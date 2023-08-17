«Три легенды одновременно — это разрушительно для тенниса». Но так говорят лишь неудачники

«Большая тройка» как явление существовать в теннисе уже перестала. Старший член этой группы, швейцарец Роджер Федерер, которому недавно исполнилось 42, официально завершил карьеру прошлой осенью, но фактически последний матч на рейтинговом турнире провёл ещё летом 2021-го, дойдя до четвертьфинала Уимблдона и проиграв там Хуберту Хуркачу. 37-летний Рафаэль Надаль не играет с Australian Open этого года из-за травмы и уже намекал, что в следующем сезоне вернётся скорее в рамках прощального турне, чем всерьёз и надолго. Только 36-летний Новак Джокович остаётся в целом здоровым для человека, проведшего в профессиональном спорте 20 лет, и продолжает соревноваться на высочайшем уровне. Однако влияние Big-3 на теннис было настолько велико, что разговоры о них не будут утихать ещё долгие годы. А каким было это влияние – скорее хорошим или плохим? Давайте разберёмся в этом вопросе.

«Большая тройка» испортила представление о том, что такое норма»

Так, недавно по поводу этой тройки высказался бывший третий номер мирового рейтинга канадец Милош Раонич. «Большая тройка» испортила представление о том, что такое норма. Три легендарных игрока в одном спорте одновременно — это разрушительно для него. Если посмотреть на предыдущие сезоны, можно заметить, что они всегда боролись между собой. Да, они серьёзно относились и к «Мастерсам», но по-настоящему сосредоточены были лишь на турнирах «Большого шлема». Никакого разнообразия среди победителей не было. Когда я только попал в тур, в основном борьба велась между ними и Энди Марреем. Я бы сказал, что все четверо играли где-то в 70% полуфиналов», — приводит слова Раонича Sportskeeda.

Милошу, как и практически всем теннисистам его поколения (канадцу сейчас 32 года) и старше, вплоть до сверстников Федерера, действительно во многом не повезло. Он и многие другие игроки были достаточно талантливыми и мастеровитыми, чтобы регулярно побеждать на «Мастерсах» и при хороших раскладах зацепить по два-три «Шлема», но доминирование Big-3 просто не дало им шанса по-настоящему реализоваться в профессиональном теннисе. Спорт, как известно, жесток и помнит только чемпионов – а выиграть хотя бы что-то серьёзное за полтора десятилетия, на протяжении которых эти легенды тенниса были в расцвете своих сил, удалось очень и очень немногим.

Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гордость Маррея и Вавринки и крохи у остальных

Больше всех преуспел Энди Маррей, ради которого «Большую тройку» в своё время даже расширяли до «Большой четвёрки» – правда, достижения британца по сравнению с ними всё же смотрятся скромно, но он был единственным, кто мог бороться с Big-3 на равных на протяжении долгих лет. Несколько раз «выстрелил» Стэн Вавринка, ухитрившийся по разу выиграть три из четырёх «Шлемов» (все, кроме Уимблдона) и при этом взять лишь один «Мастерс» – в Монте-Карло-2014. В этом, кстати, одно из фундаментальных различий его карьеры и карьеры Маррея. «Шлемов» у обоих по три, зато «Мастерсов» Энди выиграл 14, а также был первой ракеткой мира и двукратным чемпионом Олимпиады в одиночном разряде. В любом случае оба могут гордиться своими достижениями.

Остальным достались лишь жалкие крохи с барского стола. В 2009 году свой мэйджор на US Open выиграл Хуан-Мартин дель Потро, пять лет спустя там же чемпионом стал Марин Чилич, а в 2021-м титул в Нью-Йорке завоевал Даниил Медведев. Победу Доминика Тима на тех же кортах в 2020 году делает несколько менее топовой тот факт, что из «Биг-3» в Нью-Йорк прилетел только Новак Джокович, да и тот был дисквалифицирован за случайное попадание мячом в судью на линии. Карлос Алькарас в прошлом году выиграл US Open без Джоковича, которого не пускали в США из-за нежелания вакцинироваться – зато победил серба в эпичном финале Уимблдона-2023. Собственно, на данный момент на этом всё. Остальные мэйджоры с «Ролан Гаррос» 2005 года до нынешнего момента выигрывали Big-3, Маррей и Вавринка. За это время было разыграно 73 «Шлема», и 67 (!) из них остались за этими пятью теннисистами.

