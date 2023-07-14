Без вариантов. Медведев разгромно проиграл первой ракетке мира в полуфинале Уимблдона

Долгое время Уимблдон оставался одним из наиболее заколдованных соревнований для первой ракетки России Даниила Медведева. За свои предыдущие четыре выступления на английском турнире «Большого шлема» уроженец Москвы ни разу не пробивался дальше четвёртого круга (2021), а в прошлом году Даниила и вовсе не допустили до участия в соревновании наряду с другими представителями России и Беларуси.

Однако в этом году именно в английской столице Даниил прервал затянувшуюся серию неудач на главных турнирах теннисного сезона. Напомним, в начале 2022 года Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где в пятисетовом сражении проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. На последующих четырёх ТБШ 27-летний россиянин ни разу не доходил дальше четвёртого круга.

И вот в Лондоне россиянин наконец-то сначала впервые прорвался в четвертьфинал Уимблдона, а затем и в полуфинал. На стадии 1/4 финала Даниилу пришлось отыгрываться с 1:2 по сетам в поединке с американцем Кристофером Юбэнксом. Победу в четвёртой партии Медведев вырвал только на тай-брейке, после чего на продолжение борьбы в пятом сете представителя США уже откровенно не хватило – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.За выход в первый в карьере финал Уимблдона в пятницу Медведеву предстояло сразиться с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом, карьера которого развивается абсолютно стремительным образом. Ранее соперники дважды пересекались в профессиональном туре, и обе встречи получились довольно примечательными с той точки зрения, что они были сыграны при совершенно разных обстоятельствах.

В 2021 году Даниил разгромил ещё совсем молодого испанца во втором круге Уимблдона, отдав юному сопернику всего семь геймов за три сета – 6:4, 6:1, 6:2. С тех пор 20-летний Алькарас добился поистине грандиозного прогресса. Всего за два года Карлос завоевал 11 титулов, в том числе победив и на US Open – 2022, благодаря чему впервые в жизни поднялся на первую строчку в мировом рейтинге. Любопытно, что перед началом американского мэйджора как раз Медведев и находился на первой позиции в рейтинге.

В этом же году в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже сам Карлос нанёс Даниилу разгромное поражение – 6:3, 6:2. Редко можно увидеть, чтобы россиянин терпел настолько очевидную и безапелляционную неудачу, как в мартовском матче. Но именно такое он потерпел от Алькараса в их предыдущей встрече, не заработав ни одного брейк-пойнта за 71 минуту.

«Это большой вызов для нас. Даниил не фаворит, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы победить первую ракетку мира. Это будет сложно, но мы всё сделаем, чтобы сыграть в финале в воскресенье.

Помню его матч с Алькарасом на Уимблдоне два года назад, но сейчас всё по-другому. Карлос тогда был очень молод, что несопоставимо, это был его дебют на траве. Он не был проблемой для Даниила, но, повторюсь, сейчас всё изменилось. Можно было представить, что Карлос зайдёт далеко: мы уже видели, что он прогрессирует, у него много сильных сторон. Это был только вопрос времени, а ему его понадобилось немного. Сейчас он отличный игрок, и нам будет тяжело.

В прошлый раз, когда они играли, Алькарас надрал ему задницу. Теперь нам нужно играть намного лучше», — делился ожиданиями тренер Медведева Жиль Сервара от противостояния в полуфинале Уимблдона.

В Лондоне 20-летний испанец набирал форму от матча к матчу, постепенно выходя на качественно новый уровень к главным поединкам турнира. Практически идеальный теннис Карлос сумел продемонстрировать в четвертьфинале с датчанином Хольгером Руне – 7:6, 6:4, 6:4. За 2 часа 22 минуты шестой сеяный Уимблдона смог заработать всего один брейк-пойнт. Все остальные геймы на своей подаче Алькарас выиграл без единого глобального затруднения. Столь убедительная игра позволила первой ракетке мира впервые в карьере добраться до полуфинала Уимблдона. В очной встрече Даниилу и Карлосу предстояло сразиться за дебютное попадание в финал английского «Шлема».

Со старта первого сета Алькарас пустил в ход фирменные укороченные, которые раз за разом ставили российского теннисиста в тупик, не давая ему возможности всерьёз зацепиться за чужую подачу. Дважды подряд в начале поединка Даниил на приёме добирался до счёта 30:30, но сделать следующий шаг у него не получалось. При этом на своей подаче Даниил до поры до времени значительных проблем также не испытывал, в результате чего теннисисты в рабочем режиме доиграли до восьмого гейма.

