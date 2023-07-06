Почти полное обнажение. Американка в откровенном наряде изумила публику на Уимблдоне-1979

Линда Сигел не справилась с давлением и ушла из тенниса вскоре после инцидента в Лондоне.

Американка Линда Сигел – теннисистка, у которой была недолгая, но запоминающаяся карьера. На Уимблдоне-1979 Сигел поразила зрителей своим откровенным нарядом.

18-летняя девушка вышла на корт без бюстгальтера в платье с глубочайшим вырезом. «Перформанс» Линды хорошо помнят даже спустя более чем 40 лет, он входит в различные рейтинги самых скандальных моментов в истории Уимблдона.

Во второй половине 1970-х Линда Сигел подавала большие надежды в теннисе. Уроженка Калифорнии стала чемпионкой юниорского US Open в 1978 году, после чего перешла на взрослый уровень. В ноябре она добралась до финала Открытого чемпионата Южной Африки, а в следующем сезоне дебютировала на турнирах «Большого шлема». Линда вылетела в первом раунде «Ролан Гаррос» — 1979, уступив соотечественнице Леле Форуд. А далее был тот самый Уимблдон.

Во втором раунде травяного мэйджора Сигел проиграла легендарной Билли Джин Кинг — 1:6, 3:6. Результат вообще никого не волновал. Все обсуждали только эпатажный наряд Линды Сигел. 18-летняя теннисистка оголилась почти полностью. Спина была открытой, на девушке не было бюстгальтера. Платье с глубоким вырезом и синей окантовкой не спасало ситуацию. Во время движения зрители не отводили глаз от пышных форм девушки, несколько раз интимные части тела в буквальном смысле выпадали из одежды.

Линда Сигел на Уимблдоне-1979 Фото: PA Images/Getty Images

Сигел понимала, что перестаралась с выбором наряда. Во время каждой паузы Линда поправляла одежду и спасала ситуацию, как могла.

«Я постоянно вешала полотенце на шею, чтобы убедиться, что ничего не произошло. Но когда возвращалась на корт, всё просто шло не так, как надо», — заявила Сигел.

Билли Джин Кинг, которая сейчас выступает против любых проявлений сексизма, в 1979 году придерживалась более свободных взглядов. Она восприняла ситуацию с юмором.

«Отличное платье. Если Линде оно нравится, то и здорово. Зрителям явно понравилось. Если тебя одарила природа, почему это не показать», — высказалась Кинг о наряде своей соперницы.

Билли Джин Кинг на Уимблдоне-1979 Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

За матчем Сигел – Кинг на трибунах наблюдали 2000 зрителей. В то время не было соцсетей и развитых интернет-технологий, но активно работали различные таблоиды со своими фотографами. Информация дошла до широкой аудитории не сразу, однако довольно быстро. На следующий день снимки Линды Сигел оказались на первых полосах множества британских и американских газет, тираж некоторых пришлось увеличивать на пятизначное количество экземпляров из-за небывалого ажиотажа. Вот что о ней писали.

Daily Telegraph: «Теннис на корте не был впечатляющим, но мисс Сигел сумела привлечь к себе внимание. Она так и не смогла понять, как сделать так, чтобы с неё не спадала одежда».

Daily Mirror: «Гейм, сет… аут. 18-летняя калифорнийка, одетая в дерзкий наряд с глубоким декольте, устроила потрясающий перформанс. Зрители смотрели только на одну сторону корта. Платье Линды Сигел — без лифчика, с голой спиной — не выдерживало нагрузки на корте. Линда призналась, что была безрассудной и явно просчиталась с выбором наряда».

Washington Post: «Уимблдон не забудет Линду Сигел. Турнир не видел такого ажиотажа со времён знаменитых кружевных трусиков Гасси Моран в 1949 году».

Линда Сигел вылетела с турнира одиночниц, но СМИ о ней забывать не собирались. После матча журналисты собрались у её отеля, требуя повторного «представления». Фотографы попросили Линду позировать топлесс. Сигел отказалась, но они не отставали и пытались её уговорить хотя бы на фотосессию в купальнике. Опять же, согласия не получили.

На Уимблдоне Линде ещё оставалось провести как минимум один матч в парном разряде, так что изолироваться от медиа она не могла.

Линда Сигел отбивалась от журналистов после инцидента на Уимблдоне-1979 Фото: PA Images/Getty Images

«Организаторы должны перенести парные матчи Сигел на Центральный корт. Вы можете себе представить, какой будет ажиотаж?» — требовали в Associated Press.

Тем не менее журналистов ждало разочарование. Сигел сыграла на обычном корте, была одета в простой закрытый костюм и, в придачу ко всему, уступила в паре с соотечественницей Даной Гилберт британке Сьюзен Баркер и американке Энн Киёмуре — 4:6, 2:6.

Сигел спешно покинула Лондон, наконец-то получив возможность уединиться. Линда выступила на US Open – 1979, вылетев в первом раунде. Но она всё равно завершила год в топ-60 мирового рейтинга. Казалось, молодая теннисистка продолжит прогрессировать, однако в начале сезона-1980 Линда неожиданно завершила выступления в женском туре.

Причины резкого завершения карьеры? Линда совмещала игру в теннис с учёбой в университете. Приоритет всегда отдавала образованию. Кроме того, американка признавалась, что сочла инцидент на Уимблдоне настолько неловким, что решила уйти из спорта. Сигел получила степень бакалавра психологии в Калифорнийском университете, после чего переехала на восточное побережье США и устроилась на работу в одну из частных клиник.

Сейчас Линде Сигел 62 года. Известно, что в 1985 году она вышла замуж за Филиппа Гаммона. С тех пор ведёт непубличный образ жизни. Об инциденте на Уимблдоне-1979 предпочитает не вспоминать, интервью СМИ не даёт. Сигел кардинально отличается от своей соотечественницы Энн Уайт, которая эпатировала публику своим нарядом на Уимблдоне-1985 и гордится этим.