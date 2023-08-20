Лучшие теннисистки мира не дошли до финала в Цинциннати! Свёнтек и Соболенко проиграли

В субботу, 19 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) проходили полуфинальные поединки. В первом матче сыграли первая и седьмая ракетки мира Ига Свёнтек и Кори Гауфф. Девушки уже встречались семь раз, и во всех случаях сильнее оказывалась польская теннисистка. Главный вопрос в преддверии новой очной битвы состоял в следующем: удастся ли Гауфф размочить неприятный для себя счёт на этот раз?

19-летняя американка, выигравшая недавно титул в Вашингтоне, чувствует себя на этой неделе великолепно. В своих первых трёх матчах в Цинциннати седьмая ракетка мира не отдала соперницам ни сета, последовательно справившись с египтянкой Шериф, чешкой Носковой и представительницей Италии Паолини соответственно. Путь Свёнтек к очередному противостоянию с американкой был более тернистым. И если на старте турнира лидер женского мирового рейтинга отдала лишь гейм хозяйке кортов Коллинз, то уже в следующей игре знаменитой польке пришлось уходить с 0-1 по сетам в матче с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. В 1/4 финала Ига в двух сетах закрыла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову.

Стоит отметить ещё одну важную деталь из истории личных встреч девушек: американская спортсменка подходила к новой игре с неприятным статистическим фактом: в предыдущих матчах Кори не взяла у своей более именитой соперницы ни сета; максимум, что удалось представительнице «звёздно-полосатых» — один раз добраться до тай-брейка. Впервые девушки сыграли друг с другом в полуфинале Рима-2021 (как раз там и был тай-брейк в первой партии), а последний матч состоялся в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 (6:4, 6:2). Кстати, в прошлом году они встретились в финале Открытого чемпионата Франции, и тогда Ига победила со счётом 6:1, 6:3. Остальные четыре поединка между ними прошли на харде, три из них — в США (в том числе на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в прошлом году).

Отчётный матч начался с того, что девушки брали уверенно геймы на своей подаче, дойдя таким образом до счёта 2-2. Однако первой не выдержала именно Гауфф, которая позволила брейкануть себя в пятом гейме стартовой партии: теннисистка допустила пару непростительных невынужденных ошибок, в том числе двойную – 4:2 в пользу Свёнтек. Уже в следующем гейме Кори получила шанс вернуть потерянную подачу, заработав брейк-пойнт. И если с первой попытки у неё это сделать не получилось, то второй брейк-пойнт седьмая ракетка планеты всё же смогла реализовать благодаря нескольким неточностям от польки – 4:3. Однако после этого Ига смогла тут же собраться, успешно проведя гейм на приёме – 5:3.

При этом парад брейков и не думал останавливаться: Свёнтек не сумела подать на партию – 5:4. Затем американка всё-таки смогла остановить чехарду с отданными подачами, уверенно взяв свою подачу – 5:5. Кори заметно прибавила в активности, что и помогло ей остаться в партии. Логичным сценарием развязки стартового сета виделся тай-брейк. Так и случилось. В «теннисном пенальти» оказалась сильнее именно Гауфф – 7:6(2). Таким образом, 19-летняя уроженка Атланты впервые в карьере взяла партию у польки. Стоит отметить, что при счёте 6:5 40-15 в свою пользу Ига имела два сетбола на чужой подаче, но не сумела конвертировать заработанные шансы в итоговый выигрыш, а на тай-брейке и вовсе стала сыпать невынужденными ошибками.

Кори Гауфф Фото: Robert Prange/Getty Images

Старт второго сета был чем-то похож на предыдущий. Однако на этот раз Кори не выдержала чуть раньше, отдав свою подачу в третьем гейме партии – 2:1. Далее соперницы удерживали свои подачи ровно до счёта 5:3, хотя полька могла брейкануть свою соперницу чуть ранее, но упустила шансы. Однако четырёхкратная чемпионка мэйджоров не отчаялась, продолжала гнуть свою атакующую линию и в награду получила решающий брейк в самой концовке сета – 6:3. Добавим, что чужую подачу Ига забрала под «ноль».

