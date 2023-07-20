У Андрея лишь одна победа в шести матчах с Александром — надо поправлять статистику.

Сразу три российских дерби за день! Рублёв выиграл и попал на Зверева

На этой неделе проходят сразу несколько турниров ATP и WTA с участием российских теннисистов. На четверг, 20 июля, было запланировано сразу семь матчей, в которых на корт выходили наши соотечественники. Причём в трёх случаях это были российские дерби: Павел Котов — Андрей Рублёв, Мария Тимофеева — Диана Шнайдер и Дарья Касаткина — Татьяна Прозорова. Но обо всём по порядку.

В Бостаде (Швеция) состоялись матчи второго круга. В одной из игр встретились россиянин Александр Шевченко, занимающий 96-е место в рейтинге ATP, и четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. В первом раунде Рууд, посеянный под первым номером, отдыхал, а Шевченко в двух сетах расправился с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло (6:3, 6:3).

Однако пройти норвежца ему не удалось. Каспер быстро повёл 3:0 с брейком, в середине первого сета россиянин упустил двойной брейк-пойнт, а закончилась партия ещё вторым брейком от фаворита — 6:2. Второй сет Шевченко начал с брейка, но вскоре Рууд восстановил равновесие — 2:2. В восьмом гейме Каспер упустил двойной брейк-пойнт, а вот в 10-м идеально отработал на приёме — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут.

Также на турнире состоялось российское дерби Павел Котов (Q) — Андрей Рублёв (2). Котов в первом круге разгромил итальянца Марко Чеккинато (6:1, 6:2), а Рублёв отдыхал. Павел сделал брейк в первом гейме, а затем спас три брейк-пойнта и повёл 2:0. Но затем сказался более высокий класс Андрея, который выиграл пять геймов подряд. В восьмом гейме у Рублёва сорвался тройной сетбол на приёме (плюс ещё один), однако затем он под ноль подал на сет — 6:3.

А вот вторая партия получилась неожиданно упорной. В шестом гейме Котов сделал брейк под ноль и повёл 4:2. Рублёв смог отыграть брейк при счёте 3:5, то есть тогда, когда уже некуда было отступать. В итоге сет перетёк в тай-брейк, где Андрей действовал увереннее оппонента — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 33 минуты.

В четвертьфинале Рублёв сыграет с немцем Александром Зверевым (5), который во втором раунде одержал разгромную победу над бразильцем Тьяго Монтейро — 6:1, 6:0. Этот матч состоится в пятницу, 21 июля. До этого Рублёв и Зверев шесть раз играли друг с другом, и в пяти случаях сильнее оказывался Александр; правда, единственный матч в 2023-м, полуфинал Дубая в феврале, остался за Андреем.

А вот в Будапеште в четвертьфинал прошли сразу две россиянки. Сперва Мария Тимофеева (LL) в российском дерби всего за 58 минут неожиданно разгромила Диану Шнайдер (6:1, 6:1) — ту самую Шнайдер, которая в первом раунде в двух сетах расправилась с первой сеяной американкой Бернардой Перой. Особенно подавляющим преимущество Тимофеевой было во втором сете, где Шнайдер взяла лишь считаное количество розыгрышей.

Не менее убедительной оказалась победа Элины Аванесян (6) над представительницей Венгрии Анной Бондарь. Аванесян смогла повесить «баранку» сопернице — 6:3, 6:0. Начался матч с 2:0 в пользу Бондарь, но потом Элину было не остановить. Второй сет занял всего 34 минуты, а вся игра — 1 час 17 минут.

Тимофеева в четвертьфинале сыграет с квалифаером из Словении Каей Юван, а Аванесян — с девятой сеяной Надией Подороской из Аргентины.

Наконец, на женском турнире в Палермо также проходили матчи второго круга. 353-я ракетка мира Софья Лансере встречалась с египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф, занимающей 38-е место в рейтинге WTA.

Шериф считалась очевидным фаворитом, и 22-летняя россиянка не смогла одержать верх. В первом сете Лансере дважды отдала свою подачу и уступила 3:6. Во второй партии Софья смогла взять чужую подачу, после того как проиграла свой гейм, но второй брейк в исполнении соперницы поставил точку в матче — 6:3, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Все эти турниры завершатся в воскресенье, 23 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».