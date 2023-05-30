Очень дерзко. Итальянка в провокационном наряде ошеломила публику на «Ролан Гаррос» — 2022

Камила Джорджи дважды размещала на платье навязчивую рекламу. И всё это в придачу к достаточно развязному образу на корте.

Итальянка Камила Джорджи – не суперзвёздная, но достаточно квалифицированная теннисистка. На данный момент лучшие результаты в карьере 31-летней Джорджи – четвертьфинал Уимблдона-2018 и ещё три выхода в четвёртый круг турниров «Большого шлема». Последний раз это случилось на «Ролан Гаррос» — 2022.

В Париже Джорджи сенсационно выбила из сетки белоруску Арину Соболенко, но больше запомнилась не классной игрой, а своим провокационным нарядом. Камила дважды надевала платье с запрещённой навязчивой рекламой и не внесла изменения в свой костюм даже после предупреждений судьи.

Джорджи солгала о том, что у неё нет запасного наряда

На «Ролан Гаррос» Камила Джорджи получила 28-й номер посева. В первом раунде она обыграла китаянку Чжан Шуай (3:6, 6:2, 6:2), после чего на следующей стадии справилась с казахстанкой Юлией Путинцевой (6:3, 7:5). Дальше её ждали соперницы посильнее, но об этом немного позже.

Джорджи – известная модница. Она часто радует публику яркими и эпатажными образами. Камила не изменила себе и на «Ролан Гаррос» — 2022. Итальянка предстала на корте в обтягивающем коротком платье, подол которого поднимался вверх во время ветра или активных движений. Это привлекало внимание зрителей практически к каждому действию Камилы. В общем, Джорджи по-настоящему ошеломила публику в Париже своим нарядом. Поначалу исключительно в эстетическом плане.

Камила Джорджи в матче первого раунда «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Adam Pretty/Getty Images

В третьем раунде Джорджи ждала встреча с седьмой сеяной Ариной Соболенко. Мало кто ожидал увидеть победу Камилы в этом матче, но итальянка преподнесла сенсацию и просто катком прошлась по именитой белоруске после неудачного первого сета – 4:6, 6:1, 6:0.

Джорджи в 14-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10, но всего во второй раз сделала это на турнире «Большого шлема». Первый был на US Open — 2013, когда Камила оставила не у дел восьмую сеяную Каролину Возняцки. Кроме того, итальянка впервые вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

Победа Джорджи над Соболенко получилась фееричной, но в медиа больше обсуждали ситуацию с нарядом Камилы. Ещё до начала матча судья из Китая Дженнифер Жанг поговорила с теннисисткой по поводу её платья. На груди Камилы красовался огромный логотип производителя кухонной техники DeLonghi. Теннисистка активно продвигала его в своих соцсетях и решила сделать это и на корте. Столь явная реклама брендов во время матчей на «Ролан Гаррос» запрещена. Жанг попросила Джорджи сменить наряд, на что теннисистка ответила следующим образом: «У меня нет запасного платья, это моё единственное. Я уже играла в нём раньше».

Судья Дженнифер Жанг просит Камилу Джорджи сменить наряд Фото: Скриншот трансляции

Судья приняла объяснения Джорджи и позволила ей играть в этом весьма противоречивом наряде, но обещала обратиться в офис организаторов «Ролан Гаррос» после матча, чтобы теннисистка в дальнейшем не выходила на корт в платье с навязчивой рекламой.

Камила повела себя очень дерзко. Дело не только в самом факте размещения рекламы на одежде. Она солгала судье, что играла в таком же платье раньше. Запасной комплект формы без логотипа у неё, определённо, имелся в наличии, просто она не хотела его надевать.

Камила Джорджи в наряде с навязчивой рекламой на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Adam Pretty/Getty Images

На нечестность Джорджи обратил внимание известный теннисный журналист и комментатор Хосе Моргадо. Мнения любителей тенниса в комментариях к его посту разделились.

«Нужно было заставить Джорджи сменить наряд или скрыть логотип. Плохой прецедент для «Ролан Гаррос», «Это не наряд, а сплошная реклама», «Правила есть правила. За их несоблюдение следует применять санкции», «Логотип заметен при каждой подаче Джорджи. Думаю, она должна заплатить штраф. Неужели так сложно заклеить его лентой?» — писали противники Камилы.

«Раздули скандал из ничего. Людям нечем заняться», «Без спонсоров спортсменам приходится сложно. Не вижу никаких проблем в её наряде», «Думаю, что всё случилось из-за того, что Джорджи – очень красивая, а судья – нет», «Никто не смотрит на этот логотип. Поверьте мне!», «Камила — самая красивая теннисистка всех времён. За исключением, может быть, Крис Эверт и Габриэлы Сабатини. Пусть носит то, что хочет», «Мне нравятся все наряды Камилы Джорджи. Отстаньте от неё», — отмечали сторонники теннисистки, которых в целом было существенно больше, чем критиков.

Джорджи ещё раз надела платье с рекламой, несмотря на предупреждение

В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» Джорджи без шансов проиграла россиянке Дарье Касаткиной — 2:6, 2:6.

«37 невынужденных ошибок за матч? (Смеётся.) Вот я такая. Не очень хорошо сыграла. Что я могу сказать? Есть статистика, с ней не поспоришь. Сегодня был такой день. Столкнулись две противоположных игры. Я всё время старалась атаковать, а Касаткина совершенно другая. Но у меня игра сегодня не работала. В другие дни работала, и мы видели разницу», — прокомментировала свой вылет с турнира Джорджи.

Камила Джорджи в матче с Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Что интересно, Джорджи ослушалась рекомендаций и вышла на матч с Касаткиной в платье, на котором снова большими буквами красовалась реклама DeLonghi. Но в этот раз на рукаве.

Замечаний со стороны судьи не последовало. Возможно, реклама на платье Джорджи не слишком бросалась в глаза. А может, на вышке сидела не столь щепетильная личность, как Дженнифер Жанг.

В любом случае, Камила Джорджи может быть довольна своим выступлением на «Ролан Гаррос» — 2022. Не только по причине лучшего результата в карьере на этом турнире, но и в связи с шумихой, которую вызвал её наряд. Из-за придирчивости судьи Жанг бренд DeLonghi определённо привлёк к себе куда больше внимания, чем изначально могла представить Камила Джорджи.