Неудобный британец. Россиянин проиграл в финале Уимблдона и не стал первой ракеткой мира!

На третьем подряд в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» российские юниоры обеспечили нашему теннису представительство в решающем матче. В Мельбурне и Париже блистательно проявила себя Алина Корнеева. На Открытом чемпионате Австралии – 2023 в финальном поединке уроженка Москвы вырвала победу у своей соотечественницы Мирры Андреевой, а спустя полгода Алина победила ещё и на «Ролан Гаррос» – 2023. В столице Франции в титульном матче Корнеева сломила сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон. На момент обеих побед российской спортсменке не исполнилось и 16 лет.

В Лондоне уже отметившая в июне свой 16-й день рождения Корнеева выступила очень достойно, но до решающей встречи на сей раз всё-таки не добралась. Победная поступь россиянки на юниорских турнирах «Большого шлема» оборвалась на стадии полуфинала Уимблдона, где она в субботу уступила чешке Николе Бартунковой. Зато в финальный раунд сумел пробиться 17-летний Ярослав Дёмин, ранее в этом году выигравший юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

На Уимблдоне Ярослав получил высокий пятый номер посева, и свои наиболее сложные поединки на пути к финалу россиянин провёл в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Сначала на стадии 1/4 финала живущий в Испании и тренирующийся в академии Рафаэля Надаля на Мальорке Дёмин на двух тай-брейках переиграл поляка Томашу Беркету – 7:6, 7:6. А в 1/2 финала Ярослав и вовсе одержал волевую победу над американцем Дарвином Бланшем, сумев отыграться с 0-1 по партиям – 4:6, 6:3, 6:4. Причём в решающем сете Дёмин ликвидировал отставание в брейк.

За первый титул в карьере в одиночном разряде на юниорских ТБШ в финале Уимблдона россиянину в заключительный день английского «Шлема» предстояло сразиться с местным спортсменом Генри Сирлом. 17-летний уроженец Вулверхэмптона проделал на домашнем «Шлеме» очень интересный путь. Три из пяти побед Сирл умудрился одержать с одинаковым счётом – 7:6, 6:3. В том числе именно такую победу Генри одержал и в матче первого круга, когда ему удалось выбить из борьбы первого сеяного боливийца Хуана Карлоса Прадо Анхело.

В воскресной встрече с хозяином местных кортов на кону для Дёмина стояло очень многое. Помимо очень престижного титула в случае победы, Ярослав мог совершить грандиозный скачок в юниорском рейтинге, переместившись с седьмой позиции сразу на первую. Вот только отношения в личных встречах с Сирлом у россиянина совсем не складывались. Пути соперников в этом году уже пересекались на юниорских ТБШ. Всего пять недель назад россиянин и британец сыграли в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда Генри одержал убедительную победу – 6:2, 6:3.

Так что, несмотря на значительную разницу в 20 мест в рейтинге юниоров (7 у Дёмина против 27 у Сирла), называть россиянина однозначным фаворитом финала было бы очень ошибочно. К тому же в этом матче россиянину пришлось бороться не только с соперником, но и с болельщиками, которые активно поддерживали местного теннисиста на втором по величине корте спортивного комплекса.

При счёте 2:1 в первом сете в пользу Дёмина на подаче британца в Лондоне заморосил дождь, в результате чего в матче образовалась пауза. Однако достаточно быстро игра возобновилась. Закрывать крышу не пришлось. Соперники сначала стабильно брали подачи друг друга, хотя при счёте 4:3 на подаче Сирла у россиянина было три брейк-пойнта. Реализовать их не удалось, так как в нужный момент леворукий Сирл включал первую подачу. Видимо, Ярослав расстроился и психологически подсел, сразу проиграв важный гейм на своей подаче. Поймавший игру Сирл следом успешно подал на сет, выиграв первую партию 6:4.

На пойманной позитивной волне британец начал молниеносно развивать промежуточный успех в начале второй партии. Уже в первом гейме Генри совершил брейк «под ноль», после чего он ещё и моментально подтвердил полученное преимущество, легко взяв свою подачу. Положение Ярослава в этой встрече стало совсем незавидным, и для возвращения в игру ему необходимо было совершать обратный брейк. К сожалению, с этой задачей Дёмин справиться не сумел. Сирл удержал все свои подачи и завоевал трофей на домашнем «Шлеме» – 6:4, 6:4.

Ярослав провёл лучший в карьере турнир «Большого шлема» по юниорам, но обыграть неудобного соперника в главном матче соревнования так и не смог. Тем не менее невозможно не похвалить 17-летнего теннисиста за продемонстрированную игру на английском турнире. Дёмин стал первым россиянином, пробившимся в финал юниорского Уимблдона за последние 14 лет. В 2009 году Андрей Кузнецов дошёл до решающего поединка и завоевал титул в столице Англии. Теперь Ярослав остановился в финале.