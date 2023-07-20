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Турниры ATP и WTA в Бостаде, Будапеште, Палермо: как сыграли Андрей Рублёв и Дарья Касаткина, когда матч со Зверевым

Сразу три российских дерби за день! Рублёв выиграл и попал на Зверева
Александр Насонов
Турниры ATP и WTA в Бостаде: как играют россияне
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У Андрея лишь одна победа в шести матчах с Александром — надо поправлять статистику.

На этой неделе проходят сразу несколько турниров ATP и WTA с участием российских теннисистов. На четверг, 20 июля, было запланировано сразу семь матчей, в которых на корт выходили наши соотечественники. Причём в трёх случаях это были российские дерби: Павел КотовАндрей Рублёв, Мария ТимофееваДиана Шнайдер и Дарья Касаткина — Татьяна Прозорова. Но обо всём по порядку.

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В Бостаде (Швеция) состоялись матчи второго круга. В одной из игр встретились россиянин Александр Шевченко, занимающий 96-е место в рейтинге ATP, и четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. В первом раунде Рууд, посеянный под первым номером, отдыхал, а Шевченко в двух сетах расправился с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло (6:3, 6:3).

Однако пройти норвежца ему не удалось. Каспер быстро повёл 3:0 с брейком, в середине первого сета россиянин упустил двойной брейк-пойнт, а закончилась партия ещё вторым брейком от фаворита — 6:2. Второй сет Шевченко начал с брейка, но вскоре Рууд восстановил равновесие — 2:2. В восьмом гейме Каспер упустил двойной брейк-пойнт, а вот в 10-м идеально отработал на приёме — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут.

Бостад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Александр Шевченко
96
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

Также на турнире состоялось российское дерби Павел Котов (Q) — Андрей Рублёв (2). Котов в первом круге разгромил итальянца Марко Чеккинато (6:1, 6:2), а Рублёв отдыхал. Павел сделал брейк в первом гейме, а затем спас три брейк-пойнта и повёл 2:0. Но затем сказался более высокий класс Андрея, который выиграл пять геймов подряд. В восьмом гейме у Рублёва сорвался тройной сетбол на приёме (плюс ещё один), однако затем он под ноль подал на сет — 6:3.

А вот вторая партия получилась неожиданно упорной. В шестом гейме Котов сделал брейк под ноль и повёл 4:2. Рублёв смог отыграть брейк при счёте 3:5, то есть тогда, когда уже некуда было отступать. В итоге сет перетёк в тай-брейк, где Андрей действовал увереннее оппонента — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 33 минуты.

Бостад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Павел Котов
89
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В четвертьфинале Рублёв сыграет с немцем Александром Зверевым (5), который во втором раунде одержал разгромную победу над бразильцем Тьяго Монтейро — 6:1, 6:0. Этот матч состоится в пятницу, 21 июля. До этого Рублёв и Зверев шесть раз играли друг с другом, и в пяти случаях сильнее оказывался Александр; правда, единственный матч в 2023-м, полуфинал Дубая в феврале, остался за Андреем.

ATP-250. Бостад-2023. Турнирная сетка

А вот в Будапеште в четвертьфинал прошли сразу две россиянки. Сперва Мария Тимофеева (LL) в российском дерби всего за 58 минут неожиданно разгромила Диану Шнайдер (6:1, 6:1) — ту самую Шнайдер, которая в первом раунде в двух сетах расправилась с первой сеяной американкой Бернардой Перой. Особенно подавляющим преимущество Тимофеевой было во втором сете, где Шнайдер взяла лишь считаное количество розыгрышей.

Будапешт. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 13:40 МСК
Диана Шнайдер
110
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Не менее убедительной оказалась победа Элины Аванесян (6) над представительницей Венгрии Анной Бондарь. Аванесян смогла повесить «баранку» сопернице — 6:3, 6:0. Начался матч с 2:0 в пользу Бондарь, но потом Элину было не остановить. Второй сет занял всего 34 минуты, а вся игра — 1 час 17 минут.

Будапешт. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 14:55 МСК
Анна Бондарь
144
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Элина Аванесян
69
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Тимофеева в четвертьфинале сыграет с квалифаером из Словении Каей Юван, а Аванесян — с девятой сеяной Надией Подороской из Аргентины.

WTA-250. Будапешт-2023. Турнирная сетка

Наконец, на женском турнире в Палермо также проходили матчи второго круга. 353-я ракетка мира Софья Лансере встречалась с египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф, занимающей 38-е место в рейтинге WTA.

WTA-250. Палермо-2023. Турнирная сетка

Шериф считалась очевидным фаворитом, и 22-летняя россиянка не смогла одержать верх. В первом сете Лансере дважды отдала свою подачу и уступила 3:6. Во второй партии Софья смогла взять чужую подачу, после того как проиграла свой гейм, но второй брейк в исполнении соперницы поставил точку в матче — 6:3, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Палермо. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 19:45 МСК
Софья Лансере
353
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
38
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф

Все эти турниры завершатся в воскресенье, 23 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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