«Хотела бы сыграть против Соболенко». 19-летняя теннисистка из России уже творит сенсации

На теннисном небосклоне загорелась новая звёздочка из России. 19-летняя Мария Тимофеева впервые пробилась в основную сетку турнира WTA, причём с большим трудом – проиграла в квалификации, но всё же получила статус лаки-лузера и пошла громить одну опытную соперницу за другой. В итоге на дебютном для себя соревновании в Будапеште Тимофеева с ходу завоевала титул! В итоге россиянка заработала 292 очка и взлетела разом с 246-го места на 117 позиций вверх. Теперь Мария стала 129-й ракеткой мира, а значит, попадание в основу турнира ТБШ по рейтингу уже совсем близко. Кстати, благодаря победе в Будапеште россиянка получила специальное приглашение (SE) в основу Гамбурга, поскольку не успевала сыграть там в квалификации. О том, как себя ощущает в статусе победительницы турнира WTA, Мария Тимофеева рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату»!

— Мария, примите наши поздравления. Кстати, как отпраздновали победу в Будапеште?

— Празднование получилось сумбурным, если честно, потому что матч закончили достаточно поздно – пока награждение, доехали до отеля, и уже почти 10 вечера. В итоге скромно посидели в ресторане с тренером и моей мамой. И уже в 6:30 утра выехали в аэропорт, чтобы лететь в Гамбург. Поэтому не особо успела насладиться победой.

Мария Тимофеева Фото: Robert Prange/Getty Images

— Четыре из пяти ваших матчей в основе турнира в Будапеште получились трёхсетовыми, и во всех вы добились победы. Откуда такая стойкость?

— Даже не знаю, с чем связаны трёхсетовики: где-то долго входила в матч, а где-то потеряла внимание по ходу игры, но в любом случае довольна, что в третьем сете удавалось всё наладить и матч оставался за мной. В целом каждая победа по-своему для меня ценна и особенна, но, наверное, выделю полуфинальный матч с Надией Подороской, так как перед началом меня беспокоила нога и не было никаких ожиданий на этот матч, но в итоге после трёх часов равной игры удалось добиться победы. До сих пор не знаю, как выдержала.

— Чувствовалось, что вы набрали уверенность и играли на кураже. Вам порой не казалось, что вы спите и что эта победа похожа на сказку?

— По поводу сказки и то, что всё как будто во сне – правда. Я и сейчас не до конца осознаю, что произошло. Пока в моей жизни особо ничего не поменялось – кроме рейтинга – но с новым рейтингом я не заявлялась ещё ни на один турнир, поэтому мне только предстоит прочувствовать какие-то положительные изменения. Наверное, уверенности прибавила моя игра на этой неделе, мы с командой очень довольны теннисом, который я показывала, и увидели, что могу играть и обыгрывать игроков из топ-100 и немного выше.

— Как чемпионка Будапешта вы получили € 29 760. Эти призовые как-то изменят вашу жизнь?

— Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят моё имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис – дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить.

— Каково вам будет после турниров WTA возвращаться назад на ITF?

— Вообще, после сервиса и организации WTA-турниров не особо хочется возвращаться в ITF-тур, но время покажет. Буду делать всё возможное, чтобы играть на более высоком уровне. Но на тех же 80к или 100к тоже хорошие очки и призовые, поэтому посмотрим.

— Есть ли у вас кумиры в теннисе?

— Кумиров на данный момент в женском теннисе у меня нет, но мне нравится, как играет Арина Соболенко. Всегда очень интересно наблюдать за ней. Очень хотела бы сыграть и попробовать свои силы против неё. А так слежу за турнирами в целом, много наших теннисисток сейчас показывают отличные результаты почти на каждой турнирной неделе, и это здорово!

— Учитесь ли вы сейчас в каком-то университете? Где-то получаете образование?

— Школу я окончила в 2021 году и на данный момент не привязана к учебным заведениям, так что я полностью сфокусирована на карьере.