«Мы в чём-то похожи». Что известно о финалистках Уимблдона — кто-то из них возьмёт 1-й ТБШ

В субботу, 14 июля, на самом известном в мире турнире на траве пройдёт финальный поединок в женском одиночном разряде. Главный трофей турнира среди представительниц слабого пола разыграют Онс Жабер и Маркета Вондроушова.

Кто такая Онс Жабер?

Шестая ракетка мира Онс Жабер, которая находится на Уимблдоне-2023 в феноменальной форме и ставит рекорд за рекордом, в профессиональном туре с 2013 года. Будущая звезда тенниса родилась 28 августа 1994 года в Ксар-Хиляль, небольшом городке в Тунисе. Она происходит из семьи среднего класса, в которой, помимо Онс, есть ещё два брата и сестра. Жабер начала знакомиться с теннисом в возрасте трёх лет, так как её мать, заядлая теннисистка, брала дочь с собой, когда сама играла на кортах в близлежащих отелях.

Первый успех спортсменки в международной карьере пришёлся на 2011 год, когда она выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Тогда Онс стала первой чемпионкой «Шлема» среди юниоров из Северной Африки. Существенное продвижение в карьере девушки придала встреча в 2015 году с бывшим фехтовальщиком Каримом Камуном. Атлет с русскими корнями (его мама родилась в Москве, а отец является тунисцем) дважды поднимался на второе место в личном первенстве на чемпионате Африки и брал награду высшего достоинства в командных соревнованиях. В 2017 году Карим завершил профессиональные выступления, пара сыграла свадьбу, а фехтовальщик вскоре стал тренером жены по фитнесу. Благодаря своему мужу Жабер прекрасно общается с теннисистками из России. «Благодаря Кариму я неплохо говорю по-русски. Раз в год мы летаем в Москву к его родственникам, где я могу практиковаться», – призналась теннисистка.

Стоит отметить, у Онс прекрасная репутация в женском туре. Её коллеги отмечают доброжелательность девушки, а на родине спортсменку называют Министром счастья. Себя она считает посланницей своего государства и всего арабского мира. «Когда я побеждаю, представляю арабский мир. А когда проигрываю, стараюсь быть просто Онс Жабер. Так что сейчас я представляю не только Тунис, а все арабские страны, африканский континент», — говорила Жабер. Благодаря теннисистке существенно растёт интерес к женскому спорту и атлетам слабого пола в Тунисе и во всём арабском мире. Изображения мужчин и футбола больше не являются единственными спортивными изображениями, которые доминируют на интернет-площадках на Ближнем Востоке.

Сезон-2022 стал для спортсменки лучшим в карьере. Она начинала его на десятой строчке рейтинга, а закончила — на второй. 28-летняя уроженка Каср-Хиляля впервые добралась до решающих поединков на мэйджорах: на Уимблдоне она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а на US Open проиграла лидеру женского мирового рейтинга Иге Свёнтек. В мае 2022 года победа Онс на Открытом чемпионате Мадрида сделала её первой представительницей Туниса, арабской и африканской теннисисткой, которая оформила «тысячник».

Но на этом успешные выступления Жабер не закончились. В нынешнем сезоне туниске покорился «пятисотник» в Чарльстоне, но самая главная победа в карьере теннисистки может случиться на королевском «Шлеме». Онс второй год подряд сумела добраться до решающей стадии турнира, обыграв по ходу соревнований уже трёх представительниц топ-10 (стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс, которой удалось сделать подобное за один розыгрыш Уимблдона: великая американка отметилась таким достижением в 2012 году). Но рекорды и сравнения с великими не заканчиваются. После полуфинальной победы над Соболенко Жабер стала первой теннисисткой в женском туре, которая выиграла 28 матчей на траве за последние три года. Больше туниски побед на подобном покрытии лишь в активе легендарной Марии Шараповой (30: 2004–2006). Приблизиться к юбилейному 30-му матчу на траве за трёхлетний период Онс может уже в субботу, 15 июля, если одолеет Маркету Вондроушову.