Ига Свёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

Сценарий третьей партии немного отличался от предыдущих. Девушки уверенно брали свои подачи до счёта 3:3, не позволяя друг другу даже добраться до брейк-пойнтов. Однако на этот раз слабину дала лидер женского мирового рейтинга. В седьмом гейме решающего сета Свёнтек всё же не смогла удержать свою подачу. Однако испытание на прочность Гауфф предстояло пройти впереди. Уже в следующем гейме Кори уверенно вела на подаче 40:0, однако чуть не упустила его после нескольких неуверенных действий, вызванных зажатостью. Но всё же хозяйка кортов выстояла и повела в третьей партии со счётом 5:3. Затем Ига забрала свою подачу, и именно дальше стало неясно: сможет ли талантливая американка всё же справиться с собственными нервами и подать на матч. Однако знаменитая уроженка Атланты смогла сотворить чудо! Гауфф с четвёртого матчбола закрыла первую ракетку мира и победила её со счётом 7:6(2), 3:6, 6:4. Отметим, что в последнем гейме Свёнтек упустила шанс продолжить борьбу за итоговый успех в противостоянии, не реализовав единственный брейк-пойнт. Таким образом, Кори одержала дебютную победу над 22-летней уроженкой Варшавы и впервые в карьере вышла в финал «тысячника».

Во втором полуфинале свои отношения выясняли белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Мухова. Девушки встречались до этого дважды и обменялись победами. В полуфинале WTA Elite Trophy — 2019 сильнее оказалась Соболенко, а вот полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 для белоруски обернулся спортивной трагедией. В третьем сете упорного сражения она вела 5:2, не реализовала матчбол на приёме — 5:3, затем не подала на матч — 5:4 и в итоге проиграла партию — 5:7, а с ней и путёвку в финал. Фанаты задавались логичным вопросом: сможет ли белоруска поквитаться за то досадное поражение?

Соболенко в Цинциннати успела провести уже три матча. На удивление, самым трудным из них выдался поединок стартового раунда, в котором 25-летняя уроженка Минска лишь в трёх сетах добилась победы над 192-й ракеткой мира Энн Ли. В своих следующих противостояниях с Дарьей Касаткиной и Онс Жабер чемпионка Australian Open – 2023 такого делать уже себе не позволяла, справившись с обеими соперницами без потери партии. Стоит отметить, что в игре с туниской борьба была лишь только в первом сете: в середине второго отрезка противостояния трёхкратная финалистка «Шлемов» получила травму ноги и в полной мере оказывать сопротивление уже не могла. Мухова, в свою в очередь, на пути к битве с Соболенко провела три труднейших трёхсетовика против Хаддад Майи, Мартич и Саккари. Лишь только четвертьфинальная игра против соотечественницы Мари Боузковой выдалась для финалистки «Ролан Гаррос» — 2023 лёгкой прогулкой, ведь её соперница снялась при счёте 3:0 в пользу Каролины.

Новая битва между девушками, ожидаемо, выдалась непростой для каждой из теннисисток. Хоть Арина и первой сделала брейк уже практически в дебюте партии, уверенности в её итоговой победе даже у фанатов знаменитой белоруски не было – 3:1. И тут случилось то, чего все так боялись болельщики Соболенко. Победительница австралийского мэйджора проиграла четыре гейма подряд, и Мухова вышла подавать на сет – 5:4. Но сделать этого чешка не смогла, а в итоге исход партии решился на тай-брейке, где сильнее оказалась именно Арина – 7:6(4).

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

Во втором сете девушки держали подачу чуть более уверенно. Почти до самого его конца было неясно, кто же одержит победу на следующем отрезке матча: обе соперницы не позволяли друг другу брейкануть себя. Но первой дала слабину именно Соболенко, которая упустила подачу при счёте 5:3 в пользу соперницы. Чешка, в свою очередь, воспользовалась таким подарком, и уверенно завершила партию – 6:3. Примечательно, что в девятом гейме второго сета Каролина не отдала сопернице ни очка.

Каролина Мухова Фото: Robert Prange/Getty Images

Решающую партию Мухова также продолжила на победной волне. Уже в третьем гейме сета 26-летняя спортсменка брейканула соперницу, создав себе задел – 2:1. Далее теннисистки удерживали подачу, но Соболенко, у которой перестало получаться на корте практически всё, отдала ещё раз свою подачу в самой концовке противостояния. Финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года повела 5:2. Стало ясно: чешку уже не остановить. 6:7(4), 6:3, 6:2 – именно с таким счётом Каролина была сильнее Арины и уже с понедельника впервые в карьере попадёт в топ-10. К слову, оба полуфинальных противостояния продолжались практически три часа.

Таким образом, уже совсем скоро все узнают имя теннисистки, которая выиграет свой дебютный «тысячник»: и для Гауфф, и для Муховой это будет самый крупный финал в карьере.