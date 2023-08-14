Эжени Бушар обрела настоящее счастье. Теннисной красотке можно только позавидовать

Канадка всё ещё периодически выходит на корт, но постепенно свыкается с ролью телеведущей и получает от этого огромное удовольствие.

29-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар продолжает карьеру, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы. В августе 2022-го Эжени вернулась на корт после 17-месячного перерыва из-за операции на плече.

Экс пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 Бушар понимает, что уже не выйдет на прежний высокий уровень. Канадка играет в своё удовольствие, параллельно осваиваясь в новой сфере. Одна из самых красивых теннисисток мира гармонично влилась в состав ведущих спортивного канала Sports Net. Вполне вероятно, после завершения карьеры именно эта деятельность станет для неё основной.

В этом году Бушар провела всего 18 матчей, баланс отрицательный – 8-10. Эжени не прошла квалификацию Australian Open, а на следующий турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» даже не заявилась в отборочные матчи. Хотя самая яркая полоса Бушар в сезоне-2023 состоялась на грунте. На «Мастерсе» в Мадриде она прошла два раунда квалификации, выбила украинку Даяну Ястремскую в первом круге основной сетки, а затем уступила итальянке Мартине Тревизан в 1/32 финала. Серия из трёх побед – большое достижение для Бушар на нынешнем этапе её карьеры.

Летом Эжени выходила на корт всего четыре раза. На травяном турнире в Берлине канадка выбила австралийку Кимберли Биррелл в первом раунде квалификации, но затем проиграла россиянке Вере Звонарёвой и не прошла в основную сетку. Отбор на Уимблдон закончился для Бушар быстрее – в стартовом матче она уступила бельгийке Гретье Миннен. Бушар очень хотела сыграть на глазах канадской публики и заявилась на отбор «Мастерса» в Монреале. Эжени сразу же выбыла: взяла один сет у 34-й ракетки мира Даниэль Коллинз (1:6, 6:1, 1:6), но не более того.

Эжени Бушар не смогла пройти квалификацию «Мастерса» в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Очевидно, что сейчас Бушар не готова конкурировать с теннисистками из топ-100 рейтинга WTA. Сама Эжени находится в нём на 219-й позиции. Рассчитывать на участие в серьёзных турнирах без прохождения квалификации не приходится. Уайлд-кард Бушар не дают даже в Канаде, несмотря на её былые заслуги и популярность среди болельщиков.

Необходимость постоянно играть отборочные раунды – перспектива, которая не слишком нравится Бушар. В Канаде она выступила ради родной публики, но на этом решила остановиться. Эжени не заявилась на отборочный раунд «Мастерса» в Цинциннати и пока не значится в списке квалифаеров US Open.

Бушар нашла себе занятие по душе, вылетев с «Мастерса» в Монреале. Она присоединилась к составу ведущих крупного канадского спортивного канала Sportsnet, который транслировал матчи турнира.

«Чрезвычайно рада снова поработать с командой Sportsnet. Не пропустите эфир со мной сегодня вечером», — написала теннисистка в соцсетях.

Эжени Бушар в эфире Sportsnet Фото: Из личного архива Бушар

Это не первый опыт Эжени в качестве телеведущей, как можно понять из её поста. Во время вышеупомянутого 17-месячного процесса реабилитации Бушар иногда появлялась в эфирах Tennis Channel и Sportsnet. Канадке понравилось, но приоритет она всегда отдавала игре на корте.

«Я очень люблю соревноваться, и было странно лишиться этого адреналина, просто жить спокойной жизнью. Я привыкла к взлётам и падениям в нашем сумасшедшем спорте, поэтому работа на Tennis Channel и на канадском телевидении дала мне этот адреналин, заменила эмоции, которые я испытываю во время игры. Благодаря этому мне нужно было готовиться, будто я играю матч, у меня были чёткие цели, помимо реабилитации. Мне нужно было дать мозгу какую-то работу, потому что я не могла сидеть на одном месте.

