«Самый мерзкий сексизм». Громкий скандал из-за обвинения Свёнтек в безвкусном наряде

Эксперта Джимми Ариаса раскритиковали за необдуманные слова о внешнем виде Иги на корте. Повезло, что пока не уволили.

Американец Джимми Ариас – известный теннисист 1980-х, экс пятая ракетка мира. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал US Open в 1984-м. Пик карьеры Ариаса совпал с доминированием в мужском теннисе Джона Макинроя, Ивана Лендла, Джимми Коннорса, Бориса Беккера, Стефена Эдберга и ряда других звёзд. Конкуренцию с ними Джимми не выдерживал, хоть и являлся далеко не последним игроком в туре на протяжении длительного периода времени.

Ариас решил завершить карьеру в 1994 году в возрасте 30 лет, вскоре после чего устроился работать на телевидение. Отличительной чертой Джимми были его неизменное дружелюбие и доброжелательность на корте. Он часто охотно обменивался безобидными шутками с соперниками и публикой даже в самых ответственных матчах. На телевидении Ариас несколько изменился.

Американец любит делать резкие и во многом провокационные заявления, одно из которых о первой ракетке мира польке Иге Свёнтек на днях вызвало большой резонанс. 58-летний Ариас обвинил Свёнтек в безвкусице и отрицательном влиянии на женский теннис.

«Я не думаю, что Свёнтек приносит пользу женскому теннису. Она надевает кепку так низко, что вы даже не можете видеть её лицо или глаза во время матча. Значит, у вас не так много связи, как могло бы быть. Я хочу видеть её личность на корте, хотя понимаю, что она может рассердиться из-за моего комментария», — сказал Ариас.

Джимми Ариас в компании экс-теннисисток Иланы Клосс и Билли Джин Кинг Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

Свёнтек никак не реагировала на слова Ариаса, чего не скажешь о толпе её фанатов, выражающих резкое недовольство. Джимми потребовали уволить с должности комментатора и эксперта Tennis Channel и ESPN по причине проявления женоненавистничества.

«Этот комментарий буквально пропитан сексизмом», «Ещё одна ничтожность высказала своё мнение, о котором никто не спрашивал», «Что? Самая абсурдная вещь, которую я слышал об Иге за многие годы», «Ариас легко претендует на звание самого бессмысленного теннисного мнения года!», «Почему эти посредственные мужчины всегда так обеспокоены и ругают успешных женщин? Я действительно надеюсь, что Джимми Ариасу преподнесут урок», «Я не большой поклонник Иги Свёнтек, но уважаю её за то, что она потрясающий игрок и лидирует в рейтинге WTA прямо сейчас. Комментарии Джимми Ариаса смущают и сделаны исключительно для кликбейта», «Это самая несуразная вещь, которую я когда-либо читал в своей жизни. Если мы сложим 30 совершенно случайных слов вместе, то получим что-то более осмысленное», — Сеть буквально заполонили гневные посты любителей тенниса.

За Свёнтек также вступился эпатажный австралийский теннисист Ник Кирьос.

«Очередное ужасное умозаключение Ариаса», — написал Кирьос в соцсети.

Ник Кирьос Фото: Patrick Smith/Getty Images

У Кирьоса есть своя неприятная история с Ариасом. Недавно Джимми выразил недовольство тем, что 28-летний Ник пропускает слишком много турниров и при этом собирается завершить карьеру в достаточно раннем возрасте.

«О чем Кирьос говорит, когда упоминает о сложном графике и желании уйти из тура до 33 лет? Кажется, Ник берёт перерыв каждые два года, так что он легко сможет играть ещё 25 лет. Я не знаю, сыграет ли он ещё хотя бы пять матчей в этом году. Он играл один раз в нынешнем сезоне. Непонятно, что причиняет ему больше боли — запястье, колено или набитая на всю спину татуировка с покемонами. Наверное, всё-таки татуировка с покемонами», — заявил Ариас.

Естественно, Кирьос увидел это заявление и не оставил его без внимания.

«Джимми Ариас, у тебя какие-то проблемы? Хотя я понятия не имел, кто ты такой, до того, как мой приятель написал мне 10 минут назад. Я был бы признателен, если бы ты не упоминал моё имя, чтобы пропиарить себя. Для начала заработай себе хоть какой-то авторитет», — ответил Кирьос.

Теперь Ник решил выразить солидарность со Свёнтек, которая тоже услышала неприятные слова от Ариаса. Хотя, вероятно, австралиец не вполне искренен и к его поддержке не стоит относиться слишком серьёзно. 30 июля Свёнтек в финале домашнего турнира в Варшаве подчистую разгромила Лауру Зигемунд (6:0, 6:1). В тот же день легендарный 38-летний швейцарец Стэн Вавринка в напряжённом финале в Умаге проиграл австралийцу Алексею Попырину (7:6, 3:6, 4:6). Стэн упустил шанс выиграть первый титул на уровне ATP с 2017 года и расплакался после матча.

