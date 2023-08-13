3 топ-матча воскресенья в теннисе: Самсонова и Рыбакина поспорят за финал и титул

Посмотреть все события 13 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 20:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Монреаль, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рыбакина размочить счёт личных встреч с Самсоновой?

Этот матч не состоялся в субботу из-за дождя. Россиянка Людмила Самсонова никогда ранее не добиралась на турнирах WTA-1000 дальше четвёртого круга, а вот в Монреале она уже оказалась в полуфинале, последовательно победив Катержину Синякову, Чжэн Циньвэнь, победительницу Australian Open — 2023 Арину Соболенко и олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич. Причём последних двух она обыграла за один день. Теперь за место в финале россиянка поспорит с Еленой Рыбакиной, одолевшей в 3,5-часовом марафоне Дарью Касаткину. Ранее Рыбакина и Самсонова встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Людмила — в Монреале-2021 и Токио-2022. Победительница в этот же день разыграет финал с американкой Джессикой Пегулой.

Людмила Самсонова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🏆 🎾 23:00*: Янник Синнер (Италия, 7) — Алекс де Минор (Австралия), Торонто, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые выиграет «Мастерс»?

Янник Синнер третий раз в карьере добрался до финала «Мастерса». Две его предыдущие попытки забрать титул оказались неудачными — он проиграл в Майами-2021 Хуберту Хуркачу, а в Майами-2023 – Даниилу Медведеву. У Алекса де Минора и вовсе до этого момента не было в активе ни одного четвертьфинала «Мастерса», так что в воскресенье список чемпионов турниров этой серии пополнится новой фамилией. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и во всех случаях успех был на стороне Синнера — в финале Итогового чемпионата U21 — 2019, Софии-2020, на Australian Open и в Мадриде-2022. Причём австралиец за это время сумел выиграть всего одну партию. Кто окажется сильнее на этот раз?

Янник Синнер Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🏆 🎾 0:30*: Джессика Пегула (США, 4) — Рыбакина/Самсонова, Монреаль, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется титул «тысячника»?

Джессика Пегула уже добилась главной сенсации турнира, выбив из сетки первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теперь ей предстоит дождаться соперницы по финалу, которая определится в этот же день в противостоянии Рыбакина — Самсонова. У Джессики есть в активе титул на «тысячнике» в Гвадалахаре-2022, добиралась она и до финала в Мадриде-2022 и вот теперь в Монреале-2023. Кому же достанется титул?