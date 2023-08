«Он разрушил всю сетку». Грандиозный скандал из-за жеребьёвки перед US Open — 2017

Организаторы US Open – 2023 решили не транслировать жеребьёвку турнира. Мероприятие пройдёт за закрытыми дверями, а публике огласят только окончательные результаты. Любителям тенниса это не нравится, руководителей обвиняют в отсутствии прозрачности и неуважении к болельщикам. Но функционеры остаются непреклонными.

Отсутствие трансляций жеребьёвки – особенность, которая отличает US Open от других турниров «Большого шлема». Организаторы впервые сделали исключение в 2017 году. Тогда за мероприятием в пресс-центре Национального теннисного центра USTA могли наблюдать не только избранные представители СМИ, но и все желающие фанаты. Гостями церемонии стали действующая чемпионка US Open Анжелика Кербер и победитель турнира 2014 года Марин Чилич. Хорошая затея в конечном счёте обернулась скандальным моментом, который спровоцировало внезапное снятие второй ракетки мира Энди Маррея из-за травмы сразу после проведения жеребьёвки.

Топ-10 посева на US Open – 2017 изначально выглядел следующим образом: Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим, Григор Димитров, Жо-Вильфрид Цонга, Давид Гоффен, Джон Иснер. Реальных претендентов на титул было всего три: Надаль, Маррей и Федерер. Новак Джокович пропускал турнир из-за травмы, что облегчало задачу оставшимся представителям «Большой четвёрки».

Жеребьёвка US Open – 2017 прошла в пятницу вечером, за три дня до начала турнира. Её главный итог – первый и третий номера посева Надаль и Федерер попали в одну половину сетки. Пути Рафы и Роджера могли пересечься в полуфинале, а значит, кто-то один из них точно не сразился бы в решающей битве за титул. Изначально это было воспринято вполне нормально, поскольку нет ничего необычного в том, что №1 и №3 столкнутся на этой стадии.

Энди Маррей по праву занимал второе место в рейтинге. С начала сезона-2017 Энди неизменно был первой ракеткой мира за счёт побед на Уимблдоне, Олимпиаде, Итоговом турнире ATP, «Мастерсах» в Риме, Шанхае и Париже в 2016-м. Британец опустился на одну позицию только во второй половине августа 2017-го, когда серьёзно страдал от травмы бедра.

Энди Маррей приехал на US Open — 2017, но снялся из-за травмы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Маррей не выходил на корт после неожиданного поражения от американца Сэма Куэрри на Уимблдоне-2017. Энди пропустил важные «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати. Теннисист до последнего надеялся восстановиться к старту US Open, приехал в Нью-Йорк и тренировался, но в конечном счёте снялся в субботу днём.

«Моё бедро слишком болит, чтобы рассчитывать на победу в турнире. Я приехал в надежде попробовать, но боль остаётся слишком сильной. Планирую ли я завершить сезон досрочно? Пока нет окончательного решения, но я рассматриваю такой вариант», – заявил Маррей.

Эта травма фактически обрушила карьеру Маррея. Энди вернулся на корт только во второй половине 2018 года. Британец безвозвратно выпал из теннисной элиты и ценой невероятной силы воли держится на уровне середняка в данный момент, продолжая выступление в 36-летнем возрасте на фоне непрекращающихся проблем со здоровьем.

Возвращаемся на US Open – 2017. Маррей снялся практически сразу после проведения жеребьёвки, когда уже была сформирована турнирная сетка. Сход Энди создал настоящий беспорядок. Хорват Марин Чилич, чемпион US Open – 2014 и финалист Уимблдона-2017, переместился с пятой позиции в посеве и занял второе место Маррея. Его соперником по первому раунду стал американец Теннис Сандгрен, который совсем не блистал на корте, несмотря на яркое имя. Сэм Куэрри, обыгравший Маррея на Уимблдоне и пребывавший в лучшей форме за карьеру, поднялся с 17-й позиции и заместил Чилича в стартовом матче с Жилем Симоном. Немец Филипп Кольшрайбер изначально не попавший в посев, занял место Куэрри и вышел на достаточно лёгкого соперника Тима Смычека. Наконец, последним бенефициаром снятия Маррея стал словак Лукаш Лацко, самый рейтинговый лаки-лузер, которому досталось место в основной сетке US Open после вылета в квалификации.

