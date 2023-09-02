Фирменный напиток US Open продают каждые 3,8 секунды. В чём секрет успеха?

Вот уже почти 150 лет в Нью-Йорке в начале осени наблюдается сезонное обострение – город охватывает теннисная лихорадка. Она представляет собой не только множество захватывающих теннисных матчей, но и грандиозный фестиваль с гастрономическим изысканиями. С 28 августа по 10 сентября в парке Флашинг-Медоуз в Квинсе посетители могут насладиться превосходными блюдами и напитками, предлагаемыми в течение двухнедельного мероприятия. От баров, где подают эксклюзивные коктейли, до поп-апов, управляемых знаменитыми шеф-поварами, и фудкортов с изысканной едой – здесь найдётся что-то на любой вкус. Но, как и у каждого турнира, на US Open есть уникальное лакомство.

Honey Deuce придумали в 2006-м, ценность представляет не только напиток, но и стакан

Крупные международные теннисные мероприятия часто ассоциируются с фирменной едой или напитком. Уимблдон – с клубникой со сливками, на Australian Open обожают апероль спритц, а болельщики «Ролан Гаррос» расслабляются шампанским. У US Open также есть фирменный напиток. Называется коктейль Honey Deuce, впервые фанаты отведали его в 2006-м, и сейчас его покупают в Нью-Йорке каждые 3,8 секунды! Более того, сегодня бары и рестораны города предлагают собственную версию Honey Deuce в своих летних меню. Существует также безалкогольная версия коктейля.

Очевидно, что в этом сладком творении, приготовленном из водки Grey Goose, лимонада, малинового ликёра и кусочков дыни, есть что-то такое, что поражает воображение каждого – начиная с внешнего вида. Как отметил операционный директор главного американского теннисного центра Дэниел Зауснер, часть привлекательности напитка заключается в специальном пластиковом стаканчике, в котором его подают. На нём написаны имена всех чемпионов Открытого чемпионата США среди мужчин и женщин начиная с 1968 года. Стаканчики никогда не выбрасывают, потому что они являются предметом коллекционирования, которые продаются даже на eBay. Цена коктейля составляет $ 22, поэтому часть стоимости можно компенсировать продажей ёмкости.

Португальская модель Сара Сампайо с ракеткой и Honey Deuce Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Стакан невероятно прочный, и его точно не захочется выбрасывать, – констатирует Зауснер. – Люди ценили бы возможность пойти домой с этим стаканом, даже если бы в нём была только вода. Премиальный коктейль – это вишенка на торте. К нам круглый год обращаются фанаты со всего мира с просьбой доставить им этот товар. Как правило, это коллекционеры, которые по каким-то причинам не смогли посетить US Open в новом сезоне, но у них уже есть стаканчики с прошлых розыгрышей».

Стакан привлекает большое внимание, но, конечно, главную популярность он обрёл благодаря своему содержимому. Ярко-розовый напиток сам по себе выглядит притягательно, а особый вкус он обретает благодаря капелькам зелёной медвяной росы – ничто не освежает лучше! Также круглые шарики дыни напоминают теннисные мячи и служат идеальной основой для названия коктейля. Deuce – это счёт 40-40 в теннисе или «ровно».

«Основная цель коктейля заключалась в том, чтобы это было весёлое времяпрепровождение – напиток, с которым приятно прогуливаться по территории, – объяснил Зауснер. – Сейчас конец лета, а US Open – это большая грандиозная вечеринка в величайшем городе мира. Honey Deuce – лёгкий и освежающий, символизирующий лето в городе».

Прародитель фирменного коктейля впервые появился на конных скачках

Несмотря на то что Honey Deuce изобрели в 2006-м, его история гораздо глубже и соотносится с 1875 годом, когда в штате Луисвилл впервые прошли знаменитые конные скачки Кентукки Дерби. На этом турнире подают мятный коктейль-джулеп на основе бурбона. И именно этот напиток считается прародителем Honey Deuce – Зауснер придумал концепцию фирменного коктейля US Open во время посещения Дерби в Кентукки в 2004 году. «Меня поразило, насколько много там людей, разгуливающих со своим фирменным коктейлем в стакане весь день. На Открытом чемпионате США мы пробовали подавать фирменные пирожные и мороженое с фруктами, но ничто не могло сравниться с джулепом. Поэтому я понял, что нам нужен алкогольный партнёр, который поможет нам что-то создать», – признался Зауснер.

