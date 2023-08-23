Шарапова, Кузнецова и другие чемпионки US Open: составляем рейтинг лучших теннисисток

Собрали всех спортсменок начиная с 2000 года, выигрывавших последний мэйджор сезона. Кто из них должен быть выше?

В конце августа — начале сентября в Нью-Йорке (США) состоится US Open, который по традиции закроет программу мэйджоров сезона. Начиная с 2000 года победительницами Открытого чемпионата США становились 14 теннисисток. Есть среди них и россиянки. Заветный трофей завоёвывали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. А сёстры Уильямс побеждали неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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