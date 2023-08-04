Оголилась выше нормы. Румынка поразила облегающим нарядом на турнире в Вашингтоне в 2022-м

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп переживает непростой период в карьере. Осенью 2022 года румынскую теннисистку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы на роксадустат, которую она сдала во время US Open.

В конце июня 2023 года состоялись первые слушания по делу Халеп. Ожидалось, что ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе) вынесет вердикт в течение двух недель, но процесс затягивается. Симона числится в заявочном листе US Open — 2023. Халеп интенсивно тренируется, хотя её возвращение в тур на ближайшем мэйджоре с каждым днём становится всё более маловероятным.

Последний раз зрители видели Халеп на корте во время серии турниров в США летом 2022-го. В плане результата лучшим для Симоны получился «Мастерс» в Торонто, который она выиграла. А перед этим румынка участвовала в турнире Citi Open в Вашингтоне. Халеп вылетела во втором раунде, но запомнилась зрителям своим ярким нарядом.

Симона Халеп в первом раунде турнира в Вашингтоне обыграла испанку Кристину Бушкэ (6:3, 7:5). Ожидаемый результат, который не вызвал широкого резонанса. Зато все обсуждали эффектный облегающий наряд Халеп, к которому было приковано пристальное внимание фанатов во время матча.

Симона Халеп на турнире в Вашингтоне в 2022-м Фото: Rob Carr/Getty Images

Румынка вышла на корт в фиолетовом кроп-топе от Nike. Это укороченная разновидность классического топа, позволяющая оголить живот и продемонстрировать талию. Кроме того, Халеп надела достаточно короткую юбку.

Халеп обычно выбирает консервативные наряды на корте, но в Вашингтоне была сильная жара, и пришлось экспериментировать с образом. Симона не ожидала, что её образ станут активно обсуждать журналисты и болельщики.

«Обожаю наряд Халеп», — написал в соцсети один из самых авторитетных теннисных обозревателей, репостнув запись выхода Симоны на корт с официального аккаунта Citi Open.

«Симона всегда хороша!», «Халеп выиграет турнир в этом наряде», «Так круто! Она отлично выглядит!», «Как же это свежо после череды ужасно безвкусных нарядов последних пяти или около того лет», «Обожаю Симону Халеп», «Этот наряд очень похож на тот, который ей делал adidas в 2015 году», «Симона, ты выглядишь просто отлично», «Великолепно, камера во время турнира будет фиксироваться только на Халеп», — соглашались с ним болельщики.

Теннисистка положительно восприняла похвалу в свой адрес.

«У меня был этот комплект одежды, решила играть в нём. Я не большой поклонник подобного рода вещей, но в этом кроп-топе чувствовала себя хорошо. Массовое обсуждение моего наряда? Меня это не беспокоит, так что всё нормально. Я очень рада, что выиграла этот матч и могу сыграть ещё раз в Вашингтоне», — заявила Халеп.

Симона Халеп в облегающем наряде произвела фурор в Вашингтоне Фото: Rob Carr/Getty Images

До этого Халеп в последний раз играла в столице США в 2017 году, когда вышла в четвертьфинал. Тогда она одевалась не столь эпатажно. К сожалению, надежды фанатов подольше наблюдать за её эффектным образом в 2022-м не оправдались.

Халеп вылетела уже во втором раунде, уступив 71-й ракетке мира россиянке Анне Калинской. Симона снялась при счёте 7:5, 2:0 в пользу Калинской. Официальной причиной отказа называется болезнь. В первом сете Калинская лидировала 4:0, но Халеп сравняла счёт. Подавая при счёте 5:5, румынка вела 40:0, но в итоге проиграла гейм. Организовать ещё один камбэк во втором сете, но с более удачным для себя исходом у Симоны просто не хватило сил.

В Вашингтоне Халеп играла без своего тренера Патрика Муратоглу, который присоединился к ней только на «Мастерсе» в Торонто. Возможно, именно его отсутствие сказалось на неоптимальной подготовке Халеп в матче с Калинской.

«Я на связи с Патриком нон-стоп, так что он вроде как здесь, только не здесь. Мы много говорили о том, что я должна делать. Здесь я не чувствовала себя одинокой, несмотря на его отсутствие. Сейчас я работаю с тем, кто действительно верит в меня. Патрик Муратоглу даёт мне больше уверенности в том, что я могу сделать», — сказала Халеп.

Симона Халеп и Патрик Муратоглу Фото: Julian Finney/Getty Images

Муратоглу на следующей неделе приехал в Канаду. Халеп моментально улучшила результат, обыграв в финале «Мастерса» в Торонто бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (6:3, 2:6, 6:3). Румынка взяла девятый титул WTA-1000 в карьере и 24-й в целом на уровне тура. Это был её крупнейший титул с турнира в Риме-2020. Она вернулась в топ-10 рейтинга, откуда выпала в августе 2021-го, впервые за семь лет, — поднялась с 15-го места на шестое.

Халеп получила $ 439,7 тыс. за победу в Торонто и преодолела отметку в $ 40 млн призовых за карьеру. До неё в теннисе её покорили только семь человек — Винус Уильямс ($ 42,3 млн), Пит Сампрас ($ 43,3 млн), Энди Маррей ($ 62,9 млн), Серена Уильямс ($ 94,6 млн), Роджер Федерер ($ 130,5 млн), Рафаэль Надаль ($ 131,3 млн) и Новак Джокович ($ 159 млн).

Затем у Симоны началась чёрная полоса. Халеп из-за травмы правого бедра снялась с турнира в Цинциннати перед матчем второго круга с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первом раунде US Open румынка сенсационно уступила 20-летней украинке Дарье Снигур (2:6, 6:0, 4:6). Через несколько дней она объявила о разводе с македонским миллиардером Тони Юруцем, с которым сыграла гражданскую свадьбу в сентябре 2021-го и планировала обвенчаться в ноябре 2022-го. В отношениях наступили проблемы из-за того, что Халеп постоянно путешествовала по миру для участия в турнирах.

Вскоре после расставания с Юруцем теннисистка сделала ринопластику из-за проблем с заложенностью носа и 15 сентября досрочно завершила сезон. А 21 октября 2022 года появилась новость о том, что у Халеп нашли допинг на US Open. Как упоминалось выше, вердикт по этому делу до сих пор не оглашён. Это плохо, с какой стороны ни посмотри. Если Халеп действительно серьёзно провинилась, то лучше побыстрее вынести ей надлежащее наказание и внести ясность по поводу карьерных перспектив. Если нет – Симона должна как можно скорее вернуться на корт. Вряд ли 31-летняя Халеп снова будет претендовать на титулы крупных турниров, но пока простой в выступлениях румынки не настолько большой, чтобы окончательно списывать её со счетов как профессиональную теннисистку.