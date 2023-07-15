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Уимблдон-2023: турнирная сетка, результаты 14 июля, расписание матчей, мужчины, женщины, как сыграли теннисисты России

Джокович и Алькарас разыграют титул и звание первой ракетки мира! Итоги дня на Уимблдоне
Даниил Сальников
Карлос Алькарас и Новак Джокович
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Из-за дождя российские юниоры — Корнеева и Дёмин — проведут свои полуфиналы только в субботу.

В пятницу, 14 июля, на самом известном в мире турнире на траве у женщин был выходной, а мужчины провели оба полуфинала. А вот юниорские матчи так и не начались из-за дождя и перенесены теперь на субботу. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. 14 июля, пятница

До полуфиналов у мужчин добрались первый, второй, третий и восьмой номера посева. То есть почти все сильнейшие на данный момент теннисисты. Тем удивительнее, с каким превосходством представители топ-2 разобрались со своими соперниками. Даниил Медведев лишь в третьем сете матча с Карлосом Алькарасом подобрался к чужой подаче, но было уже поздно. Испанец, как и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уверенно справился с россиянином и пробился уже в финал Уимблдона.

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А в решающем матче Алькарас сыграет с самим Новаком Джоковичем, без потери сета справившимся с итальянцем Янником Синнером. Теперь в воскресенье Джокович и Алькарас разыграют в очном споре не только титул, но и звание первой ракетки мира по итогам турнира.

Уимблдон-2023. Мужчины. Сетка
Мужчины. 1/2 финала
Джокович (Сербия, 2) – Синнер (Италия, 8) – 6:3, 6:4, 7:5.
Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 3) – 6:3, 6:3, 6:3.
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Матчи 13-го дня. 15 июля, суббота

В этот день уже у женщин будет разыгран финал. Встречаются теннисистки, уже добиравшиеся до этой стадии соревнований «Большого шлема», но главный приз не выигравшие – Маркета Вондроушова и Онс Жабер. О том, как подошли теннисистки к очной битве, читайте в нашем материале.

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16:00 мск. Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6)
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Дождь в пятницу так и не дал сыграть матчи на внешних кортах. В частности, полуфиналы не сыграли российские юниоры Алина Корнеева (1) и Ярослав Дёмин (5). Теперь они проведут эти матчи в субботу.

Уимблдон-2023. Юноши. Сетка
Юноши. 1/2 финала
13:00. Бланш (США, 9) – Дёмин (Россия, 5).
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Уимблдон-2023. Девушки. Сетка
Девушки. 1/2 финала
13:00. Корнеева (Россия, 1) – Никола Бартункова (Чехия).
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Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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