Формально организаторы следовали устоявшемуся регламенту изменения сетки в случае снятия кого-то из игроков после жеребьёвки. В правилах написано следующее: «Если снятие происходит среди номеров посева 1-4, пятый игрок перемещается на открытую позицию. Пятая позиция должна быть заполнена 17-м номером. 17-е место занимает первый по рейтингу игрок, не вошедший в изначальный посев».

Однако при желании руководящий комитет US Open мог поступить иначе, а именно поменять местами в сетке пары первого раунда Роджер Федерер – Фрэнсис Тиафо и Марин Чилич – Теннис Сандгрен. Но функционеры решили ничего подобного не делать.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер больше всего пострадали от снятия Энди Маррея с US Open — 2017 Фото: Michael Dodge/Getty Images

В сложившейся после снятия Маррея ситуации больше всего пострадали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые, будучи двумя лучшими оставшимися теннисистами на турнире, могли встретиться раньше финала. Снимись Маррей чуть раньше – и зрители предвкушали бы их битву за титул в решающем матче турнира.

Федерер достаточно спокойно отреагировал на случившееся. Роджер выразил сожаление, что US Open — 2017 лишился не только Маррея, но и Новака Джоковича, а также пожелал обоим своим принципиальным соперникам скорейшего выздоровления. Однако Надаль остался явно недоволен решением Энди сняться именно после жеребьёвки и, по сути, открыто раскритиковал британца, пусть и со смягчающими оговорками.

«Видел Маррея, когда приехал, мы с ним просто поздоровались. Я думал, что если он тренируется, то будет играть. Было немного странно, что он снялся на следующий день после того, как появилась сетка. Это немного странно, и мне трудно это понять. Но самое плохое – это то, что он нездоров. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Травмы – это плохо для всех. Мне-то это знакомо. Так что я желаю ему быстрого восстановления. Это самое важное. Почему я называю его решение странным? Он снялся в субботу утром. А сетка появилась в пятницу, да? Обычно ты тренируешься до самого последнего момента. Не снимаешься в субботу утром. Обычно снимаешься в понедельник утром или в воскресенье днём, а не в субботу утром. Или же можно сняться до жеребьёвки. Поэтому я сказал, что это было странно. Но, конечно, у него были свои причины. И единственная плохая новость – это то, что он не играет на турнире», – заявил Надаль.

Рафаэль Надаль остался недоволен поступком Энди Маррея Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Экспертное сообщество тоже выражало недовольство. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре и миксте, ныне телекомментатор австралиец Тодд Вудбридж остался разочарован поступком Маррея.

«Мне жаль Энди Маррея, но он только что разрушил всю сетку US Open. Рафа и Роджер должны быть в противоположных половинах. С точки зрения трансляторов рейтинг Надаля и Федерера самый высокий. Наличие их в одной половине сетки означает, что они будут играть в один и тот же день. Зрители останутся в замешательстве», — написал Вудбридж в соцсетях.

Тренер Симоны Халеп и телекомментатор Даррен Кэхилл тоже согласился с предложением, что Федерера следовало перевести на второе место и сделать невозможной его встречу с Надалем до финала.

«Это было бы максимально логичным решением», — отметил Кэхилл.

В комментариях под подстами Вудбриджа и Кэхилла разгорелся серьёзный конфликт. Кто-то соглашался с их позицией, но находились и явные противники, поддержавшие травмированного Маррея.