Познакомимся с Маркетой Вондроушовой

Маркета отметилась дебютом в юниорском туре ещё в 13 лет. Свой первый трофей на уровне WTA Вондроушова подняла над головой ещё в 17 лет на втором турнире, в основе которого сыграла. Тогда чешка одолела в финале швейцарского Биля Анетт Контавейт. С тех пор спортсменка добилась больших результатов: будучи несеяной, она добралась до финала «Ролан Гаррос» – 2019. В активе теннисистки есть также серебряная медаль Олимпийских игр в Токио. Однако постоянства в результатах не было, а всему виной были травмы спортсменки. В 2016 году, только одержав победу в дебютном поединке на уровне WTA, она пропустила шесть месяцев из-за повреждения локтя. За последние три года из-за различных травм запястья чешка перенесла две операции. После последней Маркета вернулась в тур лишь в начале этого сезона – на «пятисотник» в Аделаиду. К тому моменту уроженка Соколова находилась лишь на 92-м месте в мировой табели о рангах.

При этом за счёт этих постоянных и вынужденных перерывов можно отметить развитие татуировок Вондроушовой – создаётся ощущение, что очередного большого результата она добивается, когда забьёт руки новыми наколками. Во время недавнего интервью BBC 24-летняя девушка призналась, что «для неё они как искусство». Маркета отметила, что пополняет свою коллекцию тату с 16 лет. «Это был мой подарок на день рождения. Я не знаю; я просто почувствовала, что после этого мне захотелось большего. Теперь для меня это тоже искусство, и я уважаю тех, кто им занимается. Я часто посещаю трёх или четырёх татуировщиков. Некоторые из них находятся в Праге, и большинство из них – это женщины», – поделилась воспоминаниями спортсменка. Татуировка, которая появилась на руке Вондроушовой после её первого продолжительного периода вне игровой практики, – no rain no flowers, «без дождя не будет цветов» – является своего рода напоминанием, что её закаляют жизненные сложности.

Маркета Вондроушова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Можно сказать, что немногие предсказывали выход Маркеты в финал Уимблдона-2023. Да, действительно, она медленно набирала обороты и показывала всё более солидные результаты в сезоне. Ещё до этого травяного «Шлема» чешка одержала три победы над соперницами из топ-10 в нынешнем сезоне. В этом году Вондроушова добиралась до 1/8 финала на трёх из пяти турниров WTA-1000, в том числе в Индиан-Уэллсе и Майами.

Тем не менее трава никогда не была стихией теннисистки. Даже несмотря на шесть побед на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, у уроженки Соколова до сих пор отрицательный баланс побед на этом покрытии: 10-11. Спортсменка четыре раза принимала участие в этом турнире и никогда не выигрывала больше одной встречи. Но с пятой попытки всё сложилось для Вондроушовой совсем иначе. Маркета уже стала первой несеяной финалисткой Уимблдона в Открытой эре (после 1968 года), а также попала в топ-5 самых низкорейтинговых теннисисток, добиравшихся до решающей стадии королевского ТБШ за всю его историю.

Впереди у знаменитой чешки очередной важный матч в её карьере: с грозной Онс Жабер, которая находится в Лондоне в великолепной форме. Спортсменки уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба поединка оставила за собой именно серебряный призёр токийской Олимпиады. При этом Маркета не могла не поделиться ожиданиями от очередного матча с уже трёхкратной финалисткой мэйджоров. «Мне кажется, мы в чём-то похожи. Мы обе часто используем укороченные, резаные. В этом году уже несколько раз встречались. Должны были снова сыграть в первом круге в Истбурне, но я снялась», – сказала Вондроушова после победы над Свитолиной в полуфинале Уимблдона-2023.

Новое очное сражение однозначно будет совсем иным, а мотивации у спортсменок хоть отбавляй: на кону спортсменок дебютный «Шлем». Для кого-то из девушек победа на Центральном корте в столице Великобритании точно будет самой крупной и самой важной в карьере. Финал Уимблдона-2023 Онс Жабер – Маркета Вондроушова состоится в субботу, 11 июля, и начнётся не ранее 16:00 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».