Я прошла очень длинный процесс – операцию и восстановление. Раньше я никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Все спортсмены когда-нибудь переживают тяжёлые травмы, но я дожила до 27 лет без операций – а тут пришлось делать две. Но я даже не задумывалась о том, чтобы уйти. Я всегда хотела завершить карьеру на своих условиях, а не из-за травмы. Сейчас я в самом начале пути возвращения. Надеюсь, что у меня впереди ещё много лет игры. Я горжусь собой и проделанной работой. Рада, что показала себе, что ещё способна заниматься теннисом. Победы придают мне уверенности», — заявляла Бушар осенью 2022-го после камбэка.

Прошёл почти год. Ситуация несколько изменилась.Эжени явно рассчитывала на лучший результат, чем пребывание в третьей сотне рейтинга WTA, постоянные ранние вылеты в отборочных матчах «Шлемов» и периодические единичные победы над несильными соперницами на более мелких турнирах. «Мастерс» в Монреале, возможно, окончательно убедил Бушар отдать предпочтение телевидению.

Эжени присоединилась к дуэту опытных ведущих Джесси Левину и Брэду Фэю, начав обозревать матчи «Мастерса» с четвертьфинальной стадии. Бушар каждый раз представала перед публикой в новых образах. Сначала в розовом костюме, как на фото выше. А в день полуфиналов Эжени появилась в эфире в эффектном зелёном наряде.

Эжени Бушар, Джесси Левин и Брэд Фэй Фото: Из личного архива Бушар

Бушар очень гармонично смотрелась в кадре. Дело не только во внешнем виде. Чёткая дикция, способность внятно сформулировать свою экспертную точку зрения, здравое чувство юмора с периодическими острыми шутками – всё это про Эжени. Теннисистка отлично дополняла Левина и Фэя, которые порой выглядят слишком хмуро и скучно.

Игровая программа полуфиналов не была завершена в запланированный срок. Американка Джессика Пегула успела обыграть первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек, а вот матч россиянки Людмилы Самсоновой и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной пришлось перенести из-за дождя.

Ведущие Sportsnet в Монреале работают под навесным тентом. Дождь стал для них не менее неприятным сюрпризом, чем для Самсоновой и Рыбакиной. Тем не менее даже плохая погода не испортила настроение Бушар. Эжени совершила в какой-то степени безумный поступок, выйдя на открытый воздух прямо под ливень.

Бушар беззаботно бегала по улице и всячески давала понять, что она чрезвычайно счастлива. От новой работы Эжени получала запредельное удовольствие.

Эжени Бушар после пробежки под дождём в Монреале Фото: Из личного архива Бушар

Теннисистке очень не хотелось, чтобы «Мастерс» в Монреале заканчивался.

«Как жаль, что завтра последний день в эфире», — написала Бушар по итогам своей дождевой пробежки.

В финале относительно свежая Джессика Пегула без проблем обыграла подуставшую Людмилу Самсонову (6:1, 6:0), которая вышла на корт через несколько часов после трёхсетового поединка с Еленой Рыбакиной. Бушар провела эфир в ярком разноцветном платье. Эжени снова излучала позитив и прекрасно справлялась со своей работой.

Эжени Бушар в студии с коллегами во время финала «Мастерса» в Монреале Фото: Из личного архива Бушар

«Провела незабываемое время на Sportsnet, говоря о теннисе на этой неделе. Не могу дождаться момента, когда сделаю это снова», — написала Бушар в соцсетях.

Вероятно, ждать желаемого Эжени придётся недолго. Она не сыграла в квалификации «Мастерса» в Цинциннати и продолжит обозревать матчи турнира на спортивном телеканале. В заявочном листе US Open Бушар тоже пока не значится. Ещё есть время там появиться, но не исключено, что экспертное мнение теннисистки зрители увидят и во время «Шлема».

Что же будет с карьерой Эжени? Пока уходить из тенниса канадка не собирается.

