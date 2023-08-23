Шарапова, Кузнецова и другие чемпионки US Open: составляем рейтинг лучших теннисисток

В конце августа — начале сентября в Нью-Йорке (США) состоится US Open, который по традиции закроет программу мэйджоров сезона. Начиная с 2000 года победительницами Открытого чемпионата США становились 14 теннисисток. Есть среди них и россиянки. Заветный трофей завоёвывали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. А сёстры Уильямс побеждали неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Мария Шарапова (Россия) — 2006
Второй и пока последний женский российский титул на US Open. И единственный трофей Шараповой на американском мэйджоре. За весь турнир Мария, имевшая третий номер посева, проиграла лишь одну партию, в полуфинале с Амели Моресмо. Счёт того матча довольно необычен — 6:0, 4:6, 6:0. А в решающем матче россиянка одолела Жюстин Энен — 6:4, 6:4.
Ким Клейстерс (Бельгия) — 2005, 2009–2010
В 2005-м Клейстерс легко выиграла первые четыре матча, а вот дальше начались сложности. В четвертьфинале бельгийка одержала волевую победу над Винус Уильямс. Затем был не менее сложный матч с Марией Шараповой — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. А вот в финале Ким за явным преимуществом победила Мари Пирс — 6:3, 6:1. Это был её первый титул на мэйджорах. Впоследствии Клейстерс ещё дважды выиграла US Open, причём подряд. В 2009-м она стала первой теннисисткой — чемпионкой ТБШ, выигравшей турнир, не будучи сеяной, и получившей уайлд-кард. В финале Ким, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, обыграла Каролину Возняцки — 7:5, 6:3. А год спустя в решающем матче не оставила шансов Вере Звонарёвой — 6:2, 6:1.
Жюстин Энен (Бельгия) — 2003, 2007
Финал-2003 вышел чисто бельгийским. Энен в двух сетах обыграла Ким Клейстерс — 7:5, 6:1. За весь турнир Жюстин отдала лишь одну партию. Правда, её задача облегчалась тем, что тот US Open из-за травм пропустили обе сестры Уильямс. А в решающем матче 2007 года Энен уверенно обыграла Светлану Кузнецову — 6:1, 6:3. На сей раз бельгийская спортсменка не отдала ни одной партии за семь матчей.
Серена Уильямс (США) — 2002, 2008, 2012–2014
Впервые Уильямс-младшая стала чемпионкой US Open ещё в 1999 году, за две недели до 18-летия. Тогда она победила в финале другую юную звезду Мартину Хингис. А в XXI веке завоевала ещё пять титулов. В 2002-м Серена в решающих матчах оказалась сильнее своей старшей сестры Винус. А в других финалах ей проигрывали Елена Янкович, Виктория Азаренко (дважды) и Каролина Возняцки. Причём наиболее упорное сопротивление оказала Азаренко, которой удалось взять по сету в двух проигранных встречах. А вот остальные соперницы проигрывали Уильямс в двух партиях.
Светлана Кузнецова (Россия) — 2004
Первый женский российский титул на US Open! Причём гражданство победительницы уже до финала было известно. Кузнецова оказалась сильнее Елены Дементьевой — 6:3, 7:5. Светлана, девятая сеяная, в целом уверенно прошла по сетке, проиграв лишь один сет за весь турнир. Правда, та локальная неудача едва не остановила её поход за титулом. В полуфинале Кузнецова одержала сложную волевую победу над Линдсей Дэвенпорт — 1:6, 6:2, 6:4.
Винус Уильямс (США) — 2000–2001
Старшая из сестёр Уильямс на стыке тысячелетий дважды подряд выиграла домашний для себя мэйджор, причём в совсем молодом возрасте — в 20 и в 21 год соответственно. В 2000 году американка обыграла в финале Линдсей Дэвенпорт (6:4, 7:5). Это был второй титул Винус на ТБШ. Тогда она стала второй после Штеффи Граф женщиной, выигравшей в один сезон Уимблдон, Олимпиаду и US Open. А год спустя Уильямс-старшая в решающем матче победила сестру Серену (6:2, 6:4). За весь турнир будущая победительница не проиграла ни сета.