И на этом месте Медведев допустил серьёзный тактический просчёт. При счёте 3:4, 30:30 Даниил решил показать своё мастерство при выполнении укороченного удара, и вышло не очень. Мяч прилетел на середину корта, став невероятно лёгкой добычей для первой ракетки мира. Карлос заработал первый в матче брейк-пойнт и сразу же его реализовал, после чего закрыл сет – 6:3. Неверное принятие решения фактически всего в одном игровом эпизоде сразу же стоило 27-летнему россиянину сета. На таком уровне каждая ошибка может стать роковой.

В начале второй партии Алькарас на какой-то миг утратил концентрацию и допустил двойную ошибку, подарив россиянину первый в матче брейк-пойнт. Однако реальной возможности использовать полученный шанс Карлос сопернику уже не предоставил, тут же сделав эйс, а на геймболе в очередной раз исполнив мёртвый для Даниила укороченный.

Удержав свою подачу, испанец моментально брейканул россиянина. Казалось, что Медведев уже прошёл через самое сложное испытание в гейме, сумев отыграться с двойного брейк-пойнта, но при счёте «ровно» Даниил снова допустил грубый просчёт, не сумев в довольно выигрышной ситуации обвести испанца и выкинув мяч точно на ракетку находящемуся у сетки сопернику. Третий брейк-пойнт в гейме лидер мирового рейтинга уже не упустил, поведя в сете с брейком – 2:1.

Карлос Алькарас Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Примечательно, что свой второй брейк в матче Карлос снова оформил благодаря мощнейшему приёму подачи. В обоих случаях Медведев не сумел обработать мяч после атакующего выстрела испанца. Вообще, на решающих мячах молодой испанец каждый раз показывал поразительное хладнокровие, идеально чувствуя нужный момент для того, чтобы надавить на россиянина.

Поведя с брейком в партии, испанец сменил тактику на подаче и заиграл в классическом травяном стиле serve&volley. Алькарас постоянно вылетал к сетке после отличной подачи и очень быстро забирал один розыгрыш за другим. Даже малейшей возможности вернуться в сет Медведеву уже не представилось. Более того, в девятом гейме уже привычная история с тем, каким именно образом испанец оформляет свои брейки, повторилась вновь. Алькарас опять исполнил атакующий приём, с которым Медведев снова не справился – 6:3.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Могло показаться, что в этот момент российский спортсмен уже практически смирился с тем, что на данный момент испанец ему банально не по зубам. Медведев начал массово допускать откровенно грубейшие ошибки, чередуя двойные с неудачными переводами на линию. И спустя всего несколько минут после начала третьей партии Алькарас уже вёл с подтверждённым брейком – 3:0. При этом добытое преимущество досталось Карлосу ну совсем уж легко.

Такая видимая лёгкость набора очков расслабила даже самого Алькараса, и при счёте 3:1 он провёл свой худший гейм в этом матче и впервые за последние девять (!) сетов проиграл свою подачу, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте. В последний раз Карлос терял подачу ещё в первом сете четвёртого круга с итальянцем Маттео Берреттини (3:6, 6:3, 6:3, 6:3).

Следом состоялся один из самых интересных геймов в матче. Разными способами Медведев сумел отыграть четыре брейк-пойнта, но неудачная игра у сетки снова поставила россиянина на грань потери подачи. На пятом брейк-пойнте Алькарас опять непосредственно с приёма бросился в атаку, и его тактика сработала на все 100% – ещё один брейк и 4:2 в его пользу.

Но это был ещё не конец. В эти минуты Алькарас всё-таки был далеко не так безгрешен, как в двух предыдущих партиях, чем и сумел воспользоваться Медведев. Даниил вновь отыграл потерянную подачу, на какое-то время продолжив сражение в полуфинале. К сожалению, по-настоящему возродить интригу в матче у россиянина так и не вышло.

У Даниила уже абсолютно наотрез отказала подача, и спустя всего пару минут Алькарас опять вырвался вперёд с брейком и новых вольностей больше не допустил – 6:3, 6:3, 6:3. Второй раз подряд испанец одержал над россиянином максимально уверенную победу, за пять последних сетов ни разу так и не позволив Даниилу взять хотя бы больше трёх геймов за партию.

Теперь 16 июля Алькарас впервые в жизни сыграет в финальном поединке на Центральном корте Уимблдона. Там его ждёт новая битва с сербским феноменом Новаком Джоковичем. 36-летний уроженец Белграда в 2023 году продолжает свою феноменальную поступь в английской столице. Джокович выиграл предыдущие четыре английских «Шлема» и рвётся за пятым титулом подряд в английской столице. Если Новак одержит очередную победу в воскресенье, то завоюет 24-й титул за карьеру на ТБШ и продолжит свой крестовый поход за календарным «Большим шлемом».