Honey Deuce можно заказать и в безалкогольной версии Фото: Monica Schipper/Getty Images

Партнёром стал бренд французской водки премиум класса Grey Goose, а рецепт коктейля поручили разработать управляющему популярным манхэттенским рестораном Gramercy Tavern Нику Маутону. «Я несколько месяцев экспериментировал с розмариновым сиропом и перетёртыми лимонами, но это было всё не то. Озарение пришло, когда я увидел медовую дыню на фермерском рынке и подумал, что она очень похожа на теннисный мяч», – раскрыл секрет Маутон.

Популярность Honey Deuce можно объяснить тем фактом, что он был создан для конкретной аудитории и точно отвечал потребностям этого клиента – то, что делают все классические коктейли. Лучший пример – знаменитый коктейль «Отвёртка». Его изобрели американские нефтяники во время Второй мировой войны: во время работы они наливали немного водки в апельсиновый сок и перемешивали содержимое отвёрткой, поскольку на столе не было ложек.

Honey Deuce приносит большую прибыль. В прошлом году было продано рекордные 405 тысяч коктейлей на сумму в $ 9 млн. Если темпы продаж напитка сохранятся, то в этом сезоне прибыль превысит $ 10 млн. По данным сайта US Open, в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг есть 40 мест, где можно купить фирменный коктейль. В прошлом году Grey Goose начала расширять ассортимент напитка на некоторых рынках, предложив готовую к употреблению версию коктейля, доступную для доставки на дом, в наборах Honey Deuce Express стоимостью от $ 30 до $ 120.

Коктейль невероятно освежает благодаря капелькам зелёной медвяной росы Фото: Monica Schipper/Getty Images

В этом году на US Open появился ещё один напиток, который, как надеются организаторы, получит не меньшую популярность, чем Honey Deuce. В рамках начала сотрудничества турнира с мексиканским брендом купажированной текилы Maestro Dobel этот производитель представил коктейль Ace Paloma. Цвет напитка похож на уже узнаваемый фирменный, а также предлагается он в сувенирном стаканчике. Партнёрство Maestro Dobel с US Open является продолжением их спонсорской поддержки теннисных турниров по всей территории США. Продукт этой фирмы признан официальной текилой турниров в Майами, Индиан-Уэллсе и Цинциннати.

Пьяные фанаты на вечерних сессиях US Open, вирусное видео с пивом

К моменту знаменитых ночных сессий на US Open публика, как правило, подходит изрядно «перегретой». Неудивительно, что в истории турнира есть несколько случаев, когда перебор с выпивкой приводил к неприятным моментам. В 2010 году во время матча третьего круга между Новаком Джоковичем и Филиппом Пецшнером один из фанатов нахлестался пива и поругался с пожилой супружеской парой. Крики были слышны далеко за пределами стадиона, поэтому игру прервали на 20 минут, пока прибывшие полицейские скручивали парня. Позже его оштрафовали на $ 500 и вынесли трёхлетний запрет на посещение турниров US Open Series.

А самый знаменитый инцидент произошёл в 1979-м – матч между Илие Настасе и американцем Джоном Макинроем по праву считается одним из самых брутальных в истории тенниса. Уже немолодой румын не мог выиграть в честной борьбе, поэтому использовал грязные приёмы: сорвал бейсболку с лайнсмена, просил судью заставить соперника называть его Мистер Сукин сын, а затем демонстративно лёг на корт, положил ракетку под голову и сделал вид, что уснул. В итоге фанаты в хмельном угаре сошли с ума и закидали корт банками из-под пива, объедками и прочим хламом.

Видео доступно в YouTube-канале US Open Tennis. Права на видео принадлежат US Open Tennis (ITF).

И всё же существуют примеры, когда алкоголь не будоражит, а смешит и даже делает людей на турнире популярными. В 2021 году болельщица Меган Лаки наслаждалась матчем между Феликсом Оже-Альяссимом и Роберто Баутиста-Агутом на арене Луи Армстронга, когда её показали на большом экране. «Я не знаю, что на меня нашло, но я решила завести толпу и в несколько глотков осушила стакан пива!» – призналась Меган, которая получила прозвище Пивная девушка, а видео с её участием стало вирусным.

Ещё через год Лаки повторила свой трюк с опустошением пивного стакана и обещает новый перформанс в 2023 году. Организаторы особенно будут довольны, если вместо пива Меган выпьет на камеру Honey Deuce.