«Хороший воскресный мужской финал, но не настолько хороший, как женский!» — написал Кирьос.

Реакция Кирьоса — чистейшая насмешка над Вавринкой, с которым у него давняя вражда, вылившаяся в открытый конфликт на корте в Монреале, когда Ник в нелицеприятном свете упомянул тогдашнюю девушку Стэна хорватскую теннисистку Донну Векич.

Скорее всего, Кирьос в большей степени делал выпад в адрес Ариаса, а не вступался за Свёнтек. Точно так же Ник не восхищался финальным матчем Иги в Варшаве, а пытался подколоть Вавринку. В любом случае комментарий Джимми в адрес Свёнтек действительно, мягко говоря, противоречивый. Да, Свёнтек не является иконой стиля в женском теннисе, и её наряд с кепкой кому-то может показаться безвкусным. Но разве одежда имеет первостепенное значение в этом виде спорта?

22-летняя Свёнтек в Варшаве выиграла 15-й титул уровня WTA в карьере в 19 финалах. Из теннисисток, начавших выступление в «Открытую эру» (с 1968-го), только Элина Свитолина взяла 15 первых титулов в меньшем количестве финалов (18). При этом в активе Иги уже четыре победы на турнирах «Большого шлема» (трижды на «Ролан Гаррос» и один раз на US Open).

Ига Свёнтек Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Полька поднялась на первое место в рейтинге WTA в апреле 2022 года и с тех пор удерживает лидерство. Она уже сыграла 100 матчей WTA как лучшая теннисистка мира, что ранее покорялось только восьми спортсменкам. Свёнтек составила компанию легендарным Штеффи Графф, Монике Селеш, Мартине Навратиловой, Мартине Хингис, Жюстин Энен, Крис Эверт и Серене Уильямс.

Как №1 Ига выиграла 87 матчей из 100, повторив рекорд Серены. Важно уточнить, что Свёнтек сыграла 100 матчей подряд в качестве лучшего игрока, чего не делала даже Уильямс. Послужной список Свёнтек в 22 года по-настоящему впечатляет. В последнее время серьёзную конкуренцию ей навязывают Елена Рыбакина и Арина Соболенко, но эти девушки старше Иги на 2–3 года и пока выиграли только по одному «Шлему».

Джимми Ариасу действительно следует аккуратнее подбирать выражения. Пока Ариас отделался «лёгким испугом» в виде многочисленных обвинений в сексизме в соцсетях. Tennis Channel не стали применять к нему никаких санкций из-за слов о Свёнтек. Джимми возглавил список комментаторов стартовавшего турнира Citi Open в Вашингтоне.

Джимми Ариас возглавил список комментаторов турнира Citi Open в Вашингтоне Фото: twitter.com/TennisChannelPR

Это привело к ещё более резкой реакции, чем непосредственно заявление Ариаса о Свёнтек. Многие обвиняли канал в дискриминации по половому признаку. Среди прочего обращали внимание и на то, что в списке комментаторов присутствует только одна женщина – бывшая немецкая теннисистка Андреа Петкович.

«Это плохо во всех смыслах. Однородное, мужское большинство среди комментаторов», «90% комментаторов — мужчины. Среди них Джимми Ариас, не уважающий WTA. Несбалансированное освещение и покровительственный тон – норма для него. Печально то, что Tennis Channel даже не чувствуют необходимости хотя бы имитировать рамки приличия», «Джимми Ариаса следует отстранить от освещения всех турниров. Позорище!», «Мистер Ариас ещё раз расскажет о том, как женские наряды и внешний вид сочетаются с их теннисными достижениями? Может быть, вам стоит подумать о сотрудничестве с бóльшим количеством женщин. 1 из 10 это плохо», «Ощущение 1950-х годов, когда я вижу такую ​​картину только с одной женщиной-комментатором. Позор на Tennis Channel», «Самый мерзкий сексизм, а его взяли на работу. Просто отлично», «Простите, какова ваша позиция по поводу недавних издевательских и пренебрежительных комментариев Ариаса в адрес Иги? Требуются официальные извинения или увольнение этого непрофессионала», — писали фанаты в аккаунте Tennis Channel.

Джимми Ариас наверняка будет проявлять максимальную сдержанность во время работы на турнире в Вашингтоне после такой реакции фанатов. И в дальнейшем станет более обдуманно подходить к своим комментариям о Свёнтек и других теннисистках. Иначе точно столкнётся с серьёзными последствиями, среди которых увольнение из Tennis Channel может стать далеко не самым страшным.