Новак Джокович Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Картина на «Мастерсах» похожая, хотя там всё-таки было чуть больше разнообразия, потому что иногда топы позволяли себе расслабиться на этих турнирах либо выбывали из-за травм (особенно часто последнее случалось с Надалем в конце сезона). Среди чемпионов «Мастерсов» в эту эпоху упомянем Николая Давыденко, Энди Роддика, Давида Налбандяна, Жо-Вильфрида Цонгу, Ивана Любичича. Из более молодых поколений их выигрывали Григор Димитров, Александр Зверев, Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Андрей Рублёв. Побеждали там и чемпионы «Шлемов», в том числе Медведев и Алькарас. У Даниила, кстати, «Мастерсов» сейчас больше, чем у любого другого игрока младше 30 лет – шесть, причём все разные. При этом серьёзное разнообразие чемпионов этой категории турниров появилось только с 2017 года, а до того из девяти «Мастерсов» сезона «Большая тройка» и Маррей регулярно выигрывали по семь-восемь, а то и все девять.

«Потерянное поколение» как символ эпохи Big-3

Словом, с точки зрения профессионального теннисиста Раонича можно понять. Представьте, что вы – молодой специалист, приходите в какую-то фирму полным амбиций, хотите проявить себя и стать если не лучшим, то одним из лучших в своём деле, но в вашей компании трудится несколько более опытных коллег, в хорошем смысле помешанных на работе. Они делают всё идеально, практически никогда не ошибаются и, кажется, даже не устают, фанатично преданы своему делу и готовы пахать до седьмого пота. Вы какое-то время прикладываете максимум усилий, стараясь достичь их уровня или стать лучше, но в итоге понимаете, что это просто невозможно. Все грамоты, так же, как и премии, самая высокая зарплата и так далее неизменно остаются у них, а варианта со сменой работы в этой сфере деятельности не существует – других организаций просто нет.

Звучит достаточно демотивирующе, не правда ли? Думается, многие теннисисты, которым сейчас за 30, испытывали подобные чувства. Не просто так придумали даже специальный термин – Generation lost, то есть потерянное поколение. Под этот термин отлично подходят сам Раонич, а также Григор Димитров, Кей Нисикори и другие. Можно отнести сюда и теннисистов постарше, расцвет которых тоже пришёлся на доминирование «Тройки»: Николая Давыденко, Давида Феррера и его тёзку Налбандяна, Робина Сёдерлинга, Томаша Бердыха, Томми Робредо, Жо-Вильфрида Цонгу и многих других. И это я сейчас перечислил только тех, кто побывал хотя бы в топ-5, но никогда не поднимался на первую строчку и не выигрывал мэйджоры.

Всплеск интереса болельщиков и поросль молодых талантов

Однако с точки зрения самого тенниса, поднятия уровня игры в этом виде спорта и роста зрительского интереса Big-3 – возможно, лучшее, что когда-либо случалось. Их имена стали известны далеко за пределами не только тенниса, но и всего спорта, так же, как до того в женском теннисе произошло сначала с Сереной Уильямс, а затем с Марией Шараповой. Сотни и сотни тысяч людей по всему миру стали фанатами кто более эстетично игравшего Федерера, кто более атлетичного, с невероятным вращением мячей Надаля, кто более универсального Джоковича, бросившего вызов обоим и преуспевшего в этом вызове. Не были исключением и юные теннисисты, которые росли на их битвах между собой – многие из тех, кому сейчас 20–25 лет, в детские и подростковые годы тоже болели за кого-то из «Большой тройки» и привносили в свой теннис какие-то элементы их игры.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, были и болельщики, которым не пришёлся по душе никто из Big-3, и кто-то из них в эпоху доминирования этих игроков потерял интерес к теннису, но приток зрителей определённо был куда больше оттока. Росли и цифры телетрансляций, и посещаемость турниров, на которых приезд хотя бы одной из этих легенд тенниса был фактически гарантией забитых битком трибун. Кроме того, они действительно подняли планку тенниса на невообразимый до них уровень. И хотя представители поколения Милоша Раонича соответствовать этой планке не смогли, но благодаря наличию таких примеров перед глазами сильнее стали игроки нынешнего молодого поколения. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне – все они росли со стремлением сбросить Big-3 с пьедестала, и как минимум Алькарасу это удалось. И, безусловно, не будем забывать про более старшее поколение, в котором есть три прекрасных игрока из России: Медведев, Рублёв и Хачанов. Закалившись в матчах с легендами тенниса, все они делают нынешний тур более зрелищным – и будут продолжать делать это после ухода всей «Тройки» на пенсию.

А как вы считаете – три легенды тенниса одновременно — это разрушительно для тенниса?

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