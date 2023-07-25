Вот так старт! Шнайдер уверенно прошла в 1/4 финала Гамбурга, не оставив шансов сопернице

На последней неделе июля проходят несколько турниров ATP и WTA с участием российских теннисистов. На вторник, 25 июля, было запланировано три матча, в которых на корт должны были выйти наши соотечественники. Россиянки свои поединки сегодня проводили только на соревнованиях в Гамбурге. Женский турнир в этом немецком городе проводился с 1982 по 2002 год, а затем опять появился в туре в 2021 году. Действующей чемпионкой является американка Бернарда Пера.

Первой из отечественных теннисисток на корт в Гамбурге вышла именно Мария Тимофеева. 19-летняя россиянка в минувшие выходные ошеломила теннисный мир, выиграв свой дебютный же турнир WTA в Будапеште в статусе лаки-лузера (примечательно, что третий лаки-лузер в истории женского тура, взявший титул). В последний раз чемпионкой на своём первом соревновании становилась румынская теннисистка Александра Дулгеру, которая в 2009 году выиграла турнир в Варшаве. Поэтому успех Марии уже можно назвать уникальным. За него талантливая россиянка получила специальное приглашение в Гамбург. В преддверии нового старта у фанатов возникал резонный вопрос: что покажет Тимофеева в своём первом матче после триумфа и продлится ли её победная серия?

Стоит отметить, что свой первый титул Мария отпраздновала в довольно скромной обстановке. Вот как спортсменка прокомментировала празднование победы. «Празднование получилось сумбурным, если честно, потому что матч закончили достаточно поздно – пока награждение, доехали до отеля, и уже почти 10 вечера. В итоге скромно посидели в ресторане с тренером и моей мамой. И уже в 6:30 утра выехали в аэропорт, чтобы лететь в Гамбург. Поэтому не особо успела насладиться победой», – сказала Тимофеева в интервью «Чемпионату».

При этом новая российская звезда в женском теннисе заявила, что кумиров в данный момент у неё нет, однако ей импонирует игра Арины Соболенко. «Кумиров на данный момент в женском теннисе у меня нет, но мне нравится, как играет Арина Соболенко. Всегда очень интересно наблюдать за ней. Очень хотела бы сыграть и попробовать свои силы против неё. А так слежу за турнирами в целом, много наших теннисисток сейчас показывают отличные результаты почти на каждой турнирной неделе, и это здорово!» – добавила Тимофеева.

Марии достался не самый простой соперник по первому кругу турнира в Гамбурге. Им стала опытная голландка Аранча Рус, которой на данный момент 32 года. Обе соперницы до сегодняшнего дня ни разу не пересекались на корте, а следовательно, это было их дебютное очное сражение.

Отчётный матч начался с того, что обе девушки уверенно брали свои подачи до счёта 3:2 в пользу представительницы Нидерландов. Однако первой традицию нарушила именно россиянка, позволив сопернице сделать брейк в шестом гейме стартовой партии. Тимофеева заметно нервничала, и это не позволяло ей продемонстрировать всё то, на что действительно способна 19-летняя спортсменка. Мария отпустила нить игры в середине и концовке сета, чем воспользовалась Рус и забрала оставшиеся два гейма в нём. 6:2 – именно с такими цифрами Аранча выиграла первую партию.

Второй сет проходил изначально по схожему сценарию. Обе соперницы брали свои подачи, дойдя в итоге до счёта 4:4. При этом каждая из теннисисток могла сделать брейк (шансы сделать у представительниц слабого пола это были практически в каждом гейме). Однако решающим стал именно девятый гейм партии. Со второй попытки Тимофеева взяла чужую подачу, затем забрала свою, а вместе с ней и сет – 6:4.

Мария Тимофеева Фото: EPA/ТАСС

А вот третий сет юная российская звёздочка откровенно провалила. Если на старте партии Тимофеева героически спасла свою подачу, отыграв сразу шесть брейк-пойнтов, то на большее Марию не хватило. Затем 19-летняя теннисистка отдала сразу пять геймов подряд, что и вылилось в её итоговое поражение от Рус со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

Следом за Тимофеевой и её сегодняшней обидчицей на корте M4 появилась ещё одна россиянка – Диана Шнайдер. 19-летняя уроженка Жигулёвска также является одной из главных надежд отечественного тенниса. Профессиональная карьера этой спортсменки полноценно началась в мае 2023 года, когда она отправилась прямо с чемпионата NCAA во Флориде на «Ролан Гаррос». Цели на оставшуюся часть сезона представительница России ставит очень серьёзные: Диана намерена закончить год в топ-50.

Жеребьёвка соревнований в Гамбурге определила в соперницы юной россиянке Юлию Грабер. Соперницы встречались на уровне WTA впервые, однако в прошлом году уже пересекались на корте. Тогда на небольшом «25-тысячнике» в Турции победу в двух сетах праздновала именно Шнайдер. Сегодняшнее противостояние также сложилось для Дианы успешно. В первом сете она смогла сделать камбэк, уйдя со счёта 0:2, сначала выровняв положение в партии, а затем и вовсе взять её. Определяющее значение в сете сыграл его десятый гейм, в котором 101-я ракетка мира смогла всё-таки реализовать свой третий шанс и оставить партию за собой – 6:4.

Во втором сете победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде среди юниоров сделала ранний брейк, который позволил Шнайдер чувствовать себя на корте более раскованно. Затем соперницы брали геймы на своей подаче. Казалось, что эта традиция не изменится до конца матча. Однако Диана немного потрепала нервы своим фанатам, позволив добраться Грабер сразу до трёх брейк-пойнтов в седьмом гейме второго сета. Но всё же россиянка собралась, не позволила отдать чужую подачу оппонентке, сделав в итоге заключительный брейк. 6:4, 6:2 – с таким счётом Шнайдер закрыла этот поединок.

За выход в полуфинал немецких соревнований талантливая россиянка сыграет с прошлогодней чемпионкой турнира Бернардой Перой (США).