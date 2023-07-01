«Они считают себя особенными». Громкий скандал из-за посева перед Уимблдоном-2019

Уимблдон – старейший турнир «Большого шлема». Впервые теннисисты сыграли на британских травяных кортах в далёком 1877 году. Уимблдон всегда отличался строгими правилами и устоявшимися традициями, некоторые из которых вызывали раздражение участников.

Яркий пример – особенная формула посева, сильным критиком которой являлся испанец Рафаэль Надаль. В 2019 году Рафа открыто выразил своё недовольство, спровоцировав скандал. В конечном счёте слова Надаля привели к изменению регламента Уимблдона.

История формулы посева на Уимблдоне

В 1924 году на Уимблдоне впервые применили посев. За основу брали национальность теннисистов. По разным четвертям сетки распределяли до четырёх представителей одной страны, чтобы они не пересекались на корте раньше полуфинала. С 1927-го посев сместил акцент на рейтинг игроков. Изначально было восемь сеяных теннисистов, с 1968-го – 16, с 2001-го – 32. Вроде бы ничего необычного, но именно у уимблдонского посева были свои особенности, отличавшие его от остальных «Шлемов».

С 1975-го посев на Уимблдоне формально основывался на компьютерном рейтинге. При этом действовал специальный комитет по посеву, который фактически и распределял места по своему усмотрению. Этот комитет опирался не на рейтинг, а на результаты игроков на траве.

Больше всего необычная система Уимблдона раздражала теннисистов-грунтовиков. В 1996-м чемпион «Ролан Гаррос» австриец Томас Мустер не попал в топ-4 и снялся с турнира, после чего вообще перестал приезжать в Лондон до конца карьеры.

Томас Мустер бойкотировал Уимблдон из-за формулы посева Фото: Gary M. Prior/Allsport/Getty Images

В 2000 году испанцы Хуан-Карлос Ферреро, Алекс Корретха и Альберт Коста не попали в посев Уимблдона, хотя входили в топ-16 рейтинга ATP. Теннисисты требовали изменения формулы или исключения турнира из числа обязательных для участия. ATP ничего не предпринимала, но пообещала подумать над проблемой в будущем. Ферреро, Корретху и Косту такой ответ не устроил, поэтому все они бойкотировали турнир. В 2001-м Уимблдон пропустил недовольный трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» Густаво Куэртен, который поездке в Англию предпочёл отдых с семьёй.

Теннисные чиновники поняли, что нужно что-то предпринимать. Так и появилась новая видоизменённая формула посева, где рейтинг ATP дополнялся травяными результатами. К рейтинговым очкам игроков по состоянию на последний понедельник перед стартом турнира добавлялись все очки, заработанные ими на травяных турнирах за последние 12 месяцев, и 75% очков с травяных турниров годом ранее.

Скандал с Надалем и последующее изменение регламента Уимблдона

Формула посева Уимблдона с вышеуказанными принципами действовала в мужском теннисе с 2002 года и просуществовала почти 20 лет. Она была лучше предыдущей, где места распределялись произвольно по усмотрению специального комитета, но в полной мере не удовлетворяла игроков.

В 2019 году не выдержали нервы у Рафаэля Надаля. №3 рейтинга ATP Роджер Федерер был посеян вторым, а №2 Надаль – третьим. Это означало, что Рафа мог стать чемпионом Уимблдона только в случае победы над Федерером и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (не считая маловероятный вариант, что представители «Большой тройки» вылетят на ранних стадиях).

Рафаэль Надаль на Уимблдоне-2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Будь Надаль вторым, то теоретически мог бы пересечься с Роджером или Новаком только в финале. Испанец не скрывал своего недовольства.

«Уимблдон – единственный турнир, который при посеве не следует рейтингу. Это их выбор. Мне и со вторым, и с третьим номером нужно будет показать свой лучший теннис, чтобы добиться результата. Второй номер более благоприятный, но, если они считают меня третьим, я это принимаю. Лично я не считаю это правильным – одному турниру иметь собственную формулу. Именно это мне кажется неправильным – что так делает только Уимблдон, они не уважают достижения игроков в течение всего сезона. Если бы так делали все, тогда вопросов бы не было», — заявил Надаль.

