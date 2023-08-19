4 топ-матча субботы в теннисе: Алькарас, Соболенко, Джокович бьются в Цинциннати

За чем следить 19 августа на кортах мира.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 7), Цинциннати, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Гауфф размочить счёт 0-7 во встречах со Свёнтек?

В первом полуфинале Цинциннати сыграют первая и седьмая ракетки мира Ига Свёнтек и Кори Гауфф. Девушки уже встречались семь раз, и во всех случаях сильнее оказывалась польская теннисистка — в Риме-2021, Майами, в финале «Ролан Гаррос», в Сан-Диего, на Итоговом чемпионате WTA — 2022, в Дубае и на «Ролан Гаррос» — 2023. Удастся ли Гауфф размочить неприятный для себя счёт на этот раз?

Ига Свёнтек Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 20:30*: Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Цинциннати, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Соболенко поквитаться за поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»?

В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Мухова. Девушки встречались до этого дважды и обменялись победами. В полуфинале WTA Elite Trophy — 2019 сильнее оказалась Соболенко, а вот полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 для белоруски обернулся спортивной трагедией. В третьем сете упорного сражения она вела 5:2, не реализовала матчбол на приёме — 5:3, затем не подала на матч — 5:4 и в итоге проиграла партию — 5:7, а с ней и путёвку в финал. Сможет ли белоруска поквитаться за то досадное поражение?

Арина Соболенко Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуберт Хуркач (Польша), Цинциннати, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторится ли битва недельной давности?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас продолжает с боями продвигаться по сетке «Мастерса» в Цинциннати. Всех своих соперников он пока побеждал в трёх сетах — австралийцев Джордана Томпсона, Макса Пёрселла и американца Томми Пола. Теперь в полуфинале ему достался поляк Хуберт Хуркач. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказался Алькарас — в Майами-2022 и неделю назад в Торонто. Тогда Карлос одержал волевую победу, взяв второй и третий сеты лишь на тай-брейках. Кто окажется сильнее на этот раз?

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 1:00*: Александр Зверев (Германия, 16) — Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится очередной полуфинал Зверева и Джоковича?

Новак Джокович продолжает набирать форму к US Open. Пока со своими соперниками знаменитый серб справляется без потери сетов. Он уже прошёл испанца Алехандро Давидович-Фокину, француза Гаэля Монфиса и американца Тейлора Фритца. Теперь Джокович сыграет в полуфинале с немцем Александром Зверевым, с которым у него счёт личных встреч в официальных матчах — 7-4. Причём пару болезненных поражений немец нанёс Новаку в 2021 году — как раз в полуфиналах: на Олимпиаде и Итоговом чемпионате ATP. Чем завершится их новая встреча?