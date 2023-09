4 топ-матча вторника в теннисе: Джокович, Остапенко, Шелтон рвутся в полуфинал US Open

Посмотреть все события 5 сентября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:00*: Елена Остапенко (Латвия, 20) – Кори Гауфф (США, 6), US Open – 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из соперниц обновит свой рекорд на US Open?

Елена Остапенко уже преподнесла главный сюрприз турнира — выбив в четвёртом круге из сетку действующую чемпионку турнира Игу Свёнтеку. Попутно латвийская теннисистка лишила её ещё и звания первой ракетки мира, которое теперь достанется Арине Соболенко. Дальше Елене предстоит сыграть с главной надеждой американского тенниса 19-летней Кори Гауфф. Девушки уже встречались дважды и обменялись победами. В Линце-2019 сильнее была Гауфф, а на Australian Open — 2023 — уже Остапенко. Елена является чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 и полуфиналисткой Уимблдона-2018, а вот на US Open дальше третьего круга ранее никогда не добиралась. Кори Гауфф на US Open лишь раз до этого была в четвертьфинале — в 2022 году. Кто же из девушек улучшит свой рекорд? Победительница сыграет в полуфинале с лучшей теннисисткой из пары Сорана Кырстя — Каролина Мухова.

Елена Остапенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 20:30*: Тейлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доведёт ли Джокович счёт личных встреч с американцем до 8-0?

Новак Джокович, уже гарантировавший себе первое место в рейтинге по итогам US Open, продолжает успешно продвигаться по сетке. В 1/4 финала знаменитому сербу предстоит сразиться с девятым номером посева Тейлором Фритцем. Теннисисты ранее встречались семь раз, и во всех случаях сильнее оказывался Джокович. Сумеет ли серб довести счёт до 8-0 или американцу удастся размочить счёт? Победитель этого матча в полуфинале сыграет с лучшим теннисистом из американского дерби Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон.

Новак Джокович Фото: Elsa/Getty Images

🎾 2:00*: Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10), US Open – 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из теннисисток впервые окажется в 1/2 финала US Open?

33-летняя Сорана Кырстя переживает лучшие времена в карьере. Она впервые добралась до четвертьфинала US Open, что является повторением её рекорда на «Шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2009. Каролина Мухова в этом году впервые стала финалисткой ТБШ — «Ролан Гаррос», а перед стартом US Open впервые попала в топ-10 рейтинга WTA. На Открытом чемпионате США она тоже обновила личный рекорд, выйдя в 1/4 финала. Кто же из девушек улучшит своё достижение? Ранее они встречались четыре раза, и счёт 3-1 в пользу Муховой. Чешская теннисистка победила на US Open — 2020, в Дубае и Монреале-2023, а румынка размочила счёт в Майами-2023. В полуфинале нынешнего US Open победительница встретится с лучшей теннисисткой из пары Елена Остапенко — Кори Гауфф.

Каролина Мухова Фото: Elsa/Getty Images

🎾 3:30*: Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Бен Шелтон (США), US Open – 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в американском дерби?

25-летнего американца Фрэнсиса Тиафо относят к поколению Next Gen, а его 20-летнего соотечественника Бена Шелтона тогда можно определить в Next Next Gen. Два ярких американца впервые встретятся друг с другом. Бен только в прошлом году впервые сыграл на ТБШ, а его лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open — 2023. Фрэнсис же в прошлом году впервые пробился в полуфинал US Open. Победитель этого матча сыграет в полуфинале с лучшим теннисистом из пары Тейлор Фритц — Новак Джокович.