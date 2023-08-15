Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США). В основной сетке турнира его заменит австралиец Алексей Попырин (58-я ракетка мира).
Ранее было объявлено о снятии с турнира определённого жеребьёвкой соперника Хачанова по матчу первого круга, британца Энди Маррея (бывшая первая ракетка мира). Затем стало известно, что в качестве лаки-лузера его заменит немец Даниэль Альтмайер (52-я ракетка мира), с которым после отказа Карена от участия в турнире предстоит сыграть Попырину.
Алексей в решающем матче квалификации «Мастерса» уступил австралийцу Максу Пёрселлу (7:6 (8:6), 5:7, 4:6). Попырин и Альтмайер ранее ни разу не играли друг с другом.
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