Флавия Пеннетта (Италия) — 2015
Титул Пеннетты в 2015 году стал, пожалуй, ещё большей сенсацией, чем сюрприз от Саманты Стосур в 2011-м. Её лучший результат на других ТБШ — четвертьфинал Australian Open — 2014. На US Open — 2015 Пеннетта, посеянная под 26-м номером, в полуфинале разгромила Симону Халеп (2) — 6:1, 6:3. А в финале также в двух сетах (7:6 (7:4), 6:2) обыграла несеяную соотечественницу Роберту Винчи, притом что та на предыдущей стадии выбила саму Серену Уильямс, одержав волевую победу!
Анжелика Кербер (Германия) — 2016
Второй титул Кербер на ТБШ из трёх. В финале немка, имевшая второй номер посева, победила Каролину Плишкову (10) — 6:3, 4:6, 6:4. А все остальные матчи на турнире она выиграла в двух сетах. Анжелика стала первой с 1997 года теннисисткой, которая в один год покорила оба хардовых мэйджора. Тогда Australian Open и US Open оказались на счету Мартины Хингис.
Наоми Осака (Япония) — 2018, 2020
Свой первый ТБШ из четырёх Осака, ставшая первой в истории победительницей мэйджоров из Японии, выиграла как раз на US Open. В финале-2018 она остановила Серену Уильямс (6:2, 6:4), которая так и не смогла стать сильнейшей на ТБШ после рождения дочери. За весь турнир Наоми проиграла лишь один сет — в 1/8 финала с Ариной Соболенко. А в 2020 году Осака в решающем матче сломила сопротивление Виктории Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3. И это была первая волевая победа в женском финале US Open с 1994 года, когда Аранча Санчес оказалась сильнее Штеффи Граф.
Ига Свёнтек (Польша) — 2022
Действующая первая ракетка мира гораздо успешнее выступает на «Ролан Гаррос», где у неё уже три титула, но и на US Open один трофей уже есть. По ходу турнира Свёнтек, имевшая первый номер посева, одержала две волевые победы. В 1/8 финала она обыграла Юле Нимайер (2:6, 6:4, 6:0), а в полуфинале — шестую сеяную Арину Соболенко (3:6, 6:1, 6:4). В финале полька обыграла Онс Жабер (5) — 6:2, 7:6 (7:5).
Эмма Радукану (Великобритания) — 2021
Ещё одна сенсация в нашем списке. Радукану, которой тогда было 18 лет, попала в основную сетку через квалификацию. И завоевала титул, не проиграв ни сета за 10 матчей (включая квалификацию). Она стала первым квалифаером, завоевавшим титул на мэйджоре. На том турнире признанные фавориты выступали неудачно, и британка лишь дважды играла с сеяными. В полуфинале Эмма прошла Белинду Бенчич (11), а в финале — Марию Саккари (17). А в решающем матче обыграла несеяную Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3.
Саманта Стосур (Австралия) — 2011
US Open 2011 года принёс настоящую сенсацию. Титул достался Саманте Стосур — больше австралийка ничего не выигрывала на ТБШ, хотя на её счету также имеется финал «Ролан Гаррос» — 2010. В финале Стосур, посеянная девятой, уверенно обыграла Серену Уильямс (28), выступавшую по защищённому рейтингу, — 6:2, 6:3.
Бьянка Андрееску (Канада) — 2019
Титул 19-летней на тот момент Андрееску стал большим сюрпризом, хотя она была сеяной, причём не так уж низко (15). Канадская теннисистка лишь раз за турнир встретилась с соперницей из топ-10 посева. В финале она победила Серену Уильямс (8) — 6:3, 7:5. При этом на всех остальных ТБШ она ни разу не проходила дальше третьего раунда. К слову, Бьянка стала первой женщиной, выигравшей US Open в год дебюта в основной сетке этого турнира. Два года спустя это достижение повторила Эмма Радукану.
Слоан Стивенс (США) — 2017
Победа Стивенс на US Open — 2017 стала большой неожиданностью. Американка, которая до этого на протяжении долгого времени не выступала из-за травмы, попала в сетку по защищённому рейтингу. Хотя ей повезло с сеткой, и с высоко сеянными она так ни разу и не сыграла. Хотя в полуфинале Слоан в трёх сетах обыграла Винус Уильямс (9). Ну а в финале разгромила Мэдисон Кис (15) — 6:3, 6:0. И пока это единственный титул Стивенс на ТБШ.
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