«Хватит поднимать эту дурацкую тему». Азаренко взбесил назойливый упрёк на Уимблдоне-2015

Белоруска Виктория Азаренко – теннисистка, которая громко кричит во время игры на корте. На одном из её матчей аппаратура зафиксировала силу звука 95 децибел. Это не так много как у португалки Мишель Ларшер де Бриту (109 дб) или у россиянки Марии Шараповой (105 дб), но всё равно прилично.

Британская газета The Telegraph сравнивала крики Азаренко со звуком, который можно услышать во время проезда поезда на вокзале. СМИ часто поднимали данную тему на пресс-конференциях Виктории, что не особо нравилось белоруске. Однажды на Уимблдоне-2015 Азаренко весьма резко ответила донимавшим её журналистам.

Лучший результат Виктории Азаренко на Уимблдоне – полуфиналы в 2011 и 2012 годах. Ближе всего к его повторению она была в 2015-м, когда дошла до четвертьфинала. На этой стадии Виктория навязала борьбу будущей чемпионке Серене Уильямс, но уступила в трёх сетах — 6:3, 2:6, 3:6).

Счёт по личным встречам стал 3-17. Виктория пребывала в отличной форме и наверняка прошла бы любую другую соперницу, однако против крайне неудобной Уильямс пришлось зачехлить ракетку.

Виктория Азаренко на Уимблдоне-2015 Фото: Ian Walton/Getty Images

Во время матча зрители посмеивались над теннисистками из-за того, какие звуки они издают на корте. Серена известна своим агрессивным криком, который усиливается по мере увеличения напряжения и физических нагрузок. Бывает, что он достигает силы под 90 децибел.

Так уж получилось, что на пресс-конференции едва ли не главной темой для обсуждения были крики Азаренко и Уильямс, а не чрезвычайно качественная игра в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Серена отвечала достаточно спокойно, но дала понять, что не хочет говорить об этом.

«Считаю ли я, что зрители насмехались надо мной из-за громких криков? Ой всё. Больше не хочу это обсуждать. Я устала. Мне ещё нужно принять ледяную ванну. Если у вас есть какие-то другие вопросы, задавайте, но не об этом», — заявила Серена.

А вот Азаренко всерьёз разозлилась из-за назойливого упрёка в криках.

«Мне так надоели эти вопросы каждый раз. Это раздражает, потому что мужчины тоже кричат. Я тренировалась рядом с Рафаэлем Надалем, и его крики громче моих. Займитесь чем-нибудь дельным. Хватит постоянно поднимать эту дурацкую тему. Оставьте в покое крики и внешность – посмотрите на игру. Сегодня игра говорила громче всего.

Плюс, если люди смеялись, значит, мы устроили для них хорошее шоу. Для меня вообще всё это неважно. Я выхожу на корт, чтобы показать свою лучшую игру и побороться изо всех сил. То же самое делают и Серена, и все остальные», – сказала Азаренко.

Рафаэль Надаль на корте кричит примерно так же сильно, как и самые громкие теннисистки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Азаренко справедливо заметила, что некоторые представители мужского тенниса тоже громко стонут на корте. В частности, крики упомянутого Надаля и Новака Джоковича по силе иногда превышают 100 децибел. Тем не менее критика льётся преимущественно в адрес девушек.

Интересно, что тему о громких криках теннисисток на Уимблдоне-2015 также поднимал экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, который упрекнул свою соотечественницу Марию Шарапову после победы над казашкой Зариной Дияс (6:4, 6:4) в четвёртом круге.

«Ну можно так орать на корте? Это же невыносимо слушать, честно», — написал Кафельников в соцсетях, нарвавшись на критику сторонников Марии в комментариях.

Серена Уильямс и Мария Шарапова на Уимблдоне-2015 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В полуфинале Уимблдона-2015 Серена Уильямс в двух сетах обыграла Шарапову — 6:2, 6:4. На этот раз тему с криками замяли. Вероятно, потому что сами теннисистки ранее дали понять, что не хотят это обсуждать.

Дискуссия о криках – одна из самых популярных в теннисе. Легендарная 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова называла стоны Шараповой и Серены мошенничеством на корте с целью отвлечения соперников и призывала WTA бороться с этим. Многим болельщикам они не нравятся из-за того, что мешают спокойно смотреть матч.

Позицию Навратиловой поддерживали некоторые известные игроки, но по правилам издавать громкие звуки не запрещено, так что нет никаких оснований для наказания спортсменов. Легендарный тренер Ник Боллетьери, воспитавший 10 первых ракеток мира, напротив считал, что умышленное молчание при ударе мешает правильно дышать. Неудивительно, что в его академии учились многие из самых «крикливых» теннисисток (Моника Селеш, Винус Уильямс, Серена Уильямс, Мария Шарапова).

Стонам теннисистов посвящали исследования и научные статьи. «Кричащие» игроки утверждают, что стон на выдохе, на который приходится удар, повышает его силу. Это подтверждают и выводы учёных. В частности, исследователи из Университета Небраски в ходе экспериментов выяснили, что при громком выдохе сила удара возрастает на 3,8%. Минусов у подобной техники учёные не обнаружили и даже посоветовали поэкспериментировать с криками представителям других видов спорта.