждения с арбитром отказался Медведев от вызова врача, поскольку кто-то из супервайзеров турнира удовлетворил его просьбу о переносе поединка из-за темноты. Про врача Даниил сказал, что с ним уже в раздевалке увидится. Отметим, что игру Мартона Фучовича с Маркосом Гироном, к примеру, тоже остановили — правда, это сделали сразу после окончания третьей партии. В теории была возможность перенести матч на уже свободный корт номер 1, где наличествует крыша и вместе с ней освещение, но всё же завтра доиграют теннисисты. Тогда на этом же корте должны они появиться вторым запуском, после встречи Петры Квитовой с Александрой Саснович.