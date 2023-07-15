Джокович и Алькарас разыграют титул и звание первой ракетки мира! Итоги дня на Уимблдоне

В пятницу, 14 июля, на самом известном в мире турнире на траве у женщин был выходной, а мужчины провели оба полуфинала. А вот юниорские матчи так и не начались из-за дождя и перенесены теперь на субботу. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. 14 июля, пятница

До полуфиналов у мужчин добрались первый, второй, третий и восьмой номера посева. То есть почти все сильнейшие на данный момент теннисисты. Тем удивительнее, с каким превосходством представители топ-2 разобрались со своими соперниками. Даниил Медведев лишь в третьем сете матча с Карлосом Алькарасом подобрался к чужой подаче, но было уже поздно. Испанец, как и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уверенно справился с россиянином и пробился уже в финал Уимблдона.

А в решающем матче Алькарас сыграет с самим Новаком Джоковичем, без потери сета справившимся с итальянцем Янником Синнером. Теперь в воскресенье Джокович и Алькарас разыграют в очном споре не только титул, но и звание первой ракетки мира по итогам турнира.

Мужчины. 1/2 финала

Джокович (Сербия, 2) – Синнер (Италия, 8) – 6:3, 6:4, 7:5.

Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 3) – 6:3, 6:3, 6:3.

Подробнее: Джокович (Сербия, 2) – Синнер (Италия, 8) – 6:3, 6:4, 7:5.Алькарас (Испания, 1) –– 6:3, 6:3, 6:3.

Матчи 13-го дня. 15 июля, суббота

В этот день уже у женщин будет разыгран финал. Встречаются теннисистки, уже добиравшиеся до этой стадии соревнований «Большого шлема», но главный приз не выигравшие – Маркета Вондроушова и Онс Жабер. О том, как подошли теннисистки к очной битве, читайте в нашем материале.

Женщины. Финал

16:00 мск. Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6)

Подробнее: 16:00 мск. Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6)

Дождь в пятницу так и не дал сыграть матчи на внешних кортах. В частности, полуфиналы не сыграли российские юниоры Алина Корнеева (1) и Ярослав Дёмин (5). Теперь они проведут эти матчи в субботу.

Юноши. 1/2 финала

13:00. Бланш (США, 9) – Дёмин (Россия, 5).

Подробнее: 13:00. Бланш (США, 9) –

Девушки. 1/2 финала

13:00. Корнеева (Россия, 1) – Никола Бартункова (Чехия).

Подробнее: 13:00.– Никола Бартункова (Чехия).

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».