«Конечно, я хочу снова бороться за титулы и побеждать. Мне кажется, я не стала бы вкладывать столько времени и сил, если бы в это не верила. Возвращение после травм требует много терпения, времени, энергии, а жизнь коротка. Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу. Иначе родила бы детей или занялась ещё чем-то. Не секрет, что было тяжело, и я бы соврала, сказав, что не задумывалась о завершении карьеры. Процесс был очень долгий, и я думала, стоит ли оно того, но потом решила, что да, потому что я буду жалеть, если позволю травме меня остановить. Во время перерыва я скучала по соревнованиям, и это меня тоже мотивировало», — заявила Бушар во время активного выступления на серии грунтовых турниров весной.

Бушар признала, что в уме держит мысль о достаточно скором завершении карьеры, хоть и настроена играть. Можно не сомневаться, что Эжени ещё попытается пробиться на ТБШ, в основной сетке которых последний раз выступала на «Ролан Гаррос» — 2020. Если удастся пройти квалификацию, то это станет красивой историей и большим достижением для пережившей много невзгод теннисистки.

Эжени Бушар на корте Фото: MB Media/Getty Images

Работа на спортивном канале сейчас является в большей степени хобби для Бушар, но вскоре телевидение может стать приоритетом. По крайней мере, Эжени в качестве ведущей способна зарабатывать больше, чем приносят ей призовые в теннисе. Легендарный семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой за освещение одного только Уимблдона-2023 в течение пары недель получил гонорар $ 260 тыс. от BBC. Конечно, Бушар подобные деньги не светят, пока она не заработает опыт и авторитет на телевидении. Но в долгосрочном будущем всё возможно. Стать аналогом Макинроя в женском теннисе – почему бы и нет? Амбициозная цель для привлекательной теннисистки.

Хотя и без телевидения Эжени не пропадёт. Успехи на корте в раннем возрасте помогли ей обзавестись спонсорскими контрактами и огромной фан-базой. Суммарная аудитория трёх главных соцсетей Бушар составляет 5,5 млн человек. В самой популярной из них — 2,4 млн. Среди действующих теннисисток только у Наоми Осаки (2,7 млн) и Эммы Радукану (2,7 млн) больше подписчиков, а у трёх лидеров рейтинга WTA Иги Свёнтек (1,3 млн), Арины Соболенко (850 тыс.) и Джессики Пегулы (138 тыс.), вместе взятых – меньше. Если брать в целом, то Бушар опережают завершившие карьеру Мария Шарапова (4,6 млн), Саня Мирза (12,1 млн) и Серена Уильямс (16,9 млн), причём в случае Мирзы стоит сделать сноску на популярность преимущественно в Индии, а не на крупных рынках США и Европы. Весьма неплохо для 219-й ракетки мира, которая на маркетинге зарабатывает больше современных суперзвёзд тенниса. Рекламные посты Эжени публикует регулярно, что чётко отслеживается по аккаунту.

Скорый уход из тенниса также позволит Бушар сконцентрироваться на личной жизни. Эжени пока ею жертвует, но приоритеты при выборе возлюбленного уже обозначила.

«Я бы точно не хотела встречаться с кем-то из мира тенниса, потому что тогда был бы перебор, теннис без остановки. С одной стороны, у вас, вероятно, будет больше общего, чем с кем бы то ни было, но, с другой стороны, большинство моих друзей не связаны с теннисом. Мне нравится написать или позвонить им и поговорить на другие темы, потому что весь мой день – это теннис. То же можно сказать и о свиданиях. С каким человеком хотела бы встречаться? Кто-то спортивный, безусловно, идеально подошёл бы. Уважительный, но в то же время уверенный. Я считаю, что уверенность в себе очень привлекательна. Это должен быть весёлый человек, важна индивидуальность. Через какое-то время внешняя красота меркнет, и если вы хотите быть вместе в будущем, то должны смешить друг друга и быть друзьями», — недавно заявила Бушар.

Как теннисистка Бушар вряд ли ещё порадует зрителей громкими достижениями, хотя опять же выход в основную сетку какого-то ТБШ и потенциальный проход пары-тройки раундов станет просто сказочным сценарием. Если этого не случится, то Эжени всё равно нечего грустить. Канадка провела более чем солидную карьеру. Пусть и недолго, но входила в группу элитных теннисисток. Она привлекательная, харизматичная и популярная, что позволит уверенно чувствовать себя после завершения карьеры в любом роде деятельности.