«В чём вина Маррея? Он хотел узнать, сможет ли играть, и рассматривал возможность выхода на корт до тех пор, пока действительно чувствовал, что у него есть силы. Что не так?», «Разрушил сетку» — слишком громкое обвинение», «Как ты думаешь, Энди следовало сыграть один раунд, а затем сняться, чтобы сетка не была «испорчена»? На его месте многие банально стремились бы заработать денежную выплату, которая предусмотрена за участие даже в одном матче. Откровенно говоря, такое регулярно происходит, но все молчат. Энди мог выйти на корт и проиграть в первом раунде, не прикладывая усилий. Это было бы хуже, чем снятие. Так что ничего зазорного Маррей не сделал. Он был честен со всеми. Хотел играть до последнего, но не смог», «Тодд, я разочарован в твоём комментарии. Неужели Энди заслужил такую агрессию?», «Тебе совсем не жаль Энди. Тебе жаль себя, потому что это не та сетка, которую ты хотел. Маррей серьёзно травмирован. Энди не тот человек, который заслуживает таких обвинений. Он играет в теннис не для того, чтобы «разрушать сетку» US Open», — писали болельщики.

Объективно Маррей действительно не заслуживал жёсткой критики. Уж точно в мыслях Энди не было какой-то коварной идеи о «разрушении сетки» US Open, чтобы насолить Надалю или Федереру. Маррей – образцовый профессионал, который отличается запредельной любовью к игре в теннис. Он до последнего хотел принять участие в US Open, но не смог.

Карьера Энди Маррея пошла по наклонной после травмы бедра в 2017 году Фото: Julian Finney/Getty Images

В конце августа 2017-го никто ещё не знал, насколько серьёзную травму получил Энди и как она отразится на его карьере. Задним числом все выпады в его адрес выглядят ещё необоснованнее. Тем более что замечания по поводу «разрушенной сетки» стали неактуальными во время US Open.

Марин Чилич, который занял место Маррея в сетке, не воспользовался подарком судьбы и в третьем раунде проиграл аргентинцу Диего Шварцману (6:4, 5:7, 5:7, 4:6). Резко поднявшийся на пятое место Сэм Куэрри извлёк определённую выгоду и дошёл до четвертьфинала, где уступил 28-му сеяному южноафриканцу Кевину Андерсону (6:7, 7:6, 3:6, 6:7). Аналогичное можно сказать и про Филиппа Кольшрайбера, который благодаря попаданию в посев дошёл до четвёртого раунда и проиграл Роджеру Федереру (4:6, 2:6, 5:7). А вот последний выгодополучатель снятия Маррея лаки-лузер Лукаш Лацко проиграл в стартовом матче французу Бенуа Перу (3:6, 2:6, 6:7), доказав закономерность своего вылета в квалификации.

Что касается главных пострадавших, то Рафаэль Надаль и Роджер Федерер так и не пересеклись на корте в полуфинале. Пятикратный чемпион US Open Федерер проиграл в четвертьфинале аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (5:7, 6:3, 6:7, 4:6). Хуан-Мартин немало лечился от травм и получил всего лишь 24-й номер посева на турнире, но обыграл Роджера, как и в финале US Open – 2009, когда выиграл своей первый и единственный ТБШ за карьеру. Дель Потро встретился с Надалем в полуфинале. Аргентинец взял первый сет, но затем не устоял под давлением активизировавшегося Рафы – 6:4, 0:6, 3:6, 2:6. В конечном счёте Надаль взял свой третий титул в Нью-Йорке, легко разобравшись с Кевином Андерсоном (6:3, 6:3, 6:4) в финале.

US Open – 2017 в мужском одиночном разряде определённо не войдёт в рейтинги самых захватывающих розыгрышей турнира. Отсутствие Джоковича и снятие Маррея сильно сказалось на конкурентоспособности соревнований и лишило зрителей многих интригующих моментов.

Организаторы получили хороший повод для размышления по поводу формирования сетки, если в будущем кто-то из топ-теннисистов снимется после жеребьёвки. К счастью, подобного за последующие пять розыгрышей не происходило. Хотя и в 2017-м все дискуссии в конечном счёте оказались бессмысленными и только сгенерировали лишний негатив. Федерер провалился в матче с дель Потро и не добрался до встречи с Надалем, который без проблем взял титул. Чего точно не следовало делать, так это критиковать Маррея, который явно не имел злых умыслов, снимаясь с турнира в последний момент из-за серьёзной травмы.