Рафу сразу же поддержал его дядя и бывший тренер Тони Надаль.

«Это известная тема. Ребята с Уимблдона привыкли выделяться такими вещами. Это не очень красиво, но они всегда так делают. Они привыкли всё делать по-своему, потому что считают себя особенными, думают, что у них есть на это право. Это плохо. Да, это крупный турнир, но было бы логичнее использовать для посева рейтинг, как это делается по всему миру. Я считаю, что их поведение – неуважение к ATP-туру. Если бы все себя так вели, то царил бы полный хаос. Но они считают себя особенными», — сказал Тони.

Новак Джокович Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На тот момент четырёхкратный и действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович тоже отметил странность действующей формулы посева.

«Такие правила, и это надо уважать. Но, честно говоря, это странновато. Роджер – величайший игрок всех времён и выиграл больше Уимблдонов, чем кто-либо. Если кто и заслуживает продвижения в посеве, то это он. Но в то же время Рафа обходит его в рейтинге. Посев в этом году немного удивляет», — заявил Джокович.

Рафаэль Надаль сделал своё заявление 25 июня, а через три дня прошла жеребьёвка турнира. В половину сетки к Джоковичу (1) попал прошлогодний финалист Кевин Андерсон (4), Федерер (2) пересёкся с Надалем (3). То есть Рафа, даже будучи вторым, всё равно попал бы на Федерера в полуфинале, и его претензии вроде как необоснованные, хотя опять же дело в теории. При удачной жеребьёвке у Надаля был шанс сыграть с Новаком или Роджером только в финале, но его лишили такой возможности.

Рафаэль Надаль проиграл Роджеру Федереру в полуфинале Уимблдона-2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как и ожидалось, Джокович, Федерер и Надаль добрались до полуфинала Уимблдона-2019. Новак обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (6:2, 4:6, 6:3, 6:2), а Роджер оказался сильнее Рафы (7:6, 1:6, 6:3, 6:4).

В финале Джокович в пяти сетах сломил Федерера (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12) за 4 часа и 48 минут, это был самый длинный решающий матч в истории Уимблдона. Надаль явно не заслуживал титул на травяном «Шлеме» в том году, но поднял важную тему, которая привела к изменениям.

Нововведения хотели ввести сразу же после скандала с Надалем, но в 2020-м Уимблдон не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2021 году изменения всё-таки внедрили. Организаторы Уимблдона отказались от собственной системы посева игроков в мужском одиночном разряде и стали руководствоваться мировым рейтингом ATP, как на прочих ТБШ. После консультаций с игроками руководители турнира пришли к выводу, что современные характеристики травяных кортов больше не требуют специального подсчёта рейтинга.

«С учётом уровня тура, качества выступлений и современных травяных кортов, Всеанглийский клуб решил, что травяная формула, использовавшаяся с 2002-го, себя изжила. Начиная с 2021-го посев в мужской сетке будет осуществляться исключительно по рейтингу. Метод посева в женской сетке не изменится», — утверждалось в официальном пресс-релизе Уимблдона.

Стоит отметить, что в женском разряде никаких странностей с посевом не было, хотя организаторы иногда вносили изменения на своё усмотрение. Причём вполне справедливые, с учётом послужного списка теннисисток. В частности, в 2009 году в посев попала чемпионка Уимблдона-2004 Мария Шарапова, которая возвращалась на корт после травмы. В 2018-м Серена Уильямс вышла из декрета и получила 25-й номер посева, пребывая при этом вне топ-150 рейтинга WTA.

В 2021-м определённые изменения коснулись и женского разряда, хотя новость об этом осталась практически незамеченной. На официальном сайте Уимблдона в регламенте убрали пункт, согласно которому комитет по посеву оставляет за собой право вносить изменения в список для создания более сбалансированной сетки. Женский посев теперь тоже основывается только на рейтинге, как и мужской.