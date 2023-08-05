3 топ-матча субботы в теннисе: Самсонова стремится в финал Вашингтона

За чем следить 5 августа на кортах мира.

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 14:00*: Себастьян Баэс (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия, WC), Вашингтон, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Тим завоевать титул после долгой паузы?

Похоже, бывшая третья ракетка мира и чемпион US Open — 2020 Доминик Тим постепенно выходит из кризиса. На домашнем турнире в Кицбюэле Принц грунта, как его когда-то называли, добрался до первого финала за последние три года. Сумеет ли австриец справиться с непростым соперником — аргентинцем Себастьяном Баэсом, которому до этого проиграл в четвертьфинале Бостада-2022 — и завоевать столь долгожданный титул после долгой паузы?

Доминик Тим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 21:00*: Джессика Пегула (США, 1) — Мария Саккари (Греция, 4), Вашингтон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Пегула в домашний финал?

Первый номер посева турнира в Вашингтоне Джессика Пегула из США на всех парах мчится к финалу этого домашнего соревнования. В полуфинале ей в соперницы досталась хорошо знакомая Мария Саккари из Греции. Это будет уже восьмая встреча теннисисток в рамках основных сеток WTA, и счёт пока 4-3 в пользу гречанки, но единственная встреча в этом сезоне — в полуфинале Дохи — осталась как раз за Пегулой.

Джессика Пегула Фото: Rob Carr/Getty Images

🎾 22:30*: Кори Гауфф (США, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 8), Вашингтон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова впервые обыграть Гауфф?

Людмила Самсонова успешно продвигается по сетке «пятисотника» в Вашингтоне, где она является действующей чемпионкой. На пути к полуфиналу 24-летняя россиянка в двух сетах разобралась с американкой Даниэль Коллинз, румынкой Сораной Кырстей и украинкой Мартой Костюк. Теперь Людмиле предстоит впервые помериться силами с сеяной соперницей — Кори Гауфф из США (3). Девушки до этого встречались дважды, и в обоих случаях верх одерживала Гауфф — в квалификации Линца-2019 и в Чарльстоне-2021. Кстати, после первой победы в Австрии 15-летняя Кори пробилась в основу турнира в статусе лаки-лузера и завоевала тогда свой первый титул WTA. Сумеет ли Самсонова размочить счёт личных встреч и продолжить путь по защите титула?