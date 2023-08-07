Озорница. Итальянка в откровенном наряде произвела фурор на турнире в Монреале в 2021-м

51-я ракетка мира итальянка Камила Джорджи прошла квалификацию «Мастерса» в Монреале, обыграв в финальном раунде американку Эшлин Крюгер (6:3, 4:6, 6:3). Организаторы не дали Джорджи уайлд-кард, хотя она вполне заслуживала начать выступление на турнире с основной сетки.

В 2021 году Джорджи сенсационно выиграла титул в Монреале. Да, формально её нельзя назвать действующей чемпионкой канадского «Мастерса», поскольку в прошлом году она вылетела в третьем раунде, когда матчи женского одиночного разряда проводились в Торонто. Но в каком-то смысле Камила защищает титул в Монреале. На кортах этого города она играет уверенно, действующая серия побед составляет восемь матчей.

В 1/32 финала Джорджи ждёт встреча с №44 канадкой Бьянкой Андрееску. Пройти данную соперницу вполне реально, но дальше по сетке у Камилы восьмая ракетка мира двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова, а затем, в случае успеха, ещё более грозные оппонентки.

Камила Джорджи прошла квалификацию «Мастерса» в Монреале в 2023-м Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Время покажет, как далеко итальянка зайдёт в Монреале в этом году. В 2021-м в Камилу тоже никто не верил, но она раз за разом выбивала фавориток (включая вышеупомянутую Квитову) и в итоге завоевала пока что крупнейший титул в своей карьере. Традиционно Джорджи радовала зрителей откровенными нарядами, в каждом из матчей представая в новом образе. Вспоминаем, как это было.

Джорджи тогда приехала на «Мастерс» в Монреале в качестве 71-й ракетки мира. Начала турнир с основной сетки без прохождения квалификации, хотя в этом году её рейтинг выше, а отбор пришлось играть.

В первом раунде Камиле досталась девятая сеяная бельгийка Элисе Мертенс. Джорджи обыграла её со счётом 6:3, 7:5. Результат удивил, но для женского тенниса вылет топ-игроков от явных андердогов не является чем-то фантастическим. Джорджи вышла на корт в платье нейтральных тонов, однако традиционно оно высоко задиралось на ветру и во время активных движений.

Камила Джорджи в матче с Элисе Мертенс в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Во втором раунде Монреаля Джорджи легко разобралась с 38-й ракеткой мира аргентинкой Надией Подороской (6:2, 6:4). Камила предстала в новом наряде. Он в целом напоминал первый, только был выполнен в более тёмных пятнистых тонах. Зрителей всегда привлекал внешний вид Джорджи на корте. На этот раз только телевизионную аудиторию, поскольку в 2021-м «Мастерс» проводился в «пузыре» при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Многим казалось, что путь Джорджи на турнире закончится в третьем круге, где ей довелось противостоять седьмой сеяной Петре Квитовой. Однако снова итальянка преподнесла сенсацию – победа со счётом 6:4, 6:4. Камила выбрала на эту игру платье с жёлтым оттенком, как всегда короткое.

Камила Джорджи в матче с Петрой Квитовой в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В четвертьфинале под раздачу Камилы попала подающая большие надежды 17-летняя американка Кори Гауфф (6:4, 7:6), которую тогда всерьёз называли наследницей 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

29-летняя Джорджи впервые в карьере добралась до полуфинала на турнире уровня WTA-1000. Итальянка не проиграла ни сета, хотя все её соперницы стояли выше в рейтинге, а две из них были теннисистками топ-20. Наряд на матче с Гауфф? Опять новый, на этот раз короткое платье светло-синего цвета.

Камила Джорджи в матче с Кори Гауфф в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Один апсет можно списать на случайность, два – на совпадение. Но четыре последовательные победы над фаворитами в Монреале заставили говорить о Джорджи как о реальной претендентке на титул.

«Кажется, это первый раз, когда не происходит вынужденных перерывов. Я провожу много турниров, и мне не нужно останавливаться. Думаю, это ключевой момент. Раньше у меня не было такой возможности. В предыдущие годы постоянно были какие-то травмы, повреждения. Теперь же я наконец-то могу показывать свою игру», — объясняла свой успех Камила.

В полуфинале Монреаля Джорджи обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 3:6, 6:1). Впервые на турнире отдала сет, но в решающей партии просто уничтожила оппонентку. Камила вышла в девятый финал турнира WTA в карьере и в первый – с 2019-го. Итальянка впервые добралась до решающего матча на соревнованиях уровня WTA-1000, хотя ранее на них никогда не доходила дальше четвёртого круга.

«Думаю, так сложилось, потому что мы с отцом много работали. Мы внесли некоторые изменения в мою игру. Они в большей степени относятся к тактике и стратегии. Такая работа часто остается незаметной. Сейчас я играю лучше, чем раньше. Я знаю, какие удары нужно использовать, где нужно сбавить скорость, где добавить. Моя игра стала более вариативной. Это очень важный момент», — заявила Джорджи после прохода Пегулы.

Как всегда восторг у фанатов вызвал образ Камилы на корте — в матче с Пегулой она надела эффектное бело-розовое короткое платье, под которым раз за разом просматривались нижнее бельё и стройная фигура итальянки.

Камила Джорджи в матче с Джессикой Пегулой в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Из предыдущих восьми финалов Джорджи выиграла только два. Практически никто не ставил на неё в решающем матче Монреаля с финалисткой Уимблдона чешкой Каролиной Плишковой. Напрасно, потому что Камила добыла лёгкую победу над четвёртой сеяной Плишковой в двух сетах – 6:3, 7:5.

Итальянка выиграла третий титул WTA и первый с 2018-го. Этот — крупнейший, оба предыдущих были на уровне WTA-250. В финале Джорджи 13-й раз в карьере и четвертый раз в сезоне-2021 обыграла теннисистку топ-10. Начиная с июня и травяного сезона итальянка провела восемь матчей против топ-20 – и одержала в них семь побед.

Камила объяснила свой триумф усердной работой с тренером-отцом Серджио Джорджи.

«Внутри я была очень эмоциональной. Конечно, я не привыкла показывать свои эмоции, но очень рада. Я всю жизнь работала с отцом, он всегда был со мной. Мы часами тренируемся на корте, и, конечно, результаты должны были прийти. Я верила в это, и он тоже верил. Это была потрясающая неделя, очень рада получить такой подарок. Свою победу посвящаю отцу, потому что он тратит на меня очень много времени. Конечно, когда так сильно вкладываешься в работу, в какой-то момент должно произойти что-то грандиозное», — сказала итальянка.

Камила Джорджи с кубком «Мастерса» в Монреале-2021 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Плишкова признала закономерность триумфа Джорджи.

«В первом сете у меня был брейк-пойнт при счете 3:2, и я допустила ошибку. У меня была ещё пара шансов, но Камила играла надежно всю неделю, не так безумно, как это иногда бывает. Она играла хорошо и отлично провела ключевые розыгрыши. Сегодня она была лучше. Конечно, Камила заслужила титул. Мне кажется, она хорошая девочка. Не то чтобы я очень счастлива и буду праздновать её успех, но сейчас уже ничего не поделаешь. Я всё равно считаю, что провела отличную неделю, отличные матчи. Даже сегодня всё было неплохо», — заявила Плишкова.

Каролина назвала Камилу «хорошей девочкой». Джорджи, действительно, не является конфликтной личностью, но вот по поводу её нравов можно подискутировать. Слишком уж откровенные, провокационные и порой развратные наряды выбирает итальянка на корте. Она любит эпатировать публику. А зрителям это нравится, они подписываются на теннисную озорницу в соцсетях и засыпают её комплиментами под каждым постом аккаунтов крупных теннисных турниров. Судьи не могут ничего запретить, за редчайшими исключениями, как на «Ролан Гаррос» — 2022, когда Камила решила прикрепить к своей одежде явную рекламу. Остаётся просто наслаждаться эффектными образами итальянки.

По итогам «тысячника» в Монреале Джорджи поднялась на 34-ю строчку рейтинга WTA. Это не лучший результат в её карьере, поскольку в октябре 2018-го она занимала 26-ю позицию. Тем не менее в Канаде Камила выдала самый доминирующий отрезок за время своего выступления в туре. Вероятно, итальянка слишком расслабилась после громкого успеха в Монреале. Она вылетела в первом же раунде проходившего следом WTA-1000 в Цинциннати, уступив Джессике Пегуле. На US Open Камила тоже моментально прекратила борьбу, проиграв в стартовом матче именитой румынке Симоне Халеп. Отчасти Джорджи не повезло со жребием, но в любом случае сезон-2021 она могла занести себе в актив. Главное, что теннисистка продолжила совершенствоваться на корте.

Камила вернулась в топ-30 рейтинга по итогам Australian Open – 2022, где в третьем раунде уступила будущей чемпионке Эшли Барти. На «Ролан Гаррос» Джорджи выбила звёздную Арину Соболенко (пятая победа над соперницей из топ-10 в семи последних матчах на тот момент). 2023 год Джорджи начала с выхода в третий раунд AO. Вскоре Камила выиграла свой четвертый титул WTA в карьере на турнире Merida Open — 2023 в Мексике, отвесив две «баранки» второй сеяной Слоан Стивенс в четвертьфинале. Камиле по-прежнему не хватает стабильности, из-за чего она часто проигрывает на ранних стадиях не особо именитым соперницам. Однако в 31 год итальянка является, пожалуй, главной угрозой для первой десятки среди тех, кто не входит в топ-50. Вряд ли Джорджи снова выиграет WTA-1000 в Монреале в этом году, но на одну-две сенсации в исполнении привлекательной итальянки вполне